Torino-Milan 1-1, De Silvestri risponde a Bonaventura (Video Gol)

Torino-Milan è terminata 1-1. Allo Stadio Olimpico Grande Torino è andata in scena una partita frizzante tra due formazioni che hanno provato fino all’ultimo a portare a casa i tre punti. I rossoneri, passati in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol di Bonaventura, sono stati raggiunti nella ripresa dalla rete di De Silvestri. Con questo pareggio il Milan si allontana ulteriormente dal quarto posto, ormai distante 10 punti, abbandonando quasi definitivamente l’obiettivo Champions. Il Torino, invece, dopo il rigore fallito da Belotti nei primi minuti di gioco ha saputo reagire trovando il pareggio con De Silvestri. Un punto che ai granata non serve a molto, visto che la zona Europa League dista ancora 7 punti.

97′- Maresca fischia la fine del match: Torino-Milan 1-1

96′- PALO PER IL MILAN!! Abate ha calciato dalla distanza e il palo gli ha negato la gioia del gol

95′- punizione per il Milan nella trequarti del Toro. Ultima occasisone per i rossoneri

94′- TORINO IN DIECI! Espulso De Silvestri per il fallo compiuto su Rodriguez

92′- Kessiè ha provato a servire Andre Silva in profondità ma il portoghese non è riuscito ad arrivare sulla palla

90′- saranno sei minuti di recupero

90′- corner per il Toro, la difesa rossonera ha svenatato il pericolo

89′- OCCASIONE PER IL TORINO!! Ljajic ha calciato in porta in equilibrio precario e Donnarumma ha compiuto un miracolo, togliendo con le unghie la palla dalla porta

87′- OCCASIONE PER IL MILAN!! Servito in profondità, Cutrone ha calciato con potenza in porta, ma Sirigu attento ha respinto la palla

86′- traversone di Abate allontanato dalla difesa granata

85′- cambio per il Torino: fuori Obi -problema muscolare-, al suo posto Acquah

83′- Andre Silva ha provato a servire in profondità Cutrone, ma la palla è troppo lunga

80′- Occasione per il Torino! Ancora una volta Edera ha provato con un tiro dal limite dell’area. Palla troppo centrale, Donnarumma blocca con serenità

79′- Cutrone ammonito per proteste

78′- punizione per il Torino per il fallo di Cutrone su Moretti

77′- cambio per il Milan: fuori Suso, al suo posto Andre Silva

76′- fallo di Suso su Ansaldi. Punizione nella trequarti rossonera per il Torino. Palla allontanata da Bonaventura

74′- cambio per il Milan: esce Kalinic, al suo posto Cutrone

72′- giallo per Baselli

71′- GOOOOL!!! Il Torino pareggia grazie a De Silvestri. Sugli sviluppi del corner il difensore granata ha superato Donnarumma con un ottimo colpo di testa

71′- corner per il Torino

70′- OCCASIONE PER IL TORINO!!! Edera ha provato con tiro dalla distanza respinto con difficoltà da Donnarumma

69′- potenziale occasione con Ljajic, il serbo ha perso il controllo del pallone al momento del tiro

67′- cambio per il Milan: esce Biglia, al suo posto Locatelli

66′- corner per il Torino. Con un brivido la difesa dei rossoneri è riuscita a sventare il pericolo

64′- cambio per il Toro, dentro Edera fuori Falque

63′- OCCASIONE PER IL TORINO!! Ansaldi, dopo aver raccolto una palla al limite dell’area, ha provato a calciare in porta, ma la palla è terminata di poco alta sopra l’incrocio

62′- fallo di Belotti su Biglia a centrocampo

61′- Borini ha provato a premiare il taglio al centro dell’area di Kessiè, ma l’ivoriano non è riuscito ad arrivare sul pallone di un soffio

60′- Suso ha provato con un tiro dal limite dell’area, ma la palla debolmente finisce tra le braccia di Sirigu

56′- cambio per il Toro: fuori Rincon, al suo posto Obi

55′- il Milan ha provato a sfondare al centro con un uno due tra Borini e Kalinic, ma l’italiano non è riuscito a controllare la palla di ritorno servitagli dal croato

53′- Belotti a terra dopo un contrasto con Kessiè. Colpo al volto per il Gallo

52′- fuorigioco di De Silvestri

51′- altro traversone allontanato dalla difesa granata

50′- fallo di N’Koulou su Borini a centrocampo

48′- ancora il Milan in avanti, questa volta è stato Suso a mettere una palla interessante nel mezzo, ma ancora una volta la difesa granata ha allontanato il pericolo

47′- cross insidioso di Biglia, ma la difesa del Toro ha svenato il pericolo

45′- Si riparte! Possesso per il Milan

I primi 45′ di Torino-Milan si sono conclusi con i rossoneri in vantaggio per 0-1 grazie al gol siglato al 9′ di gioco da Jack Bonaventura. Inizio di partita scoppiettante allo Stadio Olimpico Grande Torino. I granata al 4′ hanno fallito un calcio di rigore con il “Gallo” Belotti che ha calciato la sfera sulla traversa. Dopo pochi minuti c’è stata un’ottima occasione per il Milan con l’ivoriano Kessiè, sventata però da Sirugu che, successivamente, nulla ha potuto sul gran tiro dalla distanza di Bonaventura che ha sbloccato il match. In seguito il ritmo della partita è calato e poche sono state le occasioni create dalle due squadre.

45′- Maresca fischia la fine del primo tempo: Torino-Milan 0-1

45′- corner per il Toro. La difesa rossonera ha allontanato il pericolo

45′- giallo per Bonaventura. Il centrocampista rossonero ha commesso fallo su Baselli

44′- calcio d’angolo per il Torino. Donnarumma respinge con i pugni

42′- ottima chiusura di Zapata su Belotti, il colombiano ha evitato che il Gallo potesse colpire la palla di testa a due passi da Donnarumma

41′- Rodriguez ha provato con un tiro dalla distanza, ma la sfera è terminata altissima sopra la traversa

40′- fallo in attacco di De Silvestri su Borini

39′- OCCASIONE PER IL MILAN! Servito con un cross dalla destra di Abate, Kalinic ha provato con un colpo di testa a superare Sirigu, ma la palla è terminata di tanto alla destra del portiere granata

36′- calcio d’angolo per il Milan. Palla allontanata da De Silvestri

34′- sugli sviluppi del corner, ancora occasione per il Toro con Falque che a due passi dalla porta rossonera ha spedito la palla alta sopra la traversa

33′- OCCASIONE PER IL TORO! Belotti ha provato a sorprendere Donnarumma con un colpo di testa indirizzato sotto la traversa, ma il portiere rossonero attento ha deviato la palla in corner

30′- calcio di punizione per il Milan, fallo di Baselli su Borini

30′- sugli sviluppi del calcio d’angolo c’è stato un ottimo anticipo della difesa granata su Zapata

29′- Borini ha provato a calciare da fuori area, la palla è stata deviata in corner dalla difesa del Toro

27′- il Torino fatica a guadagnare campo perchè il Milan pressa molto alto

24′- ammonito De Silvestri per il fallo compiuto su Borini a centrocampo

23′- Ansaldi ha provato a lanciare in profondità Belotti, ma la palla non è ben calibrata

21′- accenno di rissa tra Suso e Burdisso dopo il fallo dello spagnolo su un difensore granata

21′- occasione potenziale per il Toro con Falque che al limite dell’area non è riuscito a trovare il tempo per calciare

19′- fallo di Abate su Belotti nella metà campo del Torino

18′- corner per il Milan. Palla allontanata dalla difesa granata

18′- contropiede sfumato per il Torino

16′- fallo di Belotti su Bonucci a metà campo. Calcio di punizione per i rossoneri

15′- calcio di punizione per il Milan nella propria metà campo

12′- il Torino prova a riorganizzarsi dopo il gol subito

9′- GOOOOOOL!!!! Milan in vantaggio grazie ad un gran tiro dalla distanza di Bonaventura. La palla è finita all’incrocio, Sirigu non ha potuto farci nulla

7′- ancora calcio d’angolo per il Milan. Kessiè ha provato una torre per Kalinic, ma la difesa granata ha sventato il pericolo

5′- corner per il Milan. Fallo in attacco

4′- TRAVERSA DI BELOTTI!!! Rigore fallito dal Torino

2′- CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO!! Fallo di Kessiè su Ansaldi

2′- calcio di punizione per il Milan. Di Falque il fallo su Borini

1′- Si comincia! Maresca fischia il calcio d’inizio di Torino-Milan. Il primo possesso sarà per i granata

20:45- Sarà Maresca l’arbitro del match. Gli assistenti: Valeriani e Di iorio. Quarto uomo: Pinzani. Al Var agirà Banti, coadiuvato da Schenone

20:43- squadre nel tunnel

20:40- Ci siamo quasi, manca poco al calcio d’inizio di Torino-Milan

19:51- Formazione ufficiale Torino (3-4-2-1): Sirigu; N’koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincón, Baselli, Ansaldi; Ljajic, Falque; Belotti. All. Mazzarri

19:51- Formazione ufficiale Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Zapata, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Borini. All. Gattuso

19:47- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta di Torino-Milan.

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Torino-Milan. Allo Stadio Olimpico Grande Torino andrà in scena una sfida delicata tanto per gli uomini di Mazzarri che, con molto probabilità, questa sera avranno l’ultima chance per rientrare nella corsa all’Europa League, quanto per il Milan di Gattuso che sarà chiamato ad ottenere i tre punti se vorrà continuare a sperare nella qualificazione in Champions League. Il Torino arriva a questa sfida in uno stato di forma migliore rispetto ai rossoneri: infatti i granata nelle ultime quattro partite hanno conquistato 10 punti frutto di 3 vittorie -da sottolineare il successo ottenuto ai danni dell’Inter- e 1 pareggio, mettendo a segno ben 9 gol e subendone soltanto 1. L’ultimo successo del Milan, invece, risale ad un mese fa, quando i rossoneri si imposero per 3-2 contro il Chievo; in seguito la squadra di Gattuso ha ottenuto 1 sconfitta e 3 pareggi consecutivi. A Torino i precedenti sorridono ai granata che, in 65 partite disputate sinora, hanno fatto registrare 20 successi, 34 pareggi e 11 sconfitte. L’ultima sfida a Torino tra queste due formazioni è terminata sul 2-2 (di Belotti e Benassi le reti per il Torino; di Bacca e Bertolacci i gol per il Milan). L’ultimo successo dei rossoneri in casa del Torino, invece, risale al 2012 quando si imposero per 2-4 con i gol di Robinho, Nocerino, Pazzini ed El Sharawy.



Probabili formazioni Torino-Milan

Mazzarri può sorridere dal momento che, a parte le assenze di Milinkovic e del lungodegente Lyanco, avrà tutti i suoi ragazzi a disposizione per la sfida di questa sera. Il tecnico toscano adotterà il solito 3-4-2-1 con Sirigu in porta. Burdisso, Moretti e uno tra N’Koulou -non al meglio dopo la sfida giocata domenica scorsa contro il Chievo- e Bonifazi in difesa. A centrocampo ci saranno Ansaldi e De Silvestri sulle fasce, Rincon e Baselli al centro. Ljajic agirà come trequartista dietro le due punte Belotti e Iago Falque.

Gattuso invece se da una parte recupererà Bonucci -assente per squalifica contro il Napoli-, dall’altra dovrà ancora fare a meno dei vari Romagnoli e Conti. Il tecnico dei rossoneri schiererà un 4-3-3 con Donnarumma in porta. In difesa ci saranno Calabria, Bonucci, Zapata e Rodriguez. Kessiè, Biglia e Bonaventura comporranno il centrocampo. In avanti agiranno Suso, Calhanoglu e Kalinic.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; N’Koulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincón, Baselli, Ansaldi; Iago Falque, Ljajić; Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Panchina: Ichazo, Coppola, Bonifazi, Molinaro, Barreca, Acquah, Valdifiori, Obi, Berenguer, Edera, Niang.

Indisponibili: Milinković-Savić, Lyanco

Squalificati: nessuno

Diffidati:nessuno

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, C. Zapata, Bonucci, R. Rodríguez, Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinić, Çalhanoğlu. Allenatore: Gattuso.

Panchina: Storari, A. Donnarumma, Abate, G. Gómez, Musacchio, Antonelli, Locatelli, Montolivo, Mauri, Borini, Cutrone, A. Silva.

Indisponibili: Romagnoli, Conti

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Arbitro: Maresca. Assistenti: Valeriani e Di iorio. Quarto uomo: Pinzani. Al Var agirà Banti, coadiuvato da Schenone



A tra poco con il LIVE Torino-Milan