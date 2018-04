Udinese Lazio live, la diretta testuale del match. Fischio d’inizio alle 18

17:34 Udinese Lazio sarà a suo modo una gara ”storica”: l’Udinese infatti scenderà in campo per la prima volta nella storia del calcio con 11 maglie diverse. Ogni giocatore della squadra di Oddo indosserà dunque una maglia del recente passato friulano: tutto questo avrà uno scopo benefico, visto che poi le maglie in questione verranno messe all’asta per raccogliere i fondi per l’associazione ”Auction”.

17:30 Arrivano le formazioni ufficiali di Udinese Lazio: nei bianconeri c’è la novità del rientro di Lasagna, dopo due mesi. Nella Lazio invece c’è Luis Alberto dal primo minuto, con lo spagnolo che va a potenziare la fase offensiva, insieme a Felipe Anderson ed Immobile.



UDINESE LAZIO – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (3-5-2): Bizzarri, Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Barak, Balic, Jankto, Adnan; Lasagna, Maxi Lopez. A disposizione: Scuffet, Borsellini, Widmer, Pezzella, Zampano, De Paul, Halfredsson, Ingelsson, Pontisso, Perica. All: Oddo.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Bastos; Marusic, Luis Alberto, L. Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; F. Anderson; Immobile. A disposizione: Guerrieri, Vargic, Radu, Basta, Wallace, Caceres, Patric, Di Gennaro, Lukaku, Murgia, Nani, Caicedo. All: Inzaghi

Per il 31° turno della serie A il posticipo delle 18:00 prevede in calendario Udinese Lazio. I biancocelesti di Simone Inzaghi hanno davanti a loro un’occasione d’oro per riagganciare il 3° posto, visto che la Roma ieri ha perso in casa contro la Fiorentina, mentre l’Inter nell’anticipo dell’ora di pranzo è uscita anch’essa sconfitta in casa del Torino. Ecco allora che per la Lazio diventa a questo punto imprescindibile uscire dalla Dacia Arena con i 3 punti che permetterebbero appunto agli ospiti di agganciare a quota 60 proprio i ”cugini” giallorossi, in attesa del derby-verità di domenica prossima. Ad attendere al varco la squadra biancoceleste c’è però l’Udinese dell’ex laziale Massimo Oddo: i padroni di casa devono invertire alla svelta la tendenza negativa che li vede uscire sconfitti da ben 7 partite consecutive. C’è però da dire che neanche la cabala viene in soccorso dei bianconeri, visto che negli ultimi 6 confronti contro i capitolini i friulani hanno collezionato 5 sconfitte ed un solo pari, non riuscendo tra l’altro a mettere a segno neanche un goal in queste 6 sfide. Stando dunque alle statistiche di Udinese Lazio, tutto propenderebbe per una partita in discesa per la squadra ospite, con l’Udinese che, in caso di sconfitta, raggiungerebbe il nuovo non invidiabile record di 8 gare consecutive di A senza fare punti. Ma i numeri ed i record, si sa, sono fatti per essere smentiti…

UDINESE LAZIO – LE PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Widmer, Balic, Barak, Jankto, Adnan; De Paul; Maxi Lopez. All: Oddo

Indisponibili: Angella, Fofana, Behrami

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Murgia, Lulic; Milinkovic-Savic, F. Anderson; Immobile. All: Inzaghi

Indisponibili: Lukaku, Marusic, Wallace, Caceres.

L’arbitro dell’incontro sarà Gianluca Rocchi, assistito dai guardalinee Di Liberatore e Tonolini. Il 4° uomo sarà Pinzani, con Abisso alla Var e Lo Cicero assistente AVAR.

Il calcio d’inizio di Udinese Lazio sarà alle 18. Seguite su SuperNews la diretta live del match!