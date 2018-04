Serie C: Virtus Francavilla-Trapani 2-0 Monumentale Virtus

Francavilla-Trapani 2-0

FINALE! 2-0 IL TRAPANI ESCE SCONFITTO E VIRTUS FRANCAVILLA MONUMENTALE QUESTO POMERIGGIO!!

45 +3 GOOLLLLLLLLLLLLLLMadonia raddoppia in campo aperto salta un uomo lo salta e batte Furlan

40 – Madonia per Anastasi e Lugo Martinez per Monaco

35 – GOOOLLLLLLLLLLL Biason porta avanti i suoi servito da Albertini

33 – Visconti per Rizzo

30 – Albertini al posto di Pino

28 – aNel Trapani Aloi per Steffé e Poliori per Evacuo

24 – Tentativo da 40 metri di Partipilo

20 – Anastasi va e Furlan para!

20 – Rigore per la Virtus allo di mano su tiro di Triarico

16 – Lo stesso Drudi è inortunato. Entrano prima la barella, poi Minelli al suo posto

14 – Partipilo subisce fallo ma si rialza la Virtus i trova in 3 contro 1 ma l’arbitro ferma per ammonire Drudi

10 – Trapani che ora aumenta i giri

7 – Ci ha provato 2 volte Murano dal limite

2 – Folorunsho per Sicurella

RIPRESA

45 – FINE PRIMO TEMPO 0-0

43 – Partipilo arriva al limite, serve Anastasi che si inserisce tiro a giro fuori di poco

42 – Rasoiata di Palumbo fuori di poco

37 – Corner Trapani di Steffé, palla fuori di poco con Evacuo di testa in tuffo

35 – Partipilo ha una buona occasione ma spreca tutto facendosi recuperare invece di battere a rete

31 – Punizione a giro di Evacuo sulla barriera

29 – Virtus pericolosissima in ripartenza

26 – Miracolo di Furlan su colpo di testa di Maccarrone

25 – Ammonito Silvestri

23 – Silvestri Crossa per Evacuo di testa e la difesa di casa si salva col portiere

21 – Tiro di Partipilo, fuori su tacco di Anastasi

17 – La Virtus prova a fare gioco. Basti pensare che poco fa Evacuo ha ripiegato su incursione di Agostinone

12 -3 corner di fila per la Virtus

7 – Partipilo in mezzo, aticipato Anastasi botta di Triarico deviata in corner

4 – Albertazzi anticipa per un soffio Evacuo

3 – Cross di Partipilo non sfruttato

Partiti

Le formazioni

FRANCAVILLA (3-5-2) Albertazzi; Prestia, Maccarrone, Agostinone; Pino, Sicurella, Monaco, Biason, Triarico; Partipilo, Anastasi. All. D’Agostino.

TRAPANI (3-5-2) 27 Furlan; Drudi, Pagliarulo, Silvestri; Fazio, Scarsella, Palumbo, Steffè,Visconti; Murano, Evacuo. All. Calori

Virtus Francavilla-Trapani, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews e ben collegati per seguire Live con cronaca e risultato in tempo reale Virtus Francavilla-Trapani, gara valida per la 34^ giornata del campionato di Serie C Girone C. E’ un match fondamentale questo, soprattutto per i granata siciliani che – con una partita in meno – assieme al Catania possono ornare a credere nella promozione diretta in Serie B. Se infatti il Lecce – oggi impegnato a Reggio Calabria – arriva da sole tre vittorie nelle ultime 6 partite disputate, con i pareggi al “Via del Mare” contro Fidelis Andria e Siracusa oltre alla sconfitta di Caserta ad opera ell’dex giallorosso Turchetta – la squadra di Alessandro Calori è quella che al momento ha il migliore rendimento delle tre pretendenti alla cadetteria arrivando da un solo pareggio – 2-2 contro il Bisceglie in casa – nelle ultime 8 partite disputate. Sufficientemente al sicuro rispetto alla zona play-out – la squadra di D’Agostino vuole provare a riposizionarsi in zona play-off, ma negli ultimi turni ha conseguito soltanto una vittoria – con l’Akragas, spedendo gli agrigentini in Serie D – e quattro pareggi. Il calcio d’inizio di Virtus Francavilla-Trapani è previsto per questo pomeriggio alle ore 14:30. Ricordiamo che nella gara d’andata prevalsero i siciliani col risultato di 3-1.