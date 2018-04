Wta Charleston 2018: Camila Giorgi batte in due set Silvia Soler-Espinosa (Video Highlights)

Camila Giorgi avanza al secondo turno del Wta di Charleston. L’azzurra, n°64 Wta, ha sconfitto la qualificata spagnola Silvia Soler-Espinosa per 6-1 6-4 in un’ora e nove minuti di gioco. Primo match dopo oltre un mese per la nativa di Macerata, che ora si confronterà con l’australiana Daria Gavrilova, n°11 del seeding (1-1 nei precedenti).

6-1 6-4 a Soler-Espinosa e Camila Giorgi accede al 2° turno del torneo di Charleston! #tennis #WTA pic.twitter.com/ZjjCjqfEAr — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) April 2, 2018

CAMILA GIORGI – (Q) SILVIA SOLER-ESPINOSA 6-1 6-4

Primo turno Wta Premier Charleston (terra battuta verde)

21.17 – GAME, SET AND MATCH CAMILA GIORGI! Nel primo butta via il dritto, nel secondo no e chiude così il match dopo 1h09′ (48′ la durata del secondo parziale). Al secondo turno affronterà Daria Gavrilova

21.16 – 40-15, due match point

21.15 – Riprova lo stesso colpo ma questa volta in ritardo e termina sul nastro. 15-15

21.14 – Schiaffo al volo di dritto. 15-0

21.12 – Game Soler-Espinosa. L’azzurra potrà servire per chiudere il match, 5-4

21.11 – Scambio divertente e rovescio di Giorgi appena largo. 40-30

21.10 – Seconda attaccabile della spagnola ma la risposta è frettolosa. 30 pari

21.09 – Dritto vincente dell’azzurra. 15-30

21.07 – Ottima copertura del campo e break confermato. 5-3

21.07 – Doppio fallo sul 40-0. 40-15

21.03 – BREAK CAMILA GIORGI! La terza occasione è quella buona, buon rovescio incrociato ma poi è lungo il recupero di Soler-Espinosa. 4-3

21.02 – Altra parità

21.02 – Ancora un errore e seconda parità

21.01 – Altro break point

21.01 – Lungo il dritto di Giorgi. 40-40

21.00 – 30-40, nuova chance di break

21.00 – 30 pari da 30-0

20.58 – CONTRO-BREAK SOLER-ESPINOSA! Lungo di poco il rovescio dell’azzurra. 3-3

20.58 – Risposta corta ma Giorgi manda in rete il rovescio. 30-40 e ancora chance di contro-break

20.57 – Servizio e dritto. 30-30

20.56 – La spagnola si difende ma l’azzurra regala col dritto. 0-30

20.55 – Troppo carica la seconda e ancora una volta doppio fallo. 0-15

20.53 – BREAK CAMILA GIORGI! Gran dritto lungolinea. 3-2

20.52 – Chiude a rete lo scambio. 0-40 e tre palle break

20.51 – Ancora bene in risposta l’azzurra. 0-30

20.50 – CONTRO-BREAK SOLER-ESPINOSA! Altro doppio fallo di Giorgi. 2-2

20.50 – Altro dritto sbagliato e quarta chance

20.49 – Lungo il recupero della spagnola. Quarta parità

20.48 – Regalo col dritto e seconda chance di contro-break

20.48 – Ace esterno, poi però sbaglia. Ancora parità

20.47 – Con aggressività annulla la palla break. Seconda parità

20.46 – Fallo di piede: doppio fallo e palla del contro-break

20.45 – Soler-Espinosa sorprende Giorgi col dritto. Game ai vantaggi

20.44 – Ace centrale. 30 pari

20.43 – Altro doppio fallo. 15-30

20.43 – Primo doppio fallo del match per l’azzurra. 0-15

20.40 – BREAK CAMILA GIORGI! Dritto in diagonale che costringe la spagnola all’errore. 2-1

20.40 – Dritto vincente e palla break. 30-40

20.39 – Ancora molto paziente Giorgi nella gestione. 30-30

20.37 – Servizio e dritto, con l’azzurra che vince ancora il game a 0. 1-1

20.34 – Soler-Espinosa interrompe la striscia di Giorgi, tenendo la battuta a 0. 0-1

20.33 – Iniziato il secondo set, serve la spagnola

20.30 – GAME AND FIRST SET CAMILA GIORGI! Buona prima e parziale chiuso per 6-1 in appena 21′

20.29 – Ace e rovescio lungolinea. 40-0, tre set point

20.28 – DOPPIO BREAK CAMILA GIORGI! Altra buona risposta e poi ricamo finale a rete. 5-1 e chance di chiudere il set

20.27 – Dritto in rete di Soler-Espinosa: due palle del doppio-break

20.27 – Giorgi continua a risponder bene. 0-30

20.24 – Bene a rete l’azzurra e break confermato, la spagnola costretta a giocare di fretta. 4-1

20.24 – Ace centrale. 40-0

20.22 – BREAK CAMILA GIORGI! Tre giochi consecutivi per lei. 3-1

20.18 – Gioca con attenzione l’azzurra e sale sul 2-1

20.16 – Ancora un game combattuto. 30-30

20.14 – CONTRO-BREAK CAMILA GIORGI! Ancora aggressiva e chiude col rovescio al volo. 1-1

20.14 – Molto aggressiva in risposta e col dritto si procura la chance di contro-break. 30-40

20.13 – L’azzurra prova a scuotersi. 15-30

20.11 – BREAK SOLER-ESPINOSA! Giorgi si fa prendere in contropiede dal rovescio dell’avversaria. 0-1

20.10 – Comincia male l’incontro. 0-40 e tre palle break per la spagnola

20.09 – Inizia il match, serve l’azzurra

19.51 – Terminato l’incontro, con la vittoria in rimonta di Gavrilova. A breve in campo Camila Giorgi e Silvia Soler-Espinosa

19.34 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. In corso il terzo set tra Gavrilova e Jabeur

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Camila Giorgi – Silvia Soler-Espinosa: i precedenti

Strasburgo 2014 – Terra battuta – QF – SOLER-ESPINOSA b. Giorgi 3-6 6-4 7-5

Camila Giorgi ci riprova dopo il rientro avvenuto a Miami

L’azzurra esordisce su terra battuta al torneo di Charleston, dopo che era rientrata nel Wta Premier Mandatory di Miami per un nuovo problema al gomito patito durante le qualificazioni a Dubai e che l’ha costretta a dare forfait anche Indian Wells (per il medesimo problema è stata costretta a saltare gli ultimi tre mesi del 2017), dopo un discreto inizio di 2018 con la semifinale raggiunta a Sydney e il secondo turno all’Australian Open. La nativa di Macerata affronterà nel primo turno la qualificata spagnola Silvia Soler-Espinosa, n°205 Wta, con cui ha perso nell’unico precedente (che risale però al 2014). La nativa di Elche giocherà per la prima volta in un main draw Wta dal torneo di Gstaad 2017, dopo che quest’anno ha fallito la qualificazione sia ad Auckland che nel primo Slam stagionale.