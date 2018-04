Wta Charleston 2018: Sara Errani sconfigge in due set Eugenie Bouchard (Video Highlights)

Sara Errani avanza al secondo turno del Wta Premier di Charleston. L’azzurra, in gara grazie ad una wild card, batte la canadese Eugenie Bouchard, n°111 Wta, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e trentuno minuti. Buon match da parte della romagnola, mentre la tennista di Montreal prosegue nel lungo momento di crisi; il prossimo match vedrà quindi Sara Errani affrontare, per la prima volta in carriera, la rumena Mihaela Buzarnescu (n°11 del seeding).

(WC) SARA ERRANI – EUGENIE BOUCHARD 6-4 6-4

Primo turno Wta Premier Charleston (terra battuta verde)

20.46 – GAME, SET AND MATCH SARA ERRANI! Passante di rovescio e avanza al secondo turno con un doppio 6-4 in 1h31′ (49′ la durata del secondo parziale)





20.45 – 40-0, tre match point

20.42 – BREAK SARA ERRANI! Dritto incrociato vincente e ora potrà servire per il match. 5-4





20.42 – Tre palle break, la prima se ne va. 15-40

20.40 – Stecca di dritto la canadese. 0-30

20.39 – Di poco larga la volée di Bouchard e l’azzurra tiene la battuta. 4-4

20.37 – Ora siamo sul 40-40, per il terzo game di fila

20.35 – Errani sbaglia una volée difficilissima da metà campo. 15-30

20.32 – Prima incisiva della canadese, che sale sul 4-3 in proprio favore

20.30 – Schiaffo al volo vincente. Seconda parità

20.30 – Passante di dritto incrociato. Palla break per l’azzurra

20.29 – Game ai vantaggi

20.28 – Scambio vinto da Errani. 40-30





20.27 – Gran dritto lungolinea in corsa per la canadese. 30-15

20.25 – CONTRO-BREAK EUGENIE BOUCHRD! Largo il dritto dell’azzurra. 3-3

20.25 – Seconda palla break

20.24 – Rovescio lungolinea di Bouchard. Chance di contro-break ma la sciupa: 40-40

20.23 – Due buone risposte della canadese. 15-30

20.19 – Game Bouchard. 3-2

20.19 – Gran risposta di dritto per Errani. 40-30

20.17 – Doppio fallo della canadese. 0-15

20.16 – L’azzurra conferma il break. 3-1

20.15 – Largo il dritto di Bouchard. Vantaggi

20.14 – Dritto in rete e chance contro-break per la canadese

20.13 – 30-30

20.10 – BREAK SARA ERRANI! Nella prima chance il nastro aiuta Bouchard, sulla seconda l’azzurra chiude col dritto. 2-1

20.08 – Gran risposta e due palle break per l’azzurra. 15-40

20.07 – Due passanti consecutivi per Errani. 0-30

20.06 – L’azzurra tiene la battuta a 0. 1-1

20.04 – Gran dritto di Bouchard, Errani non riesce a difendersi. Game vinto a 30: 0-1

20.02 – Iniziato il secondo set, serve ancora la canadese

19.58 – GAME AND FIRST SET SARA ERRANI! Il nastro non favorisce la canadese e così il parziale si chiude qui, dopo 42′

19.57 – Gran dritto in contropiede di Bouchard. 40-30

19.57 – 40-15, due set point

19.56 – Palla molto lavorata di Errani e la canadese affossa il rovescio in rete. 30-15

19.52 – Con una bella volée tagliata Bouchard tiene la battuta. 5-4 e chance per l’azzurra di chiudere il set

19.50 – 30 pari da 30-0

19.49 – Errani conferma il break. 5-3

19.48 – Passante in corsa di dritto per l’azzurra. 40-0





19.44 – BREAK SARA ERRANI! Due dritti vincenti e nuovo vantaggio nel set. 4-3

19.43 – Bel passante con lo slice di rovescio per l’azzurra. 15-30

19.42 – Game Errani. 3-3

19.40 – Dritto profondo di Bouchard, che poi chiude con il medesimo colpo sotto rete. 40-40

19.39 – Doppio fallo dell’azzurra. 40-30

19.35 – La canadese tiene la battuta a 15 con un rovescio vincente nei pressi della rete. 2-3

19.31 – CONTRO-BREAK EUGENIE BOUCHARD! Sulla seconda debole di Errani la canadese ottiene una risposta vincente in lungolinea. 2-2

19.31 – Dritto anomalo vincente. 30-40

19.30 – La canadese risponde bene e si procura due palle del contro-break. 15-40

19.28 – Doppio fallo dell’azzurra. 15-15

19.26 – Game Bouchard. 2-1

19.25 – Il vento disturba ancora parecchio. 40-30 da 40-0

19.22 – Buona difesa di Errani e break confermato. 2-0

19.21 – Ben col dritto l’azzurra. 30-30

19.20 – Risponde bene la canadese, sia col dritto che col rovescio. 0-30

19.19 – BREAK SARA ERRANI! Arriva subito il vantaggio nel match. 1-0

19.18 – Giornata ventosa: altro errore di dritto per Bouchard e tre chance di break per l’azzurra

19.17 – Dritto in rete. 15-30

19.17 – Doppio fallo. 15-15

19.16 – Inizia il match, serve la canadese

19.12 – Giocatrici in campo per il riscaldamento

18.55 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Ahn si impone in due set su Stosur, a breve in campo Sara Errani ed Eugenie Bouchard

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Sara Errani-Eugenie Bouchard: i precedenti

Indian Wells 2014 – Cemento – R32 – BOUCHARD b. Errani 6-3 6-3

Acapulco 2013 – Terra battuta – R16 – ERRANI b. Bouchard 7-6(4) 6-2

Esordio stagionale (a livello Wta) sulla terra battuta per Sara Errani

L’azzurra prende parte al primo torneo stagionale su terra battuta, la superficie a lei più congeniale, dopo che già in Fed Cup ha conquistato due punti decisivi per l’Italia giocando su terra indoor, dopo aver mancato la qualificazione all’Australian Open, a San Pietroburgo e a Miami, qualificandosi soltanto a Dubai e riuscendo a vincere il Challenger femminile di Indian Wells. La romagnola ha ricevuto una wild card dagli organizzatori (come era già successo ad Auckland) e nel primo turno del Wta Premier di Charleston affronterà la canadese Eugenie Bouchard, contro la quale è 1-1 nei precedenti. La tennista di Montreal, in questo 2018, ha iniziato all’Hopman Cup, poi è andata ad Hobart perdendo al primo turno; nel primo Slam stagionale è giunta al secondo turno, a Taipei si è fermata ai quarti di finale mentre ad Indian Wells di nuovo un primo turno e a Miami non è riuscita ad accedere al main draw.