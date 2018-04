Wta Lugano 2018: Giorgi batte in due set Kr.Pliskova (Video Highlights)

Camila Giorgi avanza al secondo turno del Wta di Lugano. L’azzurra, n°59 Wta, ha avuto la meglio sulla ceca Kristyna Pliskova, n°70, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. Brillante la nativa di Macerata, soprattutto con il rovescio; nel prossimo incontro troverà la belga Alison Van Uytvanck, n°9 del seeding, contro la quale ha vinto l’unico precedente a Miami, nel 2015.

CAMILA GIORGI – KRISTYNA PLISKOVA 6-3 6-2

Primo turno Wta International Lugano (terra battuta)

11.26 – GAME, SET AND MATCH GIORGI! Doppio fallo di Pliskova sul secondo match point. Incontro chiuso dopo un’ora e venti minuti (34′ la durata del secondo parziale)

11.26 – Lungo il recupero. 30-40

11.25 – Dritto in rete e due match point per l’azzurra. 15-40

11.25 – Anche la ceca continua a soffrire sul proprio servizio. 15-30

11.22 – CONTRO-BREAK PLISKOVA. Ancora una volta Giorgi perde il servizio: 5-2

11.21 – La prima se ne va. 15-40

11.21 – 0-40, tre palle break per la ceca

11.19 – DOPPIO BREAK GIORGI! Ancora bene col rovescio e ora può servire per il match. 5-1

11.18 – Nuova chance del doppio break per l’azzurra. 30-40

11.18 – 30-30 sul servizio della ceca

11.15 – PRIMO CONTRO-BREAK PLISKOVA. Terzo doppio fallo sulla seconda chance: 4-1

11.13 – Altro doppio fallo e due palle per un primo contro-break: 15-40

11.12 – Doppio fallo per la nativa di Macerata. 15-15

11.12 – DOPPIO BREAK GIORGI! 4-0

11.11 – Rovescio lungolinea vincente dell’azzurra. Altra chance di doppio break

11.10 – Seconda parità

11.09 – Palla del doppio break ma Pliskova si salva. Parità

11.05 – L’azzurra conferma il break a 0. 3-0

11.02 – BREAK GIORGI! Rovescio vincente. 2-0

11.01 – Ace della ceca, poi però arriva la seconda chance di break

11.01 – Palla break: 30-40

11.00 – Ancora ottima in risposta l’azzurra. 15-30

10.57 – Giorgi tiene la battuta a 0. 1-0

10.55 – Inizia il secondo set, serve l’azzurra

10.52 – GAME AND FIRST SET GIORGI! In rete il rovescio di Pliskova. 6-3 dopo 46′

10.52 – L’azzurra chiude con lo smash: quarto set point

10.52 – Quinta parità, ancora col servizio

10.51 – Terzo set point

10.51 – Altra buona prima. Quarta parità

10.50 – Secondo set point per l’azzurra

10.50 – Rovescio lungolinea di Giorgi. Terza parità

10.49 – La ceca non chiude. Seconda parità

10.47 – Doppio fallo e set point, ma Pliskova si salva ancora col servizio: 40-40

10.46 – Ace di seconda per la ceca. 30-15

10.43 – L’azzurra tiene la battuta. 5-3

10.42 – Dritto in avanzamento. 40-15

10.40 – Doppio fallo di Giorgi, poi vince lo scambio. 15-15

10.37 – La ceca porta a casa il game. 4-3

10.36 – Terza parità

10.36 – Terza palla del doppio break, punto chiuso con lo smash dall’azzurra

10.35 – Risposta in rete: seconda parità

10.35 – Si salva ma poi arriva il doppio fallo e la seconda chance per l’azzurra

10.34 – Largo il dritto di Pliskova, palla del doppio break

10.33 – Ancora bene la nativa di Macerata in risposta. 15-30

10.31 – Break confermato a 0. 4-2

10.30 – Ace di seconda per l’azzurra. 15-0

10.28 – BREAK GIORGI! Doppio fallo della ceca sulla quarta chance di break. 3-2

10.27 – Palla corta ad annullare la terza palla break: game ai vantaggi

10.26 – Dritto lungolinea di Pliskova, poi sbaglia la risposta Giorgi. 30-40

10.26 – Ottima risposta dell’azzurra, che poi chiude col dritto: tre palle break per lei

10.25 – Errore della ceca. 0-30

10.24 – L’azzurra tiene la battuta. 2-2

10.22 – Giorgi non riesce a chiudere il game: altra parità

10.21 – Ottimo attacco col rovescio: seconda parità

10.20 – Arriva di nuovo un doppio fallo: terza palla break

10.20 – Grazie al servizio l’azzurra si salva. 40-40

10.19 – 15-40: doppia chance di break per la ceca

10.18 – Largo il dritto. 15-30

10.18 – Altro doppio fallo per Giorgi. 0-15

10.16 – Game Pliskova. 1-2

10.15 – Lunga la risposta di rovescio dell’azzurra. 40-15

10.13 – Tre punti di fila per Giorgi. 1-1

10.11 – Lungo il dritto. 15-30

10.11 – Doppio fallo dell’azzurra. 0-15

10.09 – Pliskova tiene la battuta a 30, con ace finale. 0-1

10.07 – Inizia il match, serve la ceca

10.02 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Giocatrici in campo per il riscaldamento

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Camila Giorgi affronta Kristyna Pliskova per la prima volta in carriera

L’azzurra esordisce oggi 11 aprile nel Wta di Lugano (nuova location del torneo, dopo che lo scorso anno si disputò sul cemento indoor a Biel/Bienne), dopo il rinvio dell’intera giornata del 10 causa pioggia torrenziale. La propria avversaria è la minore delle gemelle ceche Pliskova, Kristyna, contro la quale non ha disputato alcun incontro in precedenza. La nativa di Macerata ha iniziato abbastanza bene la stagione sulla terra battuta, arrivando agli ottavi di finale del Wta Premier di Charleston dove è stata sconfitta dalla statunitense Madison Keys, mentre a Sydney, nel mese di gennaio, era riuscita ad arrivare in semifinale partendo dalle qualificazioni (sconfitta dalla tedesca Angelique Kerber).

La nativa di Louny, invece, ha raggiunto i quarti di finale a Charleston (battuta dalla lettone Anastasija Sevastova) e vincendo tre match di fila nel circuito Wta dopo quasi un anno, quando raggiunse la finale al torneo di Praga; in questo inizio di 2018 ha inoltre raggiunto i quarti a Shenzen e il secondo turno ad Indian Wells, mentre all’Australian Open ha perso al primo turno contro la polacca Agnieszka Radwanska.