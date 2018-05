Juventus campione d’Italia, 0-0 con la Roma. E’ il settimo Scudetto di fila (VIDEO highlights e FOTO)

JUVENTUS CAMPIONE D’ITALIA, SETTIMO SCUDETTO DI FILA. Termina 0-0 la gara tra Roma e Juventus, risultato che regala ai bianconeri l’aritmetica certezza del settimo Scudetto consecutivo. E’ il quarto successo per Allegri, che a tre giorni di distanza dalla vittoria in Coppa Italia, centra il ‘double’ anche in questa stagione. Nel primo tempo meglio i giallorossi, che non sfruttano un paio di occasioni concesse da una Juve un pò distratta. Nella ripresa esce anche la ‘Vecchia Signora’ che gioca in superiorità numerica dopo l’espulsione di Nainggolan al 67′ per doppio ammonizione. Nel finale è pura accademia, con la Juventus che attende il fischio finale per poi far scattare la festa.

Juventus campione d’Italia, VIDEO highlights Roma-Juve 0-0

90’+2′- E’ finita!! La Juventus è campione d’Italia e vince il suo settimo Scudetto consecutivo, pareggiando 0-0 contro la Roma!

90′- Manca poco alla conquista dello Scudetto per la Juve

89′- Saranno due i minuti di recupero

85′- Juve che fa possesso palla, Roma che ormai non pressa più

83′- Dybala entra in area ma viene fermato da Jesus con un intervento al limite del regolamento

81′- Cambio anche per la Juve; Bentancur prende il posto di Mandzukic

80′- Doppio cambio per la Roma: fuori De Rossi e Under, dentro Strootman e Schick

78′- Tiro di Douglas Costa alto sopra la traversa

77′- Juve che fa girare palla e Roma che sembra non farcela più

75′- Higuain in area, fermato da Fazio in extremis

73′- Cross di Alex Sandro, presa sicura da parte di Allison

71′- Esce Pellegrini, al suo posto Gonalons

70′- Cross di Florenzi sul quale non arriva nessuno

67′- ESPULSO NAINGGOLAN! Secondo cartellino giallo per il Ninja per fallo da dietro su Dybala. Roma in 10

66′- Entra Douglas Costa, esce Bernardeschi

65′- Contrasto tra Juan Jesus e Mandzukic, il croato rimane a terra

64′- Tiro di Kolarov, intervento decisivo di Pjanic che devia in corner

63′- Trattenuta di Nainggolan su Alex Sandro, belga ammonito

61′- Fallo fischiato a Higuain per una presunta spinta su De Rossi

57′- Transizione offensiva della Juve, fallo di Nainggolan su Dybala

55′- Provvidenziale uscita di Szczesny su El Shaarawy in area

54′- Grande intervento di De Rossi, che anticipa Higuain involtato verso la porta

52′- Under fermato irregolarmente da Barzagli, punizione per la Roma

50′- Fase molto accesa dal punto di vista agonistico, fallo di Bernadeschi su Kolarov a metà campo

49′- Fallo di Matuidi su Nainggolan

48′- Gol annullato a Dybala per fuorigioco, la Joya aveva comunque fatto una grande giocata

47′- Fallo di Nainggolan in attacco

46′- Si riparte, comincia il secondo tempo

45′- E’ finito il primo tempo! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0, a tra poco per seguire il secondo tempo live di Roma-Juventus.

44′- Nessun minuto di recupero

43′- Punizione calciata da Kolarov, palla sull’esterno della rete

42′- I giocatori della Juve si lamentano per un presunto fallo di Nainggolan su Bernardeschi, giudicato regolare da Tagliavento

42′- Ammonito Alex Sandro per la trattenuta su Under

40′- Tiro di Pellegrini deviato in corner da un difensore bianconero

39′- Higuain in posizione di ala destra, cross in mezzo ribattuto

37′- Tiro di Bernardeschi, deviazione di Fazio in angolo

34′- Tiro dal limite di Dybala, palla abbondandemente a lato

32′- Fallo di Kolarov in attacco, punizione per la Juve

31′- Brutto fallo di Pjanic su Pellegrini, il bosniaco viene ammonito

28′- Grande giocata di El Shaarawy, ma Barzagli lo anticipa al limite dell’area

27′- A terra Dybala per un colpo subito

26′- Under se ne va sulla destra ma Barzagli lo contiene

25′- Tiro da fuori area di Pellegrini, alto di poco

25′- OCCASIONE ROMA! Contropiede giallorsso, tiro di Under salvato da Rugani!

24′- Azione di Kolarov sulla sinistra, fermato da De Sciglio

22′- Roma che attacca, Juve sulla difensiva

20′- Fase un pò confusa della gara

17′- Bella giocata di Under sull’out di destra, numero su Alex Sandro e cross dove però non arriva Dzeko

16′- Trattenuta di Fazio su Higuain non rilevata dall’arbitro

15′- Bel pallone di Higuain in profondità per Dybala, bravo Allison ad anticipare la Joya

13′- Dzeko a terra sul contatto con Barzagli, tutto regolare secondo l’arbitro

11′- Fallo di Dybala su Dzeko, punizione per i giallorossi

10′- OCCASIONE ROMA! Altro sanguinoso pallone perso dalla Juve con Pjanic, Nainggolan va al tiro, troppo alto anchwe stavolta

8′- OCCASIONE ROMA! Rugani sbaglia il disimpegno, Dzeko davanti alla porta calcia alto!

6′- Brutta entrata in ritardo di Juan Jesus su Higuain, il difensore viene graziato dal direttore di gara

5′- Roma sempre in possesso di palla

4′- Mandzukic in ripiegamento difensivo chiude Pellegrini in corner

3′- Under sulla fascia destra, allontana la difesa bianconera

2′- Pellergini sulla destra, fermato in modo ruvido ma regolare da Barzagli

1′- Cominciato il match, Roma in possesso di palla

ore 20.45- Squadre in campo, tra pochi istanti comincerà Roma-Juventus. Matuidi prende il posto di Khedira, fuori durante il riscaldamento. Arbitrerà Paolo Tagliavento di Terni

Amici di SuperNews, benvenuti al live di Roma-Juventus. Grandi novità di formazione per i bianconeri: dentro DeSciglio, Bernardeschi e Barzagli. Per la Roma confermato lo schieramento della vigilia. In contemporanea a questa gara si disputa anche Sampdoria-Napoli.

Serie A, live Roma-Juventus: le formazioni ufficiali

Tra le fila giallorosse torna Florenzi sulla destra, fuori Manolas per un problema muscolare. Lorenzo Pellegrini sostituisce l’acciaccato Strootman, in avanti Dzeko sarò supportato da Under ed El Shaarawy.

Nella Juve Szczesny torna tra i pali, Allegri propenso ripropone il 4-2-3-1. Quattro gli uomini offensivi in campo, Bernardeschi al posto di Douglas Costa e Higuain terminale offensivo.

ROMA (4-3-3): Allison; Florenzi, Fazio, J. Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Dybala, Mandzukic; Higuain.