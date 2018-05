LIVE Crotone-Lazio, cronaca e risultato in tempo reale: Nani entra al posto di Basta

65′ Ultimo cambio per Inzaghi: Nani prende il posto di Basta

60′ Goooool Crotone! Ha raddoppiato la squadra di Zenga! Ha segnato Ceccherini!

58′ Cambio per Zenga: entra Stoian, esce Faraoni

54′ Doppia sostituzione per Inzaghi: entrano Caceres e Patric, escono Murgia e Radu

50′ Soccorsi in campo allo Scida. E’ a terra dolorante Nalini dopo uno scontro con Basta

46′ Caicedo! Punizione di Felipe Anderson per Caicedo che non arriva giusto e becca la traversa!

45′ Riparte la seconda frazione di gioco, sul punteggio di 1-1

Le squadre stanno tornando in campo per i secondi 45′ di gioco. Si riparte

2° TEMPO



45+2′ Finisce il primo tempo allo Scida: è 1-1 tra Crotone e Lazio. Al gol di Lulic risponde Simy

45′ Due minuti di recupero concessi da Mazzoleni

41′ Ancora Lazio! Questa volta sbaglia Milinkovic-Savic: azione confusa in area di rigore. Ci prova Savic con un potente piazzato ma Cordaz blocca tutto!

39′ Caicedo! Errore madornale dell’ attaccante, che tutto solo davanti a Cordaz si fa ipnotizzare. Il portiere non ha problemi e prende il pallone facilmente tra le sue braccia.

35′ Ammonito Nalini! L’attaccante in forza al Crotone si è beccato un giallo dopo un intervento in ritardo su Basta

30′ Grande attesa allo Scida per il gol di Simy, che potrebbe essere in fuorigioco ma arriva la conferma dal VAR Banti: il gol è valido!

29′ Goooool Crotone! Ha segnato Simy!

26′ Brutte notizie per la squadra di Zenga: l’Udinese di Tudor è in vantaggio al Bentegodi sull’ Hellas, mentre la Spal è in vantaggio sul Toro 1-0. A Firenze, Fiorentina-Cagliari 0-0.

22′ Ammonito Murgia dopo una brutta scivolata ai danni di Rohdén.

19′ Ammonito Radu dopo un brutto fallo del difensore su Faraoni

16′ Goooool Lazio! Ha segnato Lulic su rigore!

15′ RIGORE PER LA LAZIO! Pestone di Ceccherini in area ai danni di Lulic. Per Mazzoleni è rigore!

12′ Milinkovic-Savic! Su un calcio d’angolo, pallone al limite dell’area di rigore con il centrocampista che non ci arriva

1′ Mazzoleni, fischia. E’ iniziata Crotone-Lazio, primo pallone giocato dai laziali.

14.58 Squadre in campo, tra pochi minuti si parte.

Crotone e Lazio sono pronte a sfidarsi all’ Ezio Scida per due obiettivi diversi: il Crotone sogna di raggiungere la salvezza con una giornata d’anticipo per evitare di finire nell’ incubo proprio nell’ultimo turno di campionato, dopo le retrocessioni di Benevento ed Hellas Verona. La Lazio di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta dell’ Inter ieri sera in casa, ha sotto le mani un occasione importante, quella di vincere per conquistare un posto aritmetico nella prossima Champions League, proprio ai danni della squadra milanese, che finirebbe in Europa.

Grande cornice di pubblico oggi a Crotone, in una bellissima giornata di sole. Proprio come un anno fa, agli squali occasione ghiotta per salvarsi proprio con la Lazio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Rohdén, Barberis, Mandragora; Faraoni, Simy, Nalini. All: Zenga

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Anderson; Caicedo. All: Inzaghi

Amici di SuperNews buon pomeriggio da Davide Corradini e benvenuti alla diretta di Crotone-Lazio, match valevole per la 37° giornata di Serie A. Arbitra l’incontro il sign. Mazzoleni, IV uomo Schenone, alla V.A.R. Banti e Schenone. Tra pochi minuti le formazioni ufficiali.

LIVE CROTONE – LAZIO DALLE 15.00

Per la Lazio 3-4-2-1: Per la trasferta calabrese Simone dovrà tener conto dei tanti assenti: Parolo, Immobile, Luis Alberto e lo squalificato Luiz Felipe. A disposizione torna Radu, che dovrebbe partire dall’ inizio nella difesa a tre. In attacco spazio a Felipe Anderson e Miliknovic-Savic alle spalle di Caicedo. Ballottaggio con Nani, che dovrebbe partire dalla panchina. In difesa favorito Bastos su Caceres.

Per il Crotone 4-3-3: Walter perde Budimir e Benali, assenti a causa di infortuni. Per il resto squadra al completo con Simy che dovrebbe giocare titolare nel tridente con Trotta e Nalini. In caso di cambio modulo, pronto Trotta prima punta con Ricci al posto di Simy. In difesa ballottaggio Faraoni-Sampirisi con il primo favorito sul secondo.

All’ Ezio Scida è tutto pronto per la sfida tra Crotone e Lazio, una sfida molto calda. Da una parte troviamo i pitagorici, guidati da Walter Zenga che hanno bisogno di punti salvezza per rimanere nel massimo campionato, dall’ altra parte c’è l’ Euro-Lazio, a caccia di punti in chiave Champions allenata da Simone Inzaghi.



PROBABILI FORMAZIONI CROTONE – LAZIO

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Capuano, Martella; Stoian, Barberis, Mandragora; Trotta, Simy, Nalini. All: Zenga

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Felipe Anderson; Caicedo. All: Inzaghi