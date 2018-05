LIVE Fiorentina-Cagliari, cronaca e risultato in tempo reale: traversa di Farias

10′ Punizione da fuori area di Veretout deviata dalla barriera in angolo

4′ Traversa, la parte superiore, di Farias con un colpo di testa sul cross di Padoin

Spettatori paganti 17.455; Abbonati 17.235. Spettatori totali 34.690.

Inizia il secondo tempo, la Fiorentina sostituisce Eysseric con Falcinelli, nessun cambio nel Cagliari

Fine primo tempo, sardi in vantaggio grazie al gol di Pavoletti che sotto porta di testa ha approfittato della mancata uscita dai pali di Sportiello, apparso insicuro in più di un’occasione

44′ Tiro sbilenco di Biraghi da buona posizione, fuori

42′ Punizione di Lykogiannis di poco a lato

40′ Ammonito Pezzella per intervento scorretto su Padoin

37′ GOL! Pavoletti sotto porta di testa approfitta della mancata uscita di Sportiello sulla punizione a girare di Lykogiannis

35′ Sportiello in uscita bassa su Ionita

32′ Angolo di Eysseric, di testa Lykogiannis per poco non infila la propria porta

28′ Cross di Chiesa deviato in angolo da Barella

25′ Pavoletti da due passi anticipato di testa da Milenkovic sul cross di Padoin

21′ La Fiesole inizia a tifare dopo i primi venti minuti di silenzio come protesta per i recenti Daspo

19′ Retropassaggio di Veretout che coglie di sorpresa Sportiello, col pallone che finisce a fil di palo per l’angolo del Cagliari

16′ Rinvio sbilenco di Sportiello in rimessa laterale

13′ Applausi e cori da tutto il pubblico per Davide Astori

11′ Rasoterra in area di Farias, provvidenziale chiusura di Laurini in angolo

8′ Eysseric dentro l’area di piatto destro a lato

4′ Veretout da fuori area, dagli sviluppi di un angolo, tira alto

2′ Subito Chiesa pericoloso, con un tiro dalla destra dopo essersi liberato del diretto avversario: Cragno respinge sui piedi di Veretout che da posizione defilata conclude alto

Iniziata!

I due capitani Badelj e Ceppitelli si scambiano le maglie con il nome e numero di Davide Astori

Calciatori e staff della Fiorentina accompagnati dai figli per una foto ricordo

Dalla Fiesole il coro “C’è solo un capitano”; in precedenza i tifosi sardi avevano intonato un coro per Davide Astori.

Ecco l’Inno della Fiorentina.

Entrano in campo i ragazzi della Scuola Calcio San Pellegrino, del paese di Davide Astori, schierati davanti alla tribuna ricevono l’applauso del pubblico. In tribuna anche Andrea Della Valle e Marco Astori, fratello di Davide.

Dopo il riscaldamento, le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

Cari amici di Supernews, dallo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi Fiorentina – Cagliari, gara valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Ultimi 180 minuti di gioco con le due squadre in corsa per due differenti obiettivi. Da una parte i padroni di casa mirano l’Europa League, dall’altra gli ospiti sono obbligati a fare punti per evitare la retrocessione. Al momento, infatti, il Cagliari è terzultimo in classifica. La partita anche nel ricordo del grande ex capitano di entrambe le squadre: Davide Astori, venuto a mancare lo scorso 4 marzo.

Fiorentina: Sportiello. Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Veretout, Badelj, Chiesa, Benassi, Eysseric, Simeone. A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Dabo, Bruno Gaspar, Hristov, Olivera, Cristoforo, Saponara, Gil Dias, Falcinelli, Thereau. All. Stefano Pioli.

Cagliari: Cragno, Faragò, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis, Ionita, Barella, Padoin, Deiola, Farias, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Miangue, Crosta, Andreolli, Cossu, Joao Pedro, Dessena, Romagna, Sau, Han, Giannetti, Caligara. All. Diego Lopez.

Arbitro: sig. Valeri di Roma. Assistenti arbitrali sig. Tonolini – Paganessi. Quarto uomo sig. Manganiello. Var: Irrati – Dobosz.

Partite della 37° giornata Serie A. Benevento – Genoa 1 – 0; Inter – Sassuolo 1 – 2; Bologna – Chievo; Crotone – Lazio; Fiorentina – Cagliari; Verona – Udinese; Torino – Spal; Atalanta – Milan; Roma – Juventus; Sampdoria – Napoli.

Classifica: Juventus 91, Napoli 85, Roma 73, Lazio 71, Inter 69, Milan 60, Atalanta 59, Fiorentina 57, Sampdoria 54, Torino 48, Sassuolo 43, Genoa 41, Bologna 39, Spal 35, Chievo Verona 34, Crotone 34, Udinese 34, Cagliari 33, Verona 25, Benevento 21.