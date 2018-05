LIVE Roma-Liverpool, risultato e cronaca in tempo reale: le probabili formazioni

LIVE ROMA-LIVERPOOL, RISULTATO E CRONACA IN TEMPO REALE. E’ tutto pronto per il ritorno delle semifinali di Champions League, gara che decreterà la sfidante del Real Madrid a Kiev il prossimo 26 maggio. Il Liverpool parte da favorito, forte del 5-2 maturato ad Anfield Road otto giorni fa, e vogliono raggiungere l’ottava finale della loro gloriosa storia. La Roma crede fermamente nella rimonta, memore della fantastica vittoria per 3-0 che ha consentito ai giallorossi di approdare alle semifinali. Stavolta l’impresa sarà ancora più difficile, visto lo stato di grazie dei Reds, ma Di Francesco si giocherà tutte le armi per vendicare la sconfitta del 1984. Tutte le luci dell’Olimpico saranno puntate ovviamente sul grande ex Momo Salah, autore di una doppietta all’andata ed uno dei migliori giocatori del palcoscenico europeo in questo momento. Sarà un match davvero entusiasmante, da seguire attentamente minuto per minuto con il fiato sospeso. SuperNews racconterà per voi live Roma-Liverpool, aggiornandovi sul risultato in tempo reale e la cronaca azione per azione in diretta.

Champions League, live Roma-Liverpool: le probabili formazioni

Dopo le grandi difficoltà avute nella partita di andata, Di Francesco torna alla difesa a 4 togliendo Juan Jesus e riproponendo Kolarov e Florenzi come esterni bassi. Problemi fisici per Kevin Strootman, che non risulta nemmeno nell’elenco dei convocati, al suo posto giocherà Pellegrini. Il tridente offensivo sarà formato da Schick, Dzeko ed El Shaarawy.

Klopp invece dovrebbe mantenere invariata la formazione vittoriosa ad Anfield, anche se Manè ed Henderson sono alle prese con alcuni acciacchi fisici. Ecco le probabili formazioni di Roma-Liverpool:

ROMA (4-3-3): Allison; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarova; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold; Lovren, Van Dijck, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Manè, Firmino, Salah.