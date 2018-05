LIVE Spezia-Parma, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni

LIVE Spezia-Parma, calcio d’inizio ore 20.30

Quarantaduesima giornata Serie B 2017/18, Stadio Alberto Picco (La Spezia)

La rincorsa del Parma alla Serie A passa dallo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Gli uomini di Roberto D’Aversa affrontano lo Spezia nell’ultima giornata del campionato di Serie B: l’obiettivo dei gialloblu è quello di conquistare i tre punti per sperare nella promozione diretta alla massima serie.

Una promozione che dipenderà anche dal risultato del Frosinone, impegnato allo “Stirpe” contro il Foggia: la compagine laziale, infatti, ha due punti di vantaggio sul Parma ed è in ritardo negli scontri diretti; ciò significa che Moreno Longo dovrà a tutti i costi cercare la vittoria sui pugliesi, per spegnere le speranze di promozione diretta degli emiliani e fare il ritorno tanto atteso tra le grandi del nostro calcio.

In caso di mancata vittoria ai danni dello Spezia, oppure con un successo e i tre punti conquistati anche dal Frosinone, i gialloblu centrerebbero comunque l’obiettivo play-off. Lucarelli e compagni sono certi di chiudere almeno al quarto posto, garantendosi dunque la possibilità di entrare in scena direttamente dalle semifinali che si disputeranno a partire da martedì 29 maggio.

Lo Spezia non ha obiettivi di classifica, essendo al decimo posto a sette lunghezze di distanza dal Perugia, ma ha assolutamente intenzione di vendere cara la pelle. Quella di stasera sarà una sfida piuttosto interessante, da seguire con attenzione anche sotto l’aspetto dell’ordine pubblico: le due tifoserie, infatti, sono rivali ed è per questo che in città sono state predisposte elevate misure di sicurezza. Da Parma giungeranno 2000 tifosi che verranno scortati dalle forze dell’ordine fino al settore ospiti del “Picco“.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-PARMA

PROBABILE FORMAZIONE SPEZIA (4-3-1-2): Manfredini; De Col, Terzi, Giani, Lopez; Mora, Juande, Pessina; De Francesco; Gilardino, Marilungo.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola, Iacoponi, Sierralta, Anastasio; Dezi, Scavone, Barillà; Ciciretti, Ceravolo, Di Gaudio.