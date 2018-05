LIVE Ternana-Palermo, risultato e cronaca in tempo reale: le probabili formazioni

Per la 40.a giornata del campionato di Serie B si disputa oggi Ternana-Palermo, sfida che seguiremo live e in diretta dallo stadio ‘Libero Liberati’. I rossoverdi hanno davvero l’ultima chance di poter agganciare il treno playout, visto che la zona spareggi dista 4 punti a 3 giornata dalla fine. I rosanero, che in panchina hanno sostituito Tedino con Roberto Stellone, sono in piena bagarre per la promozione diretta. All’esordio l’ex tecnico del Frosinone ha colto un pareggio contro il Bari e oggi vorrà certamente conquistare il primo successo. Anche se i punti di stacco tra le due formazioni sono molti, ci si aspetta una gara equilibrata, perciò seguite con SuperNews live Ternana-Palermo con risultato aggiornato in tempo reale e cronaca in diretta.

LIVE Ternana-Palermo, le probabili formazioni

La squadra di De Canio sarà orfana del suo bomber Adriano Montalto, autore di 20 reti, probabilmente per tutta la stagione; l’attaccante siciliano verrà sostituito da Piovaccari, alla ricerca del primo gol in maglia rossoverde. Il Palermo schiera l’ex Antonino La Gumina, che sarà affiancato dall’ex Venezia Moreo, con Coronado che partirà qualche metro più indietro come esterno sinistro.

TERNANA (4-3-1-2): Sala; Vitiello, Valjent, Signorini, Favalli; Defendi, Paolucci, Signori; Tremolada; Carretta, Piovaccari.

PALERMO (4-4-2): Pomini; Rispoli, Dawidowicz, Rajkovic, Aleesami; Rolando, Murawski, Chochev, Coronado; La Gumina, Moreo.