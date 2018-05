LIVE Udinese-Inter, cronaca e risultato in tempo reale: gol di Borja

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

76′- ancora corner per i nerazzurri, la difesa dell’Udinese allontana il pericolo

75’- cross di Perisic deviato, corner per l’inter

73′- cambio per l’Udinese: esce Behrami al suo posto Jankto

73′- tiro a giro di Balic, la palla è terminata sul fondo

72′-GOOOOOL!!! Inter segna il quarto gol con Borja Valero. Lo spagnolo ha raccolto un tiro sbagliato di Perisic

70’- cambio per l’Inter: fuori Dalbert, dentro Santon

69′- cross sbagliato di Adnan, la palla è terminata sul fondo

67′- crampi per Dalbert

65′- Rafinha ha cercato Perisic con un cross insidioso, Bizzarri ha respinto con i pugni la palla

64′- tiro dalla distanza di Balic: Handanovic blocca senza problemi

61′- problemi muscolari per Samir

59′- Cancelo ha cercato in profondità Rafinha, ma la palla è imprecisa

58′- possesso palla prolungato dei nerazzurri

55′- Lasagna servito in profondità ha commesso fallo su Dalbert

54′- Inter in controllo del match

52’- ancora Lasagna ha cercato di superare Handanovic con un tiro sul primo palo, ma la palla è terminata sul fondo

51’- cambio per l’udinese: esce De Paul entra Barak

49′- dopo la consultazione del Var, Mazzoleni ha espulso Fofana per il fallo in un primo momento non ravvisato su Perisc. Il centrocampista bianconero ha volontariamente colpito il croato con una tacchettata sul polpaccio

48’- Perisic è rimasto a terra dopo un contrasto con un giocatore dell’Udinese. L’arbitro consulta il Var

46’- subito Udinese pericolosa con Kevin Lasagna. L’attaccante defilato sulla sinistra ha provato a superare Handanovic con un tiro incrociato, ma la sfera è terminata sul fondo

45′- Si riparte!

Il primo tempo tra Udinese e Inter è terminato sul parziale di 0-3 a favore dei nerazzurri. La squadra di Tudor è apparsa in difficoltà in questi primi 45′.

46′- finisce il primo tempo: Udinese-Inter: 0-3

46’- GOOOOOL!!! Icardi fa tutto da solo entra in area di rigore, punta Samir e supera Bizzarri con un tiro imparabile sul primo palo. Udinese-Inter 0-3

45′- 1 minuto di recupero

45’- corner per l’Udinese

44’- GOOOOL!!! L’Inter raddoppia con Rafinha. Il brasiliano, servito da Icardi, freddissimo davanti al portiere ha calciato la palla all’angolino basso di destra. Nulla ha potuto Bizzarri

42’- fuorigioco di Balic. Il giocatore era lanciato verso la porta dell’Inter

41′- La punizione calciata da Brozovic è stata deviata in corner da un ottimo intervento di Bizzarri

40’- brutto fallo di Behrami su Rafinha sulla trequarti. Mazzoleni grazia lo svizzero

38’- conclusione debole di Perisic, Bizzarri blocca senza troppo affanno

36’- OCCASIONE UDINESE!! Lasagna servito in profondità si è trovato a tu per tu con Handanovic, ma non è riuscito a superare il portiere dei nerazzurri calciandogli addosso

35′- Udinese pericolosa con Behrami. Lo svizzero non è riuscito ad inquadrare la porta con il suo colpo di testa

34′- giallo per Danilo per un fallo commesso su Brozovic

34’- Candreva pericoloso con un tiro da dentro l’area, ma la sfera è terminata alta sopra la traversa

33’- ancora Inter pericolosa con Cancelo. Il portoghese ha provato con un tiro all’interno dell’area di rigore, ma la palla è terminata sul fondo

32’- tiro dalla distanza di Borja, la palla è stata deviata in corner

31′- contatto tra Lasagna e Skriniar in area di rigore, per Mazzoleni non c’è nulla

29’- cross in area di Candreva facilmente bloccato da Bizzarri

26’- ancora corner per i bianconeri. Nessun pericolo per i nerazzurri

26’- corner per l’Udinese. Palla allontanata dalla difesa nerazzurra

25’- cross insidioso di Widmer, la palla è terminata sul fondo

24’- Inter pericolosa in contropiede con Candreva. Il tiro dell’ala nerazzurra è stato murato dalla difesa bianconera

23′- Fofana ha calciato alto sopra la traversa. Nessun problema per Handanovic

22′- ancora punizione per l’Udinese. Fallo di Brozovic su De Paul

22′- fallo di Ranocchia nella metà campo nerazzurra

21′- Candreva ha provato a superare Bizzarri con un tiro dalla distanza, ma la palla è terminata alta sopra la traversa

20’- punizione sulla trequarti per l’Inter. Palla deviata in calcio d’angolo

17’- OCCASIONE INTER!! Ancora una volta Danilo respinge sulla linea di porta il tiro di Perisic.

16’- ancora calcio d’angolo per i nerazzurri. Sugli sviluppi Cancelo ha provato a calciare vero la orta difesa da Bizzarri ma la palla è terminata alta

16′- ancora corner per i nerazzurri

13′- GOOOOOOL!!!! Inter in vantaggio grazie al colpo di testa di Ranocchia. Il difensore nerazzurro ha raccolto il cross di Brozovic anticipando tutti sul primo palo

12′- corner per l’Inter

12′- Icardi! Servito da Brozovic in profondità, l’argentino ha calciato in porta, ma Bizzarri attento blocca la palla

11′- solo Inter in questi primi minuti di gioco

8’- ancora Inter in avanti: Bizzarri ha respinto il cross basso messo in area da Cancelo

7’- fallo di Adnan su Cancelo nella metà campo dei nerazzurri

5’- OCCASIONE INTER!! Sugli sviluppi del calcio di punizione Perisic ha raccolto il cross di Cancelo con un colpo di testa fermato sulla linea di porta da Danilo

5’- punizione per i nerazzurri all’altezza della bandierina del calcio d’angolo di destra

3’- ancora Inter: Cancelo ha crossato sul secondo palo verso Perisic, ma ancora una volta Larsen ha chiuso bene su Perisic

2′- subito Inter pericolosa con un cross basso di Perisic verso Icardi, ma Larsen ha anticipato l’argentino

1′- Si comincia Mazzoleni fischia il calcio d’inizio di Udinese-Inter. Il primo possesso sarà per i nerazzurri

12:25- un problema all’adduttore ferma Miranda. Al suo posto giocherà Andrea Ranocchia

12:19- durante il riscaldamento sono emersi alcuni problemi per il difensore nerazzurro, Miranda. Nel frattempo ha iniziato il riscaldamento anche Andrea Ranocchia.

12:11- squadre in campo per il riscaldamento pre-partita

11-41- Formazione ufficiale Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Behrami, Balic, Adnan; De Paul; Lasagna.

11:41- Formazione ufficiale Inter (4-2-3-1): Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda, Dalbert, Borja Valero, Brozovic, Candreva, Rafinha, Perisic, Icardi

11:33- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta di Udinese-Inter. Tra poco le formazioni ufficiali

Il lunch match della 36.a giornata di Serie A sarà Udinese-Inter. Alla Dacia Arena si disputerà un match delicato tanto per i friulani, impegnati nella lotta salvezza, quanto per i nerazzurri, protagonisti insieme a Roma e Lazio della corsa per un posto in Champions League. I bianconeri, 14° con soli tre punti di margine sul terzultimo posto occupato dal Chievo, nell’ultimo turno di campionato hanno interrotto la striscia negativa di 11 sconfitte consecutive ottenendo un pareggio sul campo del già retrocesso Benevento. La squadra di Spalletti invece, dopo le convincenti vittorie ottenute contro Cagliari e Chievo, sabato scorso è uscita sconfitta dal match giocato contro la Juventus, vedendo così allontanarsi il quarto posto, ora distante 4 punti. Nei 44 precedenti disputatisi al Friuli tra Inter e Udinese si registrano 19 vittorie dei nerazzurri, 11 dei bianconeri e 14 pareggi.

Per questo match il neo allenatore dell’Udinese, Igor Tudor, dovrà fare a meno dello squalificato Angella. Il tecnico croato molto probabilmente schiererà un 3-5-1-1 con Bizzarri in porta. Larsen, Danilo, Samir in difesa. Widmer, Fofana, Behrami, Jankto, Alì Adnan a centrocampo. Balic dietro l’unica punta Lasagna.

Spalletti invece dovrà fare i conti con le assenze di Vecino, D’Ambrosio -squalificati- e di Gagliardini -infortunato-. Il tecnico di Certaldo giocherà con 4-2-3-1 con Handanovic in porta. Cancelo, Skriniar, Miranda, Santon in difesa. Borja Valero, Brozovic a centrocampo. Candreva, Rafinha, Perisic, invece, agiranno sulla trequarti dietro Mauro Icardi.

Probabili formazioni Udinese-Inter

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Fofana, Behrami, Jankto, Alì Adnan; Balic; Lasagna. Allenatore: Tudor.

Panchina: Scuffet, Borsellini, Nuytinck, Zampano, Pezzella, Hallfredsson, Pontisso, Ingelsson, Barak, De Paul, Perica, Maxi Lopez.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Angella.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, Santon; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Lisandro Lopez, Dalbert, Karamoh, Eder, Pinamonti.

Squalificati: Vecino, D’Ambrosio.

Indisponibili: Gagliardini.

Arbitro: Mazzoleni. Assistenti: Giallatini e Costanzo. Var: Giacomelli coadiuvato da Paganessi. Quarto uomo: Di Paolo.

A tra poco con il LIVE Udinese-Inter