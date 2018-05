Play-off Serie C: Cosenza-Sicula Leonzio 2-1. I calabresi rischiano l’eliminazione ma la ribaltano

Play-off Serie C: Cosenza-Sicula Leonzio 2-1. Gli ospiti sfiorano l’impresa con Bollino, ma Okereke e Baclet su rigore ribaltano le sorti del match. Cosenza di nuovo in campo martedì

Cosenza-Sicula Leonzio 2-1

49 – FINITA! Cosenza-Sicula Leonzio 2-1

45 – 4 di recupero. Ammonito Camilleri per fallo su Okereke

43 – GOOOLLLLLLLLL Baclet rete!!! 2-1

42 – Rigore per il Cosenza

39 – Petermann e Giugliano fuori per Russo e Marano

37 – GOOLLLLLLL Cross per Okereke che soppa e mete dentro 1-1

35 – Cosenza che ci prova in modo conuso

30 – Baclet per Perez

29 – Fuori Foggia e Bollino per Lescano e Gammone

26 – Palmiero per Mungo

23 – Traversa di Mungo di testta su cross di Okereke

21 – Pollace per Arcidiacono

20 – Fuori Idda e Trovato per Calamai e Okereke

19 – Cross di D’Orazio sulla sinistra ribatuto, botta di Brucini bloccata

16 – Cosenza a un passo dal tracollo. Arcidiacono ruba palla a Corsi palla a Foggia che se ne va palla deviata a Dermaku e Saracco salva

14 – Tentativo di Bruccini deviato in corner

13 – Ammonito verbalmente Arcidiacono per fallo su Mungo

9 – Adesso il Cosenza deve reagire

5 – GOOOLLLLL Gran gol di Bollino su punizione a giro nel sette

4 – Ammonito Pascali su Bollino

1 – Braglia è stato espulso nell’intervallo per aver protestato per un fallo non concesso su Tutino

45 + 1 FINE PRIMO TEMPO 0-0

44 – Ammonito Idda

42 – Saracco lancia, sponda di Perez per Tutino che grazia gli ospii

38 – Perez e Gianola si scontrano e quest’ultimo resta a terra con Corsi che va sul fondo e crossa

36 – Pascali colpito da un tiro di Bollino

34 – Palla per Perez che mette entro ma è fuorigioco

32 – Cross ospite ma c’è fallo su D’Orazio

28 – Ammonito Foggia per placcaggio su D’Orazio

24 – Cosenza chiuso e Sicula a cercare varchi

20 – Ammonito Petermann per fallo su Mungo

18 – Prova Petermann da fuoi e Saracco blocca

13 – Tiro di Trovato facile per Narciso

11 – Conclusione di Mungo deviata

9 – Tiro brutto di Esposito

8 – Sono gli ospiti a cercare di fare il match

5- Cambio di gioco di Tutino per Corsi che calia e la botta si trasforma in un assist non sfruttato da Tutino

3 – La Sicula cercherà una partita aggressiva

PARTITI

Formazioni ufficoali

COSENZA (3-5-2): Saracco; Idda, Dermaku, Pascali; Corsi, Mungo, Bruccini, Trovato, D’Orazio; Tutino, Perez. A disp.: Zommers, Idda, Pasqualoni, Boniotti, Ramos, Loviso, Calamai, Palmiero, Okereke, Baclet. All.: Braglia

SICULA LEONZIO (4-3-3): Narciso; Aquilanti, Camilleri, Gianola, Squillace; Cozza, Esposito, Marano; Bollino, Lescano, Arcidiacono. A disp.: Ciotti, Giuliano, Granata, Monteleone, Pollace, D’Amico, D’Angelo, De Rossi, Petermann, De Felice, Russo, Foggia, Gammone. All.: Diana

Cosenza-Sicula Leonzio, la presentazione del match

Buona serata amici di SuperNews. Siamo qui stasera per seguire live in diretta con risultato e aggiornamenti di cronaca della partita Cosenza-Sicula Leonzio, Si tratta di una delle gare del primo turno dei play-off di Serie C ed avrà inizio alle ore 20:00. Con Piero Braglia in panchina – subentrato a stagione in corso a Fontana – il Cosenza è arrivato al termine della stagione regolare al quinto posto senza considerare il fatto di aver giocato la semifinale di Coppa Italia di Serie C. Dall’altra parte, i lentinesi della Sicula Leonzio – con Aimo Diana subentrato a Pino Rigoli – possono essere considerati, col loro decimo posto, la sorpresa del girone. E’ ovvio che i calabresi partano con i favori del pronostico grazie al miglior piazzamento in classifica, ed avranno a disposizione nei 90 minuti due risultati su tre. Per accedere al secondo turno del girone C, i siciliani dovranno vincere e sfatare un tabù. Assieme all’Akragas sono l’unica squadra a non aver mai segnato al Cosenza nel campionato.

Serie C: gare del primo turno dei play-off di Serie C

GIRONE A

Viterbese-Pontedera ore 19.00 (diretta tv Sportitalia)

Carrarese-Pistoiese ore 20.30

Piacenza-Giana Erminio ore 20.30

GIRONE B

AlbinoLeffe-Mestre ore 20.00

Feralpisalò-Pordenone ore 20.30 (diretta tv RaiSport)

Renate-Bassano ore 20.30

GIRONE C

Cosenza-Sicula Leonzio ore 20.00

Monopoli-Virtus Francavilla ore 20.30

Casertana-Rende ore 20.30