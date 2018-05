Roma-Liverpool 4-2, risultato e cronaca in tempo reale: non basta la doppietta di Nainggoln, Reds in finale

90’+4- E’ finita! Non c’è più tempo per la Roma. Il Liverpool va in finale nonostante la sconfitta per 4-2. Tra poco vi mostreremo gli highlights di Roma-Liverpool con il video dei gol

90’+4- GOOOL ROMA! Nainggolan dal dischetto spiazza Karius: 4-2

90’+3-Rigore per la Roma! Presunto fallo di mano di Lovren sul cross di Under

90’+3- Ormai il Liverpool è certo di andare in finale, la Roma si è svegliata troppo tardi

90’+2- Entra Clyne, fuori Alexander-Arnold

90’+1- Saranno tre i minuti di recupero

90′- Ammonito il neo entrato Solanke

90′- Fazio fermato in offside

89′- Fallo si Schick, tutta la Roma in area per la punizione

86′- Fuori Firmino, dentro Solanke

85′- GOOOOL ROMA! Spettacolare tiro di Nainggolan dalla distanza, palo e rete! 3-2, Roma a due gol dal miracolo

83′- Ammonito Robertson per fallo su Florenzi. Poi Manolas viene ammonito a sua volta per essere intervenuto nella controversia

82′- Primo cambio per Klopp: Klavan prende il posto di Klavan

81′- Allison ferma Salah in uscita

80′- OCCASIONE ROMA! Ancora Dzeko pericoloso con un diagonale rasoterra, para Karius in due tempi

79′- Tiro di Dzeko al volo, palla fuori ma ottima coordinazione

78′- Bel tiro di Patrick Schik, palla fuori di poco

76′- Ammonito Florenzi per fallo su Mane

75′- Esce El Shaarawy ed entra Antonucci

74′- Fallo su Schick, punizione per la Roma

72′- Mane prova il dribbling, chiude Fazio

71′- Tiro di Gonalons alto

69′- Cambio per Di Francesco: Gonalons per De Rossi

68′- OCCASIONE LIVERPOOL! Diagonale di De Rossi, Allison para con i piedi

67′- Fallo di Robertson su Schick

66′- Ora la Roma meriterebbe il vantaggio

65′- OCCASIONE ROMA! Tiro di Dzeko fuori di poco

62′- CLAMOROSA OCCASIONE ROMA! Tiro a botta sicura di El Shaarawy e Alexander-Arnold respinge con il braccio. L’arbitro non ravvede l’intervento che sarebbe stato nettamente da rigore.

60′- OCCASIONE ROMA! Lancio di De Rossi per Under, tiro troppo centrale del turco

59′- Fallo di Wijnaldum in attacco, punizione battuta da Allison

58′- Cross di Dzeko ma sul pallone interessante non arriva nessuo

55′- Colpo di testa alto da parte dell’attaccante bosniaco

54′- Fallo dal limite di Alexander-Arnold su Dzeko. Punizione pericolosa

53′- Cambio per la Roma: fuori Pellegrini, dentro Under

52′- GOOOL ROMA! Parata di Karius su El Shaarawy, poi Dzeko mette in rete: 2-2

51′- Manolas sventa il pericolo, ma è sempre 3 contro 3 in difesa

50′- Ancora Mane pericoloso sulla sinistra, pallone che non filtra

49′- Dzeko fermato in fuorigioco e successivamente atterrato, ma il fallo è successivo alla segnalazione del guardalinee

48′- Cross di Kolarov, colpo di testa di Schick innocuo per Karius

47′- Salah arriva al tiro, para Allison

46′- Cominciato il secondo tempo

45’+1- Fine del primo tempo: Liverpool in vantaggio 2-1. Ora il computo della doppia sfida è di 7-3 per i Reds. A risentirci tra poco per il secondo Live di Roma-Liverpool

45’+1– Un minuto di recupero

45′- Alla battuta della punizione va Pellegrini, fuori di molto

44′- El Shaarawy fermato fallosamente da Lovren, il difensore viene ammonito

43′- Altra ripartenza del Liverpool, Firmino fermato al momento del tiro

41′- Tiro di Florenzi sull’esterno della rete

40′- Mane sul fondo tenta il colpo di tacco, palla sul fondo

39′- El Shaarawy cade in area ma l’arbitro fa cenno di proseguire

38′- Firmino in profondità per Salah, chiude Fazio

36′- Contropiede di Mane, chiude Fazio provvidenzialmente

34′- OCCASIONE ROMA! Palo di El Shaarawy! Tiro leggermente deviato e pallone che si stampa sul legno.

31′- Fallo di Nainggolan su Mane, punizione per il Liverpool

30′- Schick fermato in posizione di offside

28′- Occasione per Salah, fermato in area in corner

26′- Ora i giallorossi devono fare 4 gol per raggiungere i supplementari

25′- GOL LIVERPOOL! Sul corner successivo Wijnaldum, servito involontariamente da Dzeko, supera Allison ed è 2-1 Reds

24′- OCCASIONE LIVERPOOL! Grande discesa di Robertson sulla sinistra, Mane calcia ma Allison fa un miracolo

22′- Cross di Pellegrini deviato, para in presa alta Karius

19′- Cross di Kolarova, palla in calcio d’angolo

17′- Tiro di Salah dal limite, para Allison in tuffo

15′- GOOOL ROMA! Clamorosa autogol di Milner! Van Dijck calcia addosso al compagno ed è 1-1

13′- Salah dal limite dell’area, palla centrale parata di Allison

12- La Roma è volenterosa ma troppo spaccata

11′- Ancora Dzeko in posizione di ala, pallone in mezzo allontanato

10′- Altro contropiede dei Reds, Mane serve Salah che non riesce a concludere

9′- GOL LIVERPOOL! Bruttissima palla persa a metà campo da Nainggolan, Firmino serve Mane che batte Allison: 0-1

8′- Ora sono gli inglesi a manovrare il pallone

7′- Florenzi ci prova dalla distanza, palla fuori da poco

6′- Dzeko lotta e riesce a mettere in mezzo, ma al centro non c’è nessuno

5′- Fallo di De Rossi che ferma Salah, punizione per i Reds, oggi in maglia bianca

4′- Sul corner Dzeko non trova l’attimo per colpire di testa

4′- Primo angolo per la Roma guadagnato da Kolarov

3′- Buon avvio dei giallorossi, che dimostrano molta voglia di voler rimontare fin da subito

2′- Cross pericoloso di El Sharrawy dopo l’imbucata di De Rossi, Dzeko non riesce a concludere

1′- Comincia, fischia l’arbitro!

ore 20.45- E’ tutto pronto, squadre in campo per il fischio d’inizio

Amici di SuperNews, questa è Roma-Liverpool! Tra poco le squadre entreranno in campo per la semifinale di Champions League: chi vince sfiderà il Real Madrid a Kiev

LIVE ROMA-LIVERPOOL, RISULTATO E CRONACA IN TEMPO REALE. E’ tutto pronto per il ritorno delle semifinali di Champions League, gara che decreterà la sfidante del Real Madrid a Kiev il prossimo 26 maggio. Il Liverpool parte da favorito, forte del 5-2 maturato ad Anfield Road otto giorni fa, e vogliono raggiungere l’ottava finale della loro gloriosa storia. La Roma crede fermamente nella rimonta, memore della fantastica vittoria per 3-0 contro il Barcellona che ha consentito ai giallorossi di approdare alle semifinali. Stavolta l’impresa sarà ancora più difficile visto lo stato di grazia dei Reds, ma Di Francesco si giocherà tutte le armi a disposizione per vendicare la sconfitta del 1984. Tutte le luci dell’Olimpico saranno puntate ovviamente sul grande ex Momo Salah, autore di una doppietta all’andata ed uno dei migliori giocatori del palcoscenico europeo in questo momento. Sarà un match davvero entusiasmante, da seguire attentamente minuto per minuto con il fiato sospeso. SuperNews racconterà per voi live Roma-Liverpool, aggiornandovi sul risultato in tempo reale e la cronaca azione per azione in diretta.

Champions League, live Roma-Liverpool: le formazioni ufficiali

Dopo le grandi difficoltà avute nella partita di andata, Di Francesco torna alla difesa a 4 togliendo Juan Jesus e riproponendo Kolarov e Florenzi come esterni bassi. Problemi fisici per Kevin Strootman, che non risulta nemmeno nell’elenco dei convocati, al suo posto giocherà Lorenzo Pellegrini. Il tridente offensivo sarà formato da Schick, Dzeko ed El Shaarawy.

Klopp invece mantiene invariata la formazione vittoriosa ad Anfield, anche se Manè ed Henderson sono alle prese con alcuni acciacchi fisici. Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Liverpool:

ROMA (4-3-3): Allison; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarova; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold; Lovren, Van Dijck, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Manè, Firmino, Salah.