Roger Federer è in finale all’Atp 250 di Stoccarda. Lo svizzero, numero uno del seeding, ha superato in semifinale l’australiano Nick Kyrgios, quarta testa di serie, col punteggio di 6-7(2) 6-2 7-6(5) in un’ora e 51 minuti di gioco, ottenendo la vittoria numero 167 in carriera sull’erba. Il nativo di Basilea, inoltre, si è tolto una grande soddisfazione perché, da lunedì, sarà di nuovo in vetta al ranking mondiale: superato, dunque, Rafael Nadal che ha deciso di non prendere parte ad alcun torneo prima di Wimbledon, torneo vinto da Federer nel 2017 in finale su Marin Cilic.

Lo svizzero, alla ventiquattresima finale in carriera sul “verde”, affronterà il canadese Milos Raonic, che nel primo pomeriggio ha sconfitto il francese Lucas Pouille, campione uscente, in due set. Quello di domani sarà il quattordicesimo scontro diretto fra i due giocatori, con il tennista europeo che conduce nei precedenti per 10-3.

(1) Roger Federer b. (4) Nick Kyrgios 6-7(2) 6-2 7-6(5)

Semifinale Atp Stoccarda 2018, Campo Centrale

18.04 – GAME, SET & MATCH FEDERER! Lo svizzero vince il tiebreak decisivo per sette punti a cinque e raggiunge la finale del torneo Atp 250 di Stoccarda. Niente da fare per Nick Kyrgios.

18.03 – Ingenuità di Federer. Lo svizzero sbaglia col dritto in avanzamento e permette a Kyrgios di rientrare in corsa, 5-5.

18.03 – Errore gravissimo di Kyrgios! L’australiano affossa in rete un comodo dritto, Federer si porta avanti di un minibreak: 5-4 per il nativo di Basilea.

18.02 – Rovescio vincente in uscita dal servizio da parte di Kyrgios, 4-4.

18.01 – Nessun problema per Federer: l’elvetico scende a rete e chiude con lo smash, 3-3.

18.00 – Roger Federer si riprende il minibreak: 3-2 Kyrgios, ma lo svizzero ha ora due servizi a disposizione per rimettere le cose a posto.

17.59 – Ace esterno, il numero 23 di giornata per Kyrgios che conferma il minibreak: 3-1!

17.58 – PUNTO DEL TORNEO! Clamoroso dritto vincente giocato da Nick Kyrgios, che opera il minibreak e vola sul 2-0! Una prodezza davvero da vedere e rivedere da parte dell’australiano.

17.57 – E che tiebreak sia! Roger Federer tiene la battuta a zero nel dodicesimo gioco, il secondo finalista dell’Atp 250 di Stoccarda si deciderà al fotofinish.

17.55 – Nick Kyrgios mette a segno due aces consecutivi, supera quota 20 e si assicura almeno il tiebreak: 6-5 per il tennista di Canberra.

17.52 – Federer piazza quattro punti consecutivi dallo 0-15, è 5-5 al terzo sul Centrale di Stoccarda!

17.51 – Kyrgios vince il primo punto sul servizio di Federer, 0-15.

17.49 – Nick Kyrgios non sbaglia nel momento clou: l’australiano non lascia scampo a Federer, che dopo il cambio di campo servirà per rimanere nel match.

17.46 – Servizio e schiaffo al volo vincente da parte di Federer, che tiene a quindici e pareggia i conti sul 4-4.

17.44 – Si ferma sul nastro la risposta di dritto di Kyrgios, 15-0.

17.42 – Ace, servizio vincente, ace: tre punti di fila vinti da Kyrgios che, dopo un doppio fallo sul 15-0, è salito in cattedra. L’australiano conduce 4-3.

17.40 – Continua a regnare l’equilibrio in questo terzo set. Federer non ha problemi al servizio, 3-3.

17.36 – Ancora un turno di battuta piuttosto agevole per Nick Kyrgios, che rimane avanti nel punteggio: 3-2.

17.34 – Sbaglia Kyrgios, lo svizzero agguanta l’avversario sul 2-2.

17.34 – Primo doppio fallo di Federer, 40-15. L’elvetico ha altre due chance per tenere il servizio.

17.31 – Kyrgios tiene a quindici e rimane avanti nel terzo set, 2-1.

17.29 – Roger Federer viene a prendersi il punto a rete: smash vincente, 1-1.

17.28 – Nick Kyrgios tiene la battuta a trenta nel game inaugurale della terza frazione. Uno a zero in favore dell’australiano.

17.26 – Inizia il terzo set, Nick Kyrgios al servizio nel primo gioco.

17.20 – SECONDO SET FEDERER! Lo svizzero piazza l’ace al centro da destra, tiene a quindici e allunga la contesa al parziale decisivo: 6-2!

17.18 – DOPPIO BREAK FEDERER! Kyrgios sbaglia col dritto in uscita dal servizio, Federer vola sul 5-2 e servirà per la conquista del secondo set dopo il cambio di campo.

17.17 – Doppio fallo dell’australiano, chance del doppio break per Federer.

17.16 – Kyrgios stecca col dritto, si va ai vantaggi nel settimo game.

17.13 – Lo svizzero tiene il servizio a zero per la seconda volta consecutiva, 4-2.

17.10 – Nick Kyrgios torna a vincere un game, ma c’è un break di distanza tra lui e il suo avversario. E’ 3-2 Federer, secondo set.

17.08 – Roger Federer ha bisogno di appena 49” per tenere il servizio a zero e confermare il break ottenuto in precedenza: 3-1.

17.06 – BREAK FEDERER! Due doppi falli consecutivi da parte di Nick Kyrgios, clamoroso a Stoccarda: lo svizzero ringrazia e si porta avanti per 2-1.

17.05 – L’australiano rischia tantissimo sul 40-40, commette doppio fallo e concede palla break al suo avversario.

17.04 – Grave errore di Kyrgios col rovescio: due punti consecutivi per Federer, si va ai vantaggi nel terzo game.

17.02 – A quindici Federer, 1-1.

17.01 – Roger Federer mette a segno un ace di seconda, 30-15.

16.59 – Nick Kyrgios parte forte nella seconda frazione, tenendo la battuta a quindici.

16.57 – Inizia il secondo set. Nick Kyrgios al servizio nel game d’apertura.

16.55 – PRIMO SET KYRGIOS! L’australiano gioca un tiebreak praticamente perfetto, vincendolo per sette punti a due.

16.54 – Come sta giocando Nick Kyrgios! Gran tocco di rovescio da parte del nativo di Canberra, 6-2: quattro set point consecutivi a sua disposizione.

16.53 – Si cambia campo sul punteggio di 4-2 in favore del giocatore australiano.

16.52 – Che punto! Nick Kyrgios vince lo scambio più lungo dell’incontro ed ottiene il minibreak, 3-1 in suo favore.

16.51 – Si segue l’ordine dei servizi nei primi tre punti: 2-1 Kyrgios.

16.49 – Turno di battuta lampo per Kyrgios, al quale sono bastati appena 55” per tenere il servizio. Si va al tiebreak!

16.47 – Servizio vincente a chiudere l’undicesimo game, Federer conduce 6-5.

16.46 – Attimo di frustrazione per Kyrgios che lancia la racchetta dopo aver perso un punto. Lahyani lo “grazia”: nessun warning per lui.

16.45 – Impeccabile Kyrgios col servizio a disposizione. Due aces per l’australiano, 5-5.

16.42 – Roger Federer chiude il nono game con un ace al centro da sinistra, 5-4.

16.39 – Grande reazione di Nick Kyrgios. L’australiano commette doppio fallo sul 30-30, annulla la palla break e tiene la battuta ai vantaggi: 4-4.

16.37 – Splendido dritto vincente in lungolinea da parte di Federer, 30-30.

16.35 – Il giudice di sedia Lahyani sbaglia una chiamata su un passante vincente di Federer, che conquista il punto: 0-15.

16.33 – Roger Federer è ingiocabile nei suoi turni di battuta: ancora in grande spolvero lo svizzero, 4-3.

16.31 – Prima di servizio vincente per l’australiano che tiene a trenta, 3-3.

16.30 – Due errori consecutivi da parte di Kyrgios: prima un tweener, poi una palla corta. In entrambe le occasioni non è riuscito a trovare il campo.

16.27 – Non c’è storia sul servizio dello svizzero: turno a zero, 3-2 in favore del nativo di Basilea.

16.26 – Primo ace di giornata per Roger Federer, 30-0.

16.25 – Nick Kyrgios tiene il servizio ai vantaggi e pareggia i conti, 2-2.

16.21 – Nessun problema in battuta per Federer, 2-1.

16.19 – Nick Kyrgios riesce a tenere il servizio ai vantaggi dopo aver annullato una palla break, 1-1.

16.17 – Altro gran punto vinto dallo svizzero, 30-40. Subito una chance di break per l’attuale numero due del ranking mondiale.

16.16 – Grande accelerazione col rovescio incrociato da parte di Federer, che poi entra coi piedi dentro al campo e chiude di dritto: 30-30.

16.14 – Tutto facile per Roger Federer: in 1′ tiene la battuta, 1-0.

16.13 – Lo svizzero si aggiudica il primo punto della semifinale, 15-0.

16.12 – Terminato il riscaldamento. Può cominciare il match: Roger Federer al servizio nel primo game.

16.03 – Roger Federer e Nick Kyrgios stanno facendo il loro ingresso in campo. Ci siamo, manca davvero poco all’inizio dell’incontro.

15.43 – Milos Raonic è il primo finalista: il canadese ha sconfitto Lucas Pouille, campione in carica, col punteggio di 6-4 7-6(3).

15.35 – Amici di SuperNews, buon pomeriggio da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Federer-Kyrgios, seconda semifinale del torneo Atp 250 di Stoccarda.

Roger Federer affronta Nick Kyrgios in semifinale a Stoccarda. L’elvetico, al rientro in una competizione ufficiale a quasi tre mesi dall’apparizione, poco felice, al Masters 1000 di Miami, è ad una vittoria dal ritorno al numero uno del ranking mondiale: Rafael Nadal, che questa settimana ha deciso di riposarsi, è infatti a soli dieci punti di distanza dal nativo di Basilea, che con un successo nella giornata di oggi scavalcherebbe il rivale spagnolo portandosi in vetta alla classifica.

Nel corso della settimana, Federer ha sconfitto il tedesco Mischa Zverev in tre set al secondo turno (dopo aver approfittato del bye al primo ostacolo) e l’argentino Guido Pella con un doppio 6-4 ai quarti di finale. Dall’altra parte, Nick Kyrgios è stato trascinato per due volte su due al terzo parziale: al secondo round ha sconfitto il tennista locale Marterer (6-4 4-6 6-3), mentre ai quarti ha superato Feliciano Lopez (6-4 3-6 6-3).

Quello di oggi sarà il terzo scontro diretto tra Kyrgios e Federer. Equilibrio nei precedenti (1-1): nel 2015, l’australiano estromise lo svizzero in quel di Madrid; due anni più tardi, Federer si prese la rivincita in semifinale a Miami. Non consideriamo, nel computo delle sfide tra i due, il match vinto per ritiro dal giocatore di Basilea a Indian Wells 2017.

Atp Stoccarda 2018 – LIVE Federer-Kyrgios dalle 16