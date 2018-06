Germania-Messico (Video Gol Mondiali), campioni del mondo sconfitti a Mosca

GERMANIA-MESSICO 0-1. I campioni del mondo perdono all’esordio dei Mondiali di Russia 2018, vittoria meritata per un grande Messico.

Ecco il gol decisivo di Germania-Messico:

93′ – Germania-Messico finisce qui.

91′ – Tiro da fuori di Boateng, Ochoa blocca a terra. Saranno tre i minuti di recupero.

90′ – dopo un batti e ribatti in area messicana, Brandt calcia da fuori area , palla fuori di poco. Ammonito Herrera.

89′ – occasione per Mario Gomez, colpo di testa fuori da buona posizione dopo un cross di Kimmich.

88′ – Cambio nella Germania: fuori Werner e dentro Brandt.

85′ – Ancora Kroos da fuori, blocca in due tempi Ochoa. Ammonito Hummels.

82′ – assalto tedesco in questo finale. Germania con 5 attaccanti. Ancora Layun conclude, palla a lato alla destra di Neuer. Ammonito Muller.

79′- Cambio nella Germania: fuori Plattenhard e dentro Mario Gomez.

78′ – contropiede Messico con Layun, che conclude alto di poco.

77′ – ancora Germania da fuori area, tiro di Kroos fuori non di molto alla destra di Ochoa.

74′ – ultimo quarto d’ora di Germania-Messico. Cambio ancora nel Messico, esce Guardado ed entra Rafa Marquez.

71′ – Il Messico soffre ora. Reus crossa radente e in modo insidioso, libera a fatica Salcedo. Cambio nel Messico, esce Lozano ed entra Jimenez.

68′ – Ancora Germania. Tiro da dentro l’area di Draxler, palla deviata in corner.

66′ – cross di Boateng per Kimmich, il colpo di testa del terzino sorvola di poco la porta di Ochoa.

63′ – La Germania non riesce a sfondare, Messico ben messo in difesa.

60′ – Ultima mezz’ora di Germania-Messico. Cambio nella Germania: entra Reus, esce Khedira.

57′ – Ci prova Khedira sulla sinstra, spazza via Moreno. Hernandez spreca un buona occasione in contropiede fallendo l’ultimo passaggio per Vela che esce, al suo posto Alvarez.

Primi dieci minuti del secondo tempo di Germania-Messico, i campioni del mondo in difficoltà all’esordio.

55′ – Lozano sempre pericoloso sulla sinistra, è il migliore in campo fino ad ora il messicano.

53′ – tiro velleitario da 25 metri di Kimmich, palla alta e fuori.

52′ – si scaldano Reus e Mario Gomez per la Germania. Low comincia a pensare a qualche cambio.

49′ – ci prova subito la Germania con Plattenhard da fuori, nessun problema per Ochoa.

46′ – comincia la ripresa di Germania-Messico. Non ci sono stati cambi nell’intervallo.

SECONDO TEMPO

46′ – Ci prova Vela dal limite, brivido per Neuer e palla fuori di poco. Ci sarà un minuto di recupero. Il primo tempo di Germania-Messico finisce qui.

42′ – La Germania avanti con Kimmich, allontana la difesa messicana.

38′ – risponde la Germania. Punizione dal limite dell’area di rigore, calcia Kroos e palla sulla traversa dopo il tocco decisivo di Ochoa.

36′ – GOL! MESSICO IN VANTAGGIO! Ha segnato Lozano, ben servito da Hernandez e tiro secco di destro a battere Neuer.

35′ – ultimi dieci minuti del primo tempo di Germania-Messico. Ancora reti bianche a Mosca.

32′ – La Germania sembra ora aver preso in mano le redini del match, ma Messico pronto a colpire in contropiede.

29′ – Ancora un tiro da fuori, per il Messico ci prova Layun: palla tra le manone sicure di Neuer.

26′ – Punizione sulla trequarti per la Germania, calcia Kroos per la testa di Hummels ma libera la difesa messicana.

23′ – primo quarto di match di Germania-Messico, tiro da fuori di Kroos e parata sicura di Ochoa.

20′ – Insiste il Messico con la coppia Vela-Hernandez che sta creando parecchi problemi ai campioni del mondo. Sul capovolgimento di fronte Werner ci prova da dentro l’area di rigore, blocca Ochoa.

16′ – Germania pericolosa. Cross di Kimmich e rischo autogol di Ayala. Sul corner, respinta della difesa sul sinistro di Ozil che conclude tra le braccia di Ochoa.

15′ – punizione per il Messico, cross di Layun per la testa di Moreno, ancora sicuro Neuer.

14′ – In questa fase meglio i messicani in fase di palleggio, Germania che ancora non riesce ad essere incisiva.

11′ – ancora Messico, tiro dai 25 metri di Herrera. Blocca sicuro Neuer.

8′ punizione dai 20 metri per il Messico, fallo di Hummels su Vela. Calcia Layun e palla alta sulla traversa.

7′- Primo calcio d’angolo guadagnato dalla Germania. Dopo una mischia ci prova Hummels da fuori area. blocca Ochoa.

4′ – Risponde la Germania, lancio per Werner che tira da posizione defilata e palla che attraversa l’area piccola e va sul fondo.

2′ – Subito Messico in avanti, ci prova Lozano, Boateng salva in corner. Sul calcio d’angolo Neuer risolve in uscita un mischia.

1′ – L’arbitro iraniano Faghani da il segnale di avvio. Germania-Messico è cominciata!

PRIMO TEMPO – Germania in maglia bianca, pantaloncini neri e calzettoni bianchi. Messico in maglia verde , pantaloncini bianchi e calzettoni rossi.

FORMAZIONI UFFICIALI

Germania-Messico, esordio per i campioni del mondo. Si apre oggi anche il Girone E dei Mondiali di Russia 2018. Alle 17, ora italiana, scendono in campo allo Stadio Luzhniki di Mosca la Germania campione in carica e il Messico. Le altre due squadre del raggruppamento, Corea del Sud e Svezia, scenderanno in campo domani. Germania-Messico di incroceranno per la quarta volta in un campionato del mondo. Tedeschi imbattuti, due vittorie (6-0 nel 1978 e 2-1 nel 1998) e un pareggio (0-0 nel 1986). Come detto la Germania è campione del mondo in carica. mentre il Messico viene da sei eliminazioni consecutive agli ottavi di finale. I tedeschi non hanno brillato nelle amichevoli pre-mondiali: una sconfitta per 2-1 con l’Austria e una vittoria con lo stesso punteggio con l’Arabia Saudita. Tre invece i test di preparazione a Russia 2018 per i messicani: pareggio a reti inviolate con il Galles, vittoria 1-0 con la Scozia e sconfitta per 2-0 con la Danimarca.

Germania-Messico, i due allenatori

Germania-Messico, i due commissari tecnici. Sesto grande torneo internazionale per Joachim Löw, in carica dal 2006, come allenatore della Germania. Nelle precedenti cinque occasioni ha sempre raggiunto la semifinale (finalista a EURO 2008, terzo posto nella Coppa del Mondo 2010, semifinalista a EURO 2012, vincitore del Mondiale nel 2010 ed infine semifinalista a EURO 2016).

Primo Mondiale da allenatore per Juan Carlos Osorio, in carica dal 2015. L’ultimo c.t. a raggiungere i quarti di finale con il Messico è stato Bora Milutinovic nel 1986.