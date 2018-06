LIVE Perù-Danimarca Mondiali, diretta risultato in tempo reale: in campo alle 18

Perù-Danimarca, è già spareggio. Dopo la sofferta vittoria contro della Francia contro l’Australia nel gruppo C scendono in campo anche Perù e Danimarca. Si gioca alle 18 a Saransk. Le due squadre non si sono mai affrontate in precedenza, quello di oggi sarò il primo scontro in assoluto. I sudamericani mancavano da un campionato del mondo dal 1982, i danesi vogliono cercare di eguagliare i quarti di finale raggiunti nel 1998. Il Perù ha giocato tre amichevoli prima di arrivare in Russia. Vittorie con Scozia e Arabia Saudita, pareggio con la Svezia. Senza mai subire un gol. Due i test amichevoli per la Danimarca. Pareggio con la Svezia e vittoria con il Messico. Anche i nordici hanno lasciato immacolata la porta in queste due occasioni.

Perù-Danimarca, i due commissari tecnici

Perù-Danimarca, ecco i due allenatori. Primo Mondiale da allenatore per Ricardo Gareca. Il tecnico brasiliano ha portato il Perù alla fase a eliminazione diretta in entrambi i precedenti in un grande torneo internazionale (Copa America: semifinale nel 2015 e quarti di finale nel 2016).

Primo grande torneo internazionale da allenatore per Åge Hareide. Il norvegese, in carica dal 2016, proverà a diventare il secondo tecnico a guidare la Danimarca oltre gli ottavi di finale dopo Bo Johansson nel 1998