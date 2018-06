Mondiali 2018, Brasile-Svizzera 1-1: Zuber risponde a Coutinho (Video Gol)

Dopo i passi falsi di Argentina e Germania, anche il Brasile delude all’esordio. Contro la Svizzera i verdeoro non sono riusciti ad andare oltre l’1-1. Dopo il vantaggio firmato da Coutinho, la squadra allenata da Tite è apparsa meno brillante e concentrata permettendo così alla Svizzera di trovare il pareggio all’inizio della ripresa grazie al colpo di testa di Zuber. Con la vittoria ottenuta nel pomeriggio ai danni del Costa Rica, la Serbia comanda il girone E con 3 punti. Brasile e Svizzera seguono ad 1 punto. Chiude il Costa Rica, fermo a 0 punti.

96′- L’arbitro fischia la fine del match: Brasile-Svizzera 1-1

96′- Neymar ha messo nel mezzo una palla insidiosa che Renato Augusto ha calciato a colpo sicuro in porta, ma la palla è stata respinta miracolosamente sulla linea

95′- punizione dal limite per il Brasile

94′- punizione per la Svizzera nella propria metà campo

91′- OCCASIONE PER MIRANDA!! Il difensore del Brasile ha provato con una conclusione dalla distanza ma la palla è uscita di un soffio

90′- saranno 5 i minuti di recupero

90′- sugli sviluppi della punizione Firmino pericoloso con un colpo di testa respinto da Sommer

90′- punizione per il Brasile nella trequarti svizzera

89′- tiro dalla distanza di Shaqiri terminato lontano dalla porta difesa da Alisson

88′- OCCASIONE PER NEYMAR!! L’attaccante brasiliano, servito da Willian ha provato a superare Sommer con un colpo di testa, ma la palla è terminata tra le braccia dell’estremo difensore svizzero

87′- cambio per la Svizzera: esce Lichtsteiner, al suo posto Lang

85′- interessante palla di Neymar verso Firmino, ma la difesa svizzera è riuscita ad allontanare il pericolo

85′- Embolo ha provato con un’azione personale, ma la difesa del Brasile lo ha fermato

82′- Firmino pericoloso! Il brasiliano ha provato con un tiro da posizione defilata, ma la palla è terminata alta

81′- Lichtsteiner è rimasto a terra dopo un contrasto con Miranda. Nulla di grave per lo svizzero

80’- cambio per la Svizzera: esce Seferovic, entra Embolo

79’- cambio per il Brasile: esce Gabriel Jesus, entra Firmino

78’- tiro dalla distanza di Neymar. Sommer ha bloccato senza problemi

77′- tiro dalla distanza di Fernandinho, la palla è terminata alta sopra la traversa

74′- situazione dubbia nell’area di rigore svizzera. Gabriel Jesus è andato a terra dopo un contatto con un difensore svizzero, ma l’arbitro ha lasciato correre

73′- tiro dalla distanza di Dzemaili bloccato senza troppo affanno da Alisson

71′- cambio per la Svizzera: esce Behrami, entra Zakaria

70′- occasione per Coutinho!! L’esterno brasiliano, servito in area da Neymar, ha cercato di superare Sommer con un tiro insidioso, ma la palla è terminata di molto a lato

68′- cartellino giallo per Behrami. Il fallo è stato commesso su Neymar

67′- cambio per il Brasile: fuori Paulinho, al suo posto Renato Augusto

66′- corner per il Brasile. La palla è stata allontanata dalla Svizzera

65’- giallo per Schar. Punizione per il Brasile all’altezza del vertice sinistro dell’area di rigore. La punizione calciata da Neymar è stata allontanata dagli avversari

64′- la Svizzera dopo il pareggio ha preso coraggio

62′- ancora fallo di Seferovic su Marcelo a centrocampo

60’- cambio per il Brasile: fuori Casemiro, al suo posto Fernandinho

60’- Casemiro ha cercato di superare Sommer con tiro dalla distanza, ma la palla è terminata alta sopra la traversa

59’- fallo di Seferovic su Marcelo nella metà campo degli elvetici

58′- corner per il Brasile

57′- Brasile pericoloso con due tiri dalla distanza di Coutinho, entrambi intercettati dalla difesa avversaria. Poi Neymar ha provato a superare Sommer, ma la palla è stata deviata in corner

56′- Alisson ha bloccato il cross nel mezzo di Shaqiri

54′- problemi per Behrami. Il giocatore è rimasto a terra dopo un contrasto con Jesus. Lo svizzero è rientrato in campo

51′- GOOOOOL!!! La Svizzera pareggia grazie al gol di Zuber. Ottimo il colpo di testa dell’esterno svizzero che ha raccolto al meglio il corner battuto da Shaqiri superando un impotente Alisson

50′- corner per la Svizzera

49′- interessante il suggerimento di Paulinho per Gabriel Jesus in profondità, ma il controllo non è stato dei migliori

47′- Cartellino giallo per Casemiro! Fallo commesso su Dzemaili

45′- Iniziato il secondo tempo! Primo possesso per la Svizzera

Il Brasile chiude in vantaggio il primo tempo, grazie al bellissimo gol di Coutinho. La squadra di Tite ha amministrato il match per i primi 30/35′, successivamente la Svizzera ha provato a reagire, ma non è riuscita mai a rendersi pericolosa.

47′- terminato il primo tempo. Brasile-Svizzera 1-0

47′- punizione per la Svizzera

47′- OCCASIONE PER Thiago Silva!! Sugli sviluppi del corner, il difensore ha impattato con la testa il cross del compagno, ma la palla è terminata di un soffio sopra la traversa

46′- corner per il Brasile

45′- saranno due i minuti di recupero

43′- altro intervento in chiusura di Casemiro che ha intercettato il cross di Shaqiri

42′- ottimo intervento di Akanji che ha fermato un pericoloso Gabriel Jesus, servito in profondità da Paulinho

40′- Thiago Silva è rimasto a terra dopo un tiro violento di Zuber che lo ha colpito in pieno volto. Nulla di grave, il difensore si rialza

39′- Svizzera in avanti con Rodriguez, ma il suo cross è risultato troppo lungo per i suoi compagni

37′- il Brasile si è affacciato in avanti con Gabriel Jesus, ma è stato ottimo l’anticipo di Akanji

35′- Lichtsteiner ha provato a mettere nel mezzo una palla insidiosa, ma Casemiro ha sventato il pericolo

32′- corner per il Brasile. La palla è stata allontanata dalla difesa avversaria

31′- cartellino giallo per Lichtsteiner. Lo svizzero ha commesso fallo su Neymar. La palla messa nel mezzo da Marcelo è stata respinta in corner da Seferovic

28′- Rodriguez ha cercato con un cross sul secondo palo Lichtsteiner, ma Marcelo attento lo ha anticipato

25′- calcio d’angolo per la Svizzera. La difesa del Brasile ha allontanato la palla. Dopo uno scontro areo sono rimasti a terra Schaer e Casemiro. Entrambi i giocatori sembrano in grado di continuare a giocare

24′- la Svizzera prova a prendere campo con un possesso palla lento e prevedibile

22′- il Brasile sembra in controllo del match

20′- GOOOOOOL!!!! Brasile in vantaggio con un tiro favoloso di Coutinho dal limite dell’area. Sommer non ha potuto nulla. La palla dopo aver baciato il palo si è insaccata in rete

17′- altro cross di Gabriel Jesus. Attento Sommer che esce e blocca la palla

16′- Neymar non è riuscito a sfruttare la punizione. La palla è stata intercettata dalla barriera svizzera

14′- fallo di Behrami su Neymar nella trequarti della Svizzera.

13′- Brasile in pressing. Questa volta è stato Gabriel Jesus a servire nel mezzo Willian, ma la palla no è stata calibrata al meglio

12′- Occasione per il Brasile con Paulinho. Servito da Neymar il centrocampista verdeoro ha calciato a due passi dalla porta ma la palla è terminata di poco a lato. Primo brivido per la Svizzera

10′- ancora un cross insidioso di Willian allontanato dalla difesa avversaria

8′- Paulinho ha cercato di inserirsi in area di rigore con un’azione personale, ma la difesa svizzera lo ha accompagnato sul fondo

6′- il Brasile in avanti con Willian. L’esterno ha provato a mettere nel mezzo un cross interessante, ma la palla è stata calciata con troppa forza

4′- occasione sprecata da Dzemaili. Lo svizzero è stato servito nel mezzo da Shaqiri, ma il suo tiro al volo è terminato alto sopra la traversa

2’- Rodriguez ha provato a mettere nel mezzo un cross interessante, ma la palla è stata intercettata dalla difesa verdeoro

2′- fallo di Willian su Rodriguez nella metà campo della Svizzera

1′- Si comincia! L’arbitro Ramos ha fischiato il calcio d’inizio di Brasile-Svizzera. Il primo possesso sarà per i verdeoro

19:52- Squadre nel tunnel!

19:48 – Ci siamo, tra poco meno di 10′ il messicano Ramos fischierà il calcio d’inizio di Brasile-Svizzera

19:12- Formazione ufficiale Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Willian, Casemiro, Paulinho; Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar.

19:12- Formazione ufficiale Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schaer, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Behrami; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic.

19:02- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Brasile-Svizzera

Questa sera alla Rostov Arena, alle ore 20:00, andrà in scena Brasile-Svizzera. I verdeoro e gli elvetici, dunque, faranno il loro esordio al Mondiale di Russia 2018 in una sfida che si preannuncia infuocata. Ad affrontarsi saranno due squadre che, a giudicare dai risultati ottenuti nelle amichevoli precedenti alla rassegna iridata, stanno attraversando un periodo di forma smagliante. Il Brasile allenato da Tite, infatti, nelle ultime 6 partite ha ottenuto ben 5 vittorie (tra le quali spiccano quelle maturate contro la Croazia e la Germania, protagonista nella semifinale del Mondiale 2014 della storica vittoria per 7-1 ai danni proprio dei verdeoro) e 1 pareggio. La Svizzera, invece, nelle 4 amichevoli disputate tra marzo e giugno ha ottenuto 3 successi e 1 pareggio (quest’ultimo conquistato contro una delle favorite per la vittoria finale della competizione, la Spagna). Queste due Nazionali solo una volta si sono affrontate ad un Mondiale: era il 1950 e il match terminò sul 2-2. Sia il Brasile che la Svizzera, poi, hanno sempre ottenuto buoni risultati in occasione del loro match d’esordio al Mondiale. Tant’è che i verdeoro nelle ultime 18 edizioni hanno ottenuto 16 successi e 2 pareggi. Gli elvetici invece nelle ultime quattro apparizioni hanno conquistato 2 pareggi e 2 vittorie.



Probabili formazioni Brasile-Svizzera

Pochi dubbi per il C.T. del Brasile, Tite. I verdeoro scenderanno in campo con un classico 4-3-3 con Alisson in porta. Danilo, Miranda, Thiago Silva e Marcelo in difesa. A centrocampo ci saranno Paulinho, Casemiro e Fernandinho. In attacco, invece, giocheranno Coutinho e Neymar sulle fasce a sostegno della prima punta del Manchester City, Gabriel Jesus.

Il C.T. della Svizzera, Petkovic, molto probabilmete opterà per un 4-2-3-1 con Sommer tra i pali. Lichsteiner, Schar, Akanji e Rodriguez in difesa. Xhaka e Zakaria a centrocampo. Shaqiri, Dzemaili e Zuber agiranno ditro l’unica punta Seferovic.



Brasile (4-3-3): Alisson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Fernandinho; Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar. CT: Tite.

Panchina: Ederson, Cassio, Marquinhos, Geromel, Filipe Luis, Fagner, Fred, Renato Augusto, Willian, Firmino, Douglas Costa, Taison

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Zakaria; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Seferovic. CT: Petkovic.

Panchina: Bürki, Mvogo, Djouru, Lang, Akanji, Elvedi, Behrami, G.Xhaka, Freuler, Drmic, Embolo, Gavranovic

Arbitro: César Arturo Ramos (Messico). Assistenti: Torrentera ed Hernández. Quarto uomo: Pitti

A tra poco con il LIVE Brasile-Svizzera