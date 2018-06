MotoGp, Qualifiche Gp Catalogna 2018: Lorenzo fa sua la pole. La griglia di partenza completa

Jorge Lorenzo partirà in prima posizione nel Gp Catalogna della MotoGp 2018. Lo spagnolo della Ducati, reduce dalla vittoria sul circuito italiano del Mugello, ferma il cronometro sul tempo di 1’38”680 (non partiva in pole da Valencia 2016). In prima fila con lui partiranno Marc Marquez (Honda) e Andrea Dovizioso (Ducati), mentre le due Yamaha ufficiali di Viñales e Rossi partiranno in quarta e settima casella. Di seguito la griglia di partenza:

1 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team DUCATI Q2 1’38.680

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’38.746

3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1’38.923

4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’39.145

5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’39.148

6 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI Q2 1’39.178

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’39.266

8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1’39.331

9 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI Q2 1’39.504

10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA Q2 1’39.556

11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’39.695

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q2 1’39.888

13 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI Q1 1’39.732

14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q1 1’39.879

15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’39.918

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’40.010

17 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’40.019

18 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’40.058

19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’40.178

20 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’40.300

21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI Q1 1’40.449

22 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI Q1 1’40.524

23 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’40.572

24 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA Q1 1’40.590

50 Sy SUZUKI 25 lvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Q1 1’40.834

26 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI Q1 1’41.369

QUALIFICHE GP CATALOGNA 2018

Circuito di Montmelò, settima prova iridata della MotoGp

14.53 – Terminata la Q2 del Gp Catalogna 2018: pole position per Jorge Lorenzo, n°66 in carriera. Secono Marquez, terzo Dovizioso, mentre Viñales è 4° e Rossi 7°





14.51 – Scivolata per Crutchlow alla penultima curva

14.49 – 1’38”746: il campione del Mondo lima il proprio miglior tempo (Rossi invece va largo in curva 10), ma Jorge Lorenzo gli passa davanti: 1’38”680

14.46 – I piloti tornano in pista per il secondo tentativo

14.42 – 1’38”886: scende sotto il minuto e trentanove Marc Marquez: è pole provvisoria. Rossi è 2°





14.41 – 1’39”331: miglior tempo per Lorenzo, davanti a Viñales e Iannone

14.36 – Iniziata la Q2: 15 minuti a disposizione dei migliori 12 piloti per ottenere la pole position





14.28 – Bandiera a scacchi, termina la Q1 del Gp Catalogna: il campione del Mondo in carica lima ancora il miglior tempo (53 millesimi meglio dell’ultimo tentativo). Il giapponese su Honda si prende la seconda piazza, davanti a Jack Miller, qualificandosi per la Q2





14.25 – 1’39”270: ancora bene Marquez, mentre Nakagami (Honda) ora è davanti a Miller

14.23 – 1’39”374: lo spagnolo della Honda lima il proprio miglior tempo

14.17 – 1’39”439: miglior tempo per Marc Marquez (gomma media all’anteriore, soft al posteriore), al secondo posto la Ducati di Jack Miller. Ad ora loro sono i papabili per il passaggio in Q2

14.15 – Miglior tempo provvisorio per Aleix Espargaro (Aprilia), mentre per lo spagnolo giro di riscaldamento

14.13 – Primi tentativi per i piloti

14.11 – Iniziata la Q1, dove vedremo anche Marquez (11° tempo complessivo nelle prime tre sessioni di libere)

14.02 – Terminata la Fp4: miglior tempo per Iannone, davanti a Lorenzo e Marquez. Quarto Viñales, quinto Dovizioso, Rossi invece è settimo

13.00 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. Tra mezz’ora inizia la Fp4, a seguire la Q1 del Gp Catalogna 2018

MotoGp, Gp Catalogna 2018: risultati delle prime tre sessioni di libere

Le prime tre sessioni di prove libere del Gp Catalogna si concludono con il miglior tempo ottenuto dall’italiano Andrea Dovizioso su Ducati (giunto secondo nell’ultimo Gp, in Italia), che realizza 1’38”923 durante la FP3. Al secondo posto si piazza Jorge Lorenzo con l’altra Ducati, a soli sette millesimi di distacco, davanti a Maverick Viñales con la prima delle Yamaha. Quarta la Suzuki con Andrea Iannone, mentre sono 5° e 6° abbiamo la Honda di Cal Crutchlow (a poco più di un decimo dalla vetta) e la Yamaha di Johann Zarco. Chiudono la top-10 (e quindi hanno la certezza di disputare il Q2) Valentino Rossi (Yamaha), Danilo Petrucci (Ducati), Dani Pedrosa (Honda) e Tito Rabat (Ducati), mentre Marc Marquez è costretto a disputare la Q1 (undicesimo tempo complessivo e due cadute).

MotoGp, Gp Catalogna: l’albo d’oro delle pole position sul circuito di Montmelò

2017 – Dani Pedrosa, Honda

2016 – Marc Marquez (Spagna), Honda

2015 – Aleix Espargarò (Spagna), Suzuki

2014 – Dani Pedrosa, Honda

2013 – Dani Pedrosa (Spagna), Honda

2012 – Casey Stoner, Honda

2011 – Marco Simoncelli (Italia), Honda

2010 – Jorge Lorenzo, Yamaha

2009 – Jorge Lorenzo (Spagna), Yamaha

2008 – Casey Stoner (Australia), Ducati

2007 – Valentino Rossi, Yamaha

2006 – Valentino Rossi, Yamaha

2005 – Sete Gibernau, Honda

2004 – Sete Gibernau (Spagna), Honda

2003 – Valentino Rossi (Italia), Honda

2002 – Max Biaggi (Italia), Yamaha

MotoGp, Gp Catalogna 2018: dove seguirlo

Il Gran Premio sarà visibile in diretta sui canali satellitari di Sky Sport e in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di Sky Go, NOW TV e anche su tv8.it/streaming.html. Per gli abbonati di Mediaset Premium è possibile vederlo tramite Sky Sport 1 Vetrina, ai canali 370 e 468 (SD), 380 e 470 (HD) del digitale terrestre.