Play-off Serie C: Siena-Cosenza 1-3 con reti di Bruccini Tutino Marotta e Baclet. Cosenza in B dopo 15 anni

Siena-Cosenza 1-3

Play-off Serie C, Siena-Cosenza 1-3. Cosenza in Serie B dopo 14 anni. In rete sono andati Bruccini, Tutino, Marotta su rigore ad accorciare e Baclet a chiudere

Solini per Damian e Dossena per Marous Boniotti per Corsi e Loviso per Palmiero

45 – Traversa di Perez

42 – GOOOLLLLLLLLLL Il Cosenza la chiude con Baclet di piatto su girata di Palmiero

39 – Il Cosenza non riesce più a giocare intanto Perez al posto di Tutino

36 – Crampi per Corsi

33 – Conclusione debole del Cosenza

32 – Bruccini recupera palla mette in mezzo per Tutino che non riesce a calciare bene quando Calamai era tutto solo

Ultimi 15 minuti di fuoco

28 – GOL di Marotta

27 – RIGORE PER IL SIENA fallo di Dermaku su Marotta

25 – Baclet al posto di Okereke e Calamai per Mingo. Baclet già ammonito in occasione dell’esultanza sul primo gol

23 – Destro di controbalzo di Mungo impreciso

17 – Dentro la fantasia di Guberti al posto di Emmausso

12 – Il Siena no trova spazi

7 – Nel Siena Guerri per Sbraga e D’Ambrosio per Brumat

5 – Okereke sfiora il tris Mungo riparte serve Okereke sull’esterno Pane saltato ma la palla non può essere messa in mezzo

2 – GOOOLLLLLLLLLL Splendido gol di Tutino che controlla riparte arriva al limite e va a piazzarla all’incrocio

RIPRESA

Dopo 2′ il primo tempo termina col Cosenza avanti col gol di Bruccini

45 – Ammonito Marotta

44 – Okereke si è ripreso infatti se ne va e serve Mungo che calcia. Okereke zoppica.

42 – Dopo un tentativo solitario, Okereke resta a terra. Per precauzione si scalda Baclet

35 – GOOOLLLLLLLLLLLLL Tutino scappa a Sbraga aspetta Bruccini che mette di piatto

31 – Punizione di Bruccini sulla barriera

25 – Tentativo debole di Palmiero

23 – D’Orazio defilato s’invola e impegna Pane. Primo pericolo

20 – Braglia non è soddisfatto della velocità dei suoi

13 – Okereke in elevazione ad anticipare Sbraga, ma è facile per Pane

9 – Fase di studio

6 – Neglia tenta dalla distanza

3 – Siena che attacca

PARTITI

Siena-Cosenza formazioni ufficiali

Siena (4-4-2): Pane; Damian, Sbraga, Panariello, D’Ambrosio; Guberti, Amir, Vassallo, Guerri; Marotta, Neglia.



Cosenza (3-5-2): Saracco; Idda, Dermaku, Camigliano; Corsi, Palmiero, Mungo, Bruccini, D’Orazio; Tutitno, Okereke.

Siena-Cosenza, la presentazione del match

Buona sera amici di SuperNews. Siamo qui per seguire live con cronaca e risultato in tempo reale dalle 20:45 Siena-Cosenza, gara valida per la finale dei play-off di Serie C. Se l’anno scorso l’ultimo atto si disputò allo stadio “Artemio Franchi di Firenze, quest’anno si giocherà l’ultimo atto del lungo torneo promozione all'”Adriatico” di Pescara. Le due squadre arrivano a questa finale in modo diverso. Il Cosenza ha giocato tutti i play-off eliminando Sicula Leonzio, Casertana Trapani, Samenedettese e SudTirol. Per questo la squadra di mister Piero Braglia può essere considerata la sorpresa di questa fase. La Robur Siena di Michele Mignani ha invece affrontato ed eliminato Reggiana e Catania con gli etnei eliminati ai calci di rigore. Il Siena si trova a far fronte a diverse assenze per squalifica. Mancheranno Danilo Bulevardi, Fabio Gerli, Claudio Santini, Ivan Rondanini e Dennis Iachipino. E’ invece recuperato l’estroso ex Sampdoria Stefano Guberti. Qualche dubbio in difesa per Braglia che dovrà rinunciare a Manuel Pascali mentre sono i dubbio gli acciaccati Kastriot Dermarku ed Agostino Camigliano con pronto Federico Pasqualoni.

Siena-Cosenza, probabili formazioni

SIENA (4-4-2) – Pane; Damian, Sbraga, Panariello, D’Ambrosio; Amir, Vassallo, Guerri, Guberti; Marotta, Neglia. Allenatore: Mignani

COSENZA (4-4-2) – Saracco; Idda, Dermarku, Camigliano, Corsi; Palmiero, Mungo, Bruccini, D’Orazio; Tutino, Okereke. Allenatore: Braglia