LIVE Sorteggio calendario Serie A 2018-19: 7a giornata con Roma-Lazio e Juve-Napoli

Sorteggio calendario Serie A 2018-19, la cerimonia in diretta

19.28 – SETTIMA GIORNATA: il 30 settembre si giocheranno Roma-Lazio e Juventus-Napoli! Brividi!

19.27 – SESTA GIORNATA: Inter-Fiorentina il 26 settembre, Napoli-Parma, Roma-Frosinone, Udinese-Lazio

19.24 – QUINTA GIORNATA: Juventus impegnata sul campo del Frosinone, Milan a San Siro contro l’Atalanta. Trasferta a Bologna per la Roma.

19.22 – QUARTA GIORNATA: Napoli-Fiorentina il 16 settembre, Inter a San Siro contro il Parma. La Juventus ospiterà il Sassuolo.

19.21 – TERZA GIORNATA: Parma-Juventus, Milan-Roma e Sampdoria-Napoli sono i tre match più interessanti.

19.20 – Alla terza giornata si segnalano Parma-Juventus e Milan-Roma. L’Inter sarà impegnato sul campo del Bologna.

19.19 – SECONDA GIORNATA: Cagliari-Sassuolo, Fiorentina-Chievo, Frosinone-Bologna, Genoa-Empoli, Inter-Torino, Juventus-Lazio, Napoli-Milan, Roma-Atalanta, Spal-Parma, Udinese-Sampdoria.

19.18 – Juventus-Lazio alla seconda giornata! Spiccano anche Napoli-Milan e Roma-Atalanta. Il weekend del 26 agosto sarà davvero infuocato!

19.17 – Procede molto lentamente il sorteggio. Dopo oltre 5′ di pausa, viene estratta la seconda giornata.

19.11 – PRIMA GIORNATA: Atalanta-Frosinone, Bologna-Spal, Chievo-Juventus, Empoli-Cagliari, Lazio-Napoli, Milan-Genoa, Parma-Udinese, Sampdoria-Fiorentina, Sassuolo-Inter, Torino-Roma.

19.10 – ECCO LA PRIMA GIORNATA! La Juventus inizierà in trasferta sul campo del Chievo, big match tra Lazio e Napoli all’Olimpico. Interessante scontro anche tra Sassuolo e Inter, mentre la Roma giocherà fuori casa contro il Torino.

19.08 – Si parte! Comincia ora il sorteggio del calendario della prossima Serie A TIM!

19.07 – Vengono ora ricordati, in breve, i criteri del sorteggio. Per maggiori dettagli potete scendere in fondo a questa pagina.

19.05 – “La Lega Serie A si pone come obiettivo il successo e la crescita di tutte e venti le squadre al via. Ci auguriamo performance sportive migliori rispetto a quelle del passato: ringrazio i presidenti e gli amministratori delegati dei club per il lavoro che stanno svolgendo in questo periodo“, commenta il presidente Miccichè.

19.02 – Scorrono in sala le immagini più belle dello scorso campionato. In apertura di cerimonia si è ricordato Sergio Marchionne, scomparso ieri all’età di 66 anni.

18.55 – Mancano cinque minuti all’inizio del sorteggio del calendario della Serie A 2018-19. Restate con noi!

18.49 – “Ritorno di Bonucci? Le porte sono aperte per tutte i giocatori che possono dare un apporto di qualità al gruppo, ma l’organico attuale a disposizione di Allegri è al completo. Tutto il sistema calcistico italiano trarrà un grosso beneficio dalla presenza di Ronaldo in Serie A“, ha commentato Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ai microfoni di Sky.

18.43 – Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A, commenta l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: “L’acquisto di Ronaldo contribuisce a rendere la Serie A ancora più internazionale. Il format di quest’anno? Straordinario, ogni weekend si potranno seguire praticamente tutte e dieci le partite“.

18.40 – Nicola Rizzoli ai microfoni di Sky Sport: “L’esperienza del VAR ci ha insegnato molto. Credo che il Mondiale abbia avuto un feedback positivo anche grazie agli arbitri italiani. L’obiettivo è quello di riportare il calcio ad un livello di giustizia totale“.

18.30 – Amici di SuperNews, buon pomeriggio da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta del sorteggio del calendario della Serie A 2018-19.

Sale l’attesa per il sorteggio del calendario della Serie A 2018-19. Inizierà poco prima delle ore 19, presso gli studi milanesi di Sky, la cerimonia che porterà alla pubblicazione di tutti gli incroci delle trentotto giornate che caratterizzeranno il prossimo campionato. A trasmettere l’evento, in diretta esclusiva, saranno Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport ICC (canale 208, riservato agli abbonati a Sky Calcio).

Sorteggio calendario Serie A 2018-19, le date del prossimo campionato

La Serie A inizierà il prossimo 18 agosto e terminerà il 26 maggio 2019. Saranno tre i turni infrasettimanali (mercoledì 26 settembre, mercoledì 26 dicembre, mercoledì 3 aprile) mentre le interruzioni del campionato, causa impegni Nazionali o pausa invernale, saranno sei (9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre, 29 dicembre-13 gennaio, 24 marzo). Quest’anno, sul modello Premier League, la Serie A scenderà in campo anche durante le feste natalizie (22, 26 e 29 dicembre).

Sorteggio calendario Serie A 2018-19, gli orari delle partite

Le dieci partite di ciascuna giornata saranno divise in otto fasce orarie. Qui sotto lo schema definitivo: ogni giornata comincerà sabato alle ore 15 per concludersi col posticipo del lunedì alle 20.30.

-Sabato ore 15: una partita

-Sabato ore 18: una partita

-Sabato ore 20.30: una partita

-Domenica ore 12.30: una partita

-Domenica ore 15: tre partite

-Domenica ore 18: una partita

-Domenica ore 20.30: una partita

-Lunedì ore 20.30: una partita

Sorteggio calendario Serie A 2018-19, il regolamento

Nelle ultime quattro giornate di campionato le gare in casa devono essere perfettamente allineate a quelle in trasferta. Per le seguenti squadre è prevista alternanza assoluta degli incontri casa-trasferta: Empoli-Fiorentina, Genoa-Sampdoria, Torino-Juventus, Milan-Inter, Lazio-Roma.

Le squadre che hanno disputato la prima giornata dello scorso campionato in casa esordiranno in trasferta, mentre quelle che hanno giocato in trasferta debutteranno tra le mura amiche. Non saranno possibili, alla prima giornata, scontri fra due formazioni che si sono sfidate alla prima giornata nelle due passate edizioni; un altro veto riguarda i derby cittadini, che non potranno svolgersi né alla prima né all’ultima giornata e neppure durante i turni infrasettimanali (non sono possibili più derby nella stessa giornata).

Le squadre iscritte alla Champions League non potranno affrontare le squadre partecipanti all’Europa League nelle seguenti giornate: 5, 8, 13, 16.

Sorteggio calendario Serie A 2018-19, diretta dalle 19 su SuperNews