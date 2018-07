LIVE Ternana-Pontedera Coppa Italia, diretta e risultato in tempo reale: clamorosa occasione per i rossoverdi

12’ts- Ammonito Altobelli

10’ts- OCCASIONE PONTEDERA! Magrini prova il pallonetto a tu per tu con Iannarilli ma il portiere non si fa sorprendere

7’ts- Quarto cambio per il Pontedera: fuori La Vigna e dentro Bruzzo

4’ts- TRIPLA OCCASIONE TERNANA! Serie di batti e ribatti in area: prima Repossi poi Vives concludono a rete ma la difesa salva clamorosamente!

2’ts- Ternana in possesso di palla, nei 90′ regolamentari forse i rossoverdi avrebbero meritato ai punti la vittoria

1’ts- Comincia il primo tempo supplementare

45’+2′- E’ finita, 1-1 anche al termine dei tempi regolamentari. Si va ai supplementari

45′- Saranno 2 i minuti di recupero, si avvicinano i supplementari

45′- Punizione di La Vigna di poco alta

44′- Break di Repossi che recupera un buon pallone ma poi tarda a servire Vantaggiato meglio appostato

43′- Terzo cambio per gli ospiti: esce Calcagni ed entra Gargiulo

41′- Bell’azione di Lopez sulla sinistra, assist per Vantaggiato che di prima calcia in porta ma trova il riflesso ancora del portiere avversario

40′- Tentativo di Repossi in area, tiro troppo centrale e debole per creare problemi a Biggeri

38′- Cross pericoloso di Magrini, allontana il pericolo Gasparetto

35′- Primo cambio anche per De Canio: Repossi per Nesta

33′- Partita molto bloccata, nessuna delle due squadre si sbilancia per cercare di segnare

31′- Fallo di Bergamelli su Tomassini, punizione per il Pontedera

28′- Altro cambio per Maraia: entra Benedetti Alessio per Masetti

25′- Contatto tra Borri e Nesta in area toscana, l’arbitro non rileva alcuna irregolarità

23′- Lancio lungo di Lopez, copre bene la difesa del Pontedera

20′- Altro inserimento dell’ex Trapani, fermato dalla difesa toscana

18′- Cross di Defendi per l’inserimento di Fazio, colpo di testa alto

17′- Cambio per il Pontedera: entra Tomassini al posto di Pinzauti

15′- Cross di Lopez per la testa di Vantaggiato, pallone alto

13′- Fallo di Pinzauti su Gasparetto, punizione per i padroni di casa

11′- Retropassaggio avventato di Magrini, calcio d’angolo regalato alla Ternana

9′- Tiro di Nesta dal limite, para in due tempi Biggeri

7′- OCCASIONE TERNANA! Girata al volo di Vantaggiato che trova l’ottima risposta di Biggeri

6′- Buona azione dei rossoverdi, Vantaggiato anticipato di poco

5′- Punizione di Ropolo, nessuno arriva sul pallone

2′- Fazio dalla distanza, pallone alto

1′-Comincia il secondo tempo

45′- Termina il primo tempo senza reupero, 1-1 dopo i primi 45 minuti. A risentirci per la ripresa del Live di Ternana-Pontedera di Coppa Italia

45′-OCCASIONE TERNANA! Tiro a giro di Vives che sfiora l’incrocio dei pali.

42′- Partita dai ritrmi inevitabilmente bassi, molto caldo questa sera a Terni

39′- Tentativo di Defendi, fuori di poco

38′- Tiro di La Vigna dalla distanza, tra le braccia di Iannarilli

34′- Taglio di La Vigna, bravo Lopez a chiudere la diagonale

32′- OCCASIONE TERNANA! Tiro di Altobelli in diagonale dal limite dell’area, di poco a lato

29′- GOOL DELLA TERNANA! Dal dischetto Vantaggiato spiazza Biggeri e riporta il risultato in parità: 1-1

28′- RIGORE PER LA TERNANA! Fallo su Fazio in area ed è rigore!

26′- Cross di Defendi, troppo lungo per tutti

24′- Tiro dalla distanza da parte di Vives, alto di poco

20′- Cross di Nesta, Vantaggiato sfiora soltanto di testa e non trova l’impatto

16′- Dopo un buon avvio la squadra di De Canio fatica ora ad uscire dall’area

12′- GOL PONTEDERA! La Vigna beffa la coppia centrale avversaria e con un tiro sporco supera Iannarilli, vantaggio dei toscani

10′- Fallo di Bergamelli su La Vigna, l’arbitro gli risparmia il cartellino giallo

7′- Cross di Lopez dalla sinistra, Giraudo non arriva sul pallone

4′- OCCASIONE TERNANA! Vantaggiato serve un assit al bacio per Defendi, che si fa recuperare da un difensore e l’occasione sfuma

3′- Vantaggiato entra in area ma il suo stop è da dimenticare

2′- Ternana in possesso di palla che attacca dalla sinistra

1′- E’ cominciato il match!

Ore 20.30- Le due squadre stanno entrando in campo

Ore 20.15- Ecco le formazioni ufficiali di Ternana-Pontedera:

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Fazio, Gasparetto, Bergamelli, Lopez; Altobelli, Vives, Defendi; Nesta, Vantaggiato, Giraudo.

PONTEDERA (3-5-2): Biggeri, Ropolo, Borri, Mannini, Caponi, Pinzauti, La Vigna, Fontanesi, Calcagni, Masetti, Magrini.

Ricomincia oggi ufficialmente la stagione per molte squadre italiane, impegnate nel primo turno di Coppa Italia. Seguiremo live Ternana-Pontedera dallo Stadio Libero Liberati di Terni, aggiornandovi in diretta il risultato con la cronaca testuale in tempo reale. Dopo settimane infuocate tra tribunali, avvocati e ricorsi, la squadra di Gigi De Canio torna in campo, non sapendo ancora in quale campionato giocherà nella prossima stagione. Per i rossoverdi è il primo vero test provante, visto che finora nel ritiro di Cascia hanno affrontato soltanto formazioni locali delle serie dilettantistiche. Il Pontedera, che nella scorsa stagione ha raggiunto una salvezza tranquilla nel Girone A di Serie C, cerca l’impresa in trasferta contro una squadra retrocessa dalla Serie B e dal blasone certamente maggiore. La vincente di questa sfida affronterà il Carpi nel secondo turno, il prossimo 5 agosto. In campo questa sera è previsto un clima molto afoso, classico di fine luglio in città. Seguite con SuperNews live Ternana-Pontedera, primo turno di Coppa Italia, in diretta e il risultato della gara aggiornato in tempo reale.

Tim Cup, LIVE Ternana-Pontedera: le probabili formazioni

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Fazio, Gasparetto, Bergamelli, Lopez; Defendi, Vives, Altobelli; Taurino, Vantaggiato, Rivas. Allenatore: De Canio

PONTEDERA (3-5-2): Biggeri; Fontanesi, Borri, Vettori; Magrini, Calcagni, Caponi, Gargiulo, Masetti; Mannini, Pinzauti. Allenatore: Maraia