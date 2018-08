Atletica, risultati meeting di Goteborg. 7’28” nei 3000 per l’etiope Keyelcha.

Dopo il meeting della Iaaf Diamond League che si è svolto oggi pomeriggio a Birmingham (Gran Bretagna), è’ da poco iniziato a Goteborg il Göteborg Friidrott Grand Prix, che fa parte del circuito Classic Permit Meetings, a cui sono iscritti anche 4 atleti italiani.

19.55: la più veloce delle 3 serie degli 800 metri maschili è vinta dal vice campione europeo, lo svedese Andreas Kramer con 1.45.27, davanti al keniano Solomom Lokuta in 1.46.00.

19.50: nel lungo maschile 8,06 per lo svedese Thobias Nilsson Montler.

19.45: 4° posto nel disco per l’italiana Daisy Osakue con 55,79. 1° posto per la tedesca Shanice Craft con 58,90. Nella gara maschile prevale l’austriaco Lukas Weisshaiding con 65,37.

19.40: nell’alto donne l’italiana Erika Furlani sbaglia la misura d’ingresso a 1,80, mentre l’altra italiana Desirèe Rossit è assente. Vince la gara con 1,97 la campionessa europea Mariya Lasitskene, superati alla terza prova.

19.10: negli 800 metri donne vittoria per la polacca Anna Sabat in 2.01.70.

18.55: nei 400 metri donne successo per Lisanne De Witte (Olanda) in 51.55.

18.45: nei 400 metri maschili si impone Rabah Yousif (Gran Bretagna) con il tempo di 45.92.

18.40: nel triplo femminile 1° posto per la giamaicana Kimberly Williams con la misura di 14,15.

18.30: nei 3000 metri donne successo per l’atleta keniana Loice Chemnung in 8.50.49.

18.10: nei 200 metri uomini vince Kyle Greaux (Trinitad e Tobago) in 20.79.

18.00: si è conclusa la gara dei 3000 metri uomini e c’è stato un grande tempo da parte dell’etiope Yomif Keyelcha che, con 7.28.00, ha stabilito il primato mondiale stagionale. Al 2° posto il connazionale Berihu Aregawi in 7.42.12. 6° posto e primato personale per l’italiano Osama Zoghlani.

Tutti i tempi all time sotto i 7.30.00 nei 3000 metri (più veloce di 1’00″00 di media al giro).

7.20.67 Daniel Komen (Kenya) – Rieti 1/9/96

7.23.09 Hicham El Guerrouj (Marocco) – Bruxelles 3/9/99

7.25.02 Ali Saidi Sief (Algeria) – Montecarlo 18/8/00

7.25.09 Haile Gebrselassie (Etiopia) – Bruxelles 28/8/98

7.25.11 Noureddine Morceli (Algeria) – Montecarlo 2/8/94

7.25.79 Kenenisa Bekele (Etiopia) – Stoccolma 7/8/07

7.26.62 Mohammed Mourhit (Belgio) – Montecarlo 18/8/00

7.27.18 Moses Kiptanui (Kenya) – Montecarlo 25/8/95

7.27.26 Yenew Alamirew (Etiopia) – Doha 6/5/11

7.27.55 Edwin Soi (Kenya) – Doha 6/5/11

7.27.59 Luke Kipkosgei (Kenya) – Montecarlo 8/8/98

7.27.66 Eliud Kipkosgei (Kenya) – Doha 6/5/11

7.27.75 Thomas Nyariki (Kenya) – Montecarlo 10/8/96

7.28.00 Yomif Keyelcha (Etiopia) – Goteborg 18/8/18

7.28.28 James Kwalia (Kenya) – Bruxelles 3/9/04

7.28.41 Paul Bitok (Kenya) – Montecarlo 10/8/96

7.28.45 Assefa Mezegebu (Etiopia) – Montecarlo 8/8/98

7.28.67 Benjamin Limo (Kenya) – Montecarlo 4/8/99

7.28.70 Paul Tergat (Kenya) – Montecarlo 10/8/96

7.28.70 Tariky Bekele (Etiopia) – Rieti 29/8/10

7.28.72 Isaac K. Songok (Kenya) – Rieti 27/8/06

7.28.73 Ronald Kwemoi (Kenya) – Doha 5/5/17

7.28.76 Augustine Choge (Kenya) – Doha 6/5/11

7.28.93 Salah Hissou (Marocco) – Montecarlo 4/8/99

7.28.94 Brahim Lahlafi (Marocco) – Montecarlo 4/8/99

7.29.00 Bernard Lagat (Usa) – Rieti 29/8/10

7.29.09 John Kibowen (Kenya) – Oslo 9/7/98

7.29.34 Isaac Viciosa (Spagna) – Oslo 9/7/98

7.29.45 Said Aouita (Marocco) – Colonia 29/8/99

7.29.92 Sileshi Sihine (Etiopia) – Rieti 28/8/05

17.45: si conclude la gara di giavellotto donne con il successo della lettone Madara Palameika con 60,36.

17.40: prima gara i 100 metri donne che sono vinti dall’olandese Jamile Samuel in 11.55.