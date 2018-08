Atp Cincinnati 2018: Djokovic batte in due set Federer e fa suo il 70° titolo, il primo in Ohio (Video Highlights)

Novak Djokovic è il campione dell’edizione 2018 dell’Atp di Cincinnati. Il serbo, n°10 del seeding, ha sconfitto la testa di serie n°2, lo svizzero Roger Federer, con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Per il nativo di Belgrado si tratta della vittoria n°70 (su 101 finali), il 31° Masters 1000 ed il primo qui in Ohio (consentendogli di aver trionfato almeno una volta in ogni torneo della categoria, mentre per il nativo di Basilea si tratta della 52ª sconfitta (su 150 finali, a fronte di 98 titoli vinti).

Il primo set vede l’elvetico dover subito annullare due palle break, mentre il serbo serve con più tranquillità e nel settimo game strappa la battuta all’avversario e poi chiude. Nel secondo parziale è invece Djokovic a finire subito sotto di un break, salvo poi recuperarlo subito; i doppi falli sono protagonisti ed uno di essi condanna Federer, che nel punto successivo subisce lo strappo decisivo, che consente al serbo di involarsi verso il titolo. Dal 20 agosto il nativo di Belgrado sale al 6° posto del ranking (a pari punti col croato Marin Cilic e terzo nella Race to London), mentre Federer resta secondo, a circa 3000 punti dallo spagnolo Rafael Nadal.

Federer cerca l’ottava vittoria in Ohio, Djokovic la prima

Lo svizzero, dopo aver ricevuto un bye e sconfitto il tedesco Peter Gojowczyk, l’argentino Leonardo Mayer, il connazionale Stan Wawrinka ed il belga David Goffin, affronterà in finale (la n°150 della carriera) nell’Atp Cincinnati il serbo Novak Djokovic (che ha avuto la meglio sullo statunitense Steve Johnson, il francese Adrian Mannarino, il bulgaro Grigor Dimitrov, il canadese Milos Raonic ed il croato Marin Cilic per raggiungere la sua 101ª finale), in quello che sarà il loro 46° confronto diretto, con un bilancio di 23-22 in favore del nativo di Belgrado.

Riepiloghiamo ora il 2018 di entrambi i contendenti: il serbo ha cominciato direttamente all’Australian Open, dove ha raggiunto il quarto turno (sconfitto dal coreano Hyeon Chung). Decide quindi di operarsi per rimuovere un frammento osseo dal polso e rientra già nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, dove rimedia due brutte sconfitte al secondo turno. Nella stagione su terra battuta inizia con un terzo turno a Montecarlo, seguito poi da due sconfitte al secondo turno a Barcellona e Madrid, per poi raggiungere la semifinale nel 1000 di Roma (in cui è battuto dallo spagnolo Rafael Nadal).

Al Roland Garros deve arrendersi nei quarti alla sorpresa del torneo, l’italiano Marco Cecchinato, ma qualcosa è cambiato nella sua testa e lo dimostra nei tornei su erba, raggiungendo prima la finale al Queen’s (sconfitto da Cilic) e poi riuscendo a vincere il suo 13° Slam a Wimbledon, dopo oltre un anno senza tornei vinti, avendo la meglio su Nadal in semifinale (10-8 al quinto set) e nell’ultimo atto sul sudafricano Kevin Anderson. Al rientro sui campi in cemento viene eliminato nel terzo turno di Toronto dal futuro finalista, il greco Stefanos Tsitsipas.

Il nativo di Basilea, invece, ha iniziato alla Hopman Cup (esibizione a squadre nazionali), per poi presentarsi nello Slam australiano e portarselo a casa battendo in finale Cilic. In febbraio si reca a Rotterdam e fa suo anche questo torneo, in cui ha la meglio sul bulgaro Grigor Dimitrov nell’ultimo atto. La terza finale del 2018 arriva in marzo nel Masters 1000 californiana ma viene sconfitto dall’argentino Juan Martin Del Potro, mentre in Florida è eliminato nel secondo turno per mano dell’australiano Thanasi Kokkinakis.

Per il secondo anno di fila salta l’intera stagione sul rosso e si ripresenta in quella “verde”, dove vince il suo terzo titolo stagionale a Stoccarda (battendo in finale Raonic). Nel suo feudo di Halle arriva invece una sconfitta nell’ultimo atto per mano del croato Borna Coric, mentre ai Championships è costretto alla resa nei quarti di finale (avanti 2 set a 0 ed avendo un match point) contro Anderson.

Djokovic – Federer, i precedenti

Djokovic – Federer, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e NOW TV.