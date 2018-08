Atp Cincinnati 2018: Federer batte in due set L.Mayer ed approda ai quarti (Video Highlights)

Roger Federer approda ai quarti di finale dell’Atp Cincinnati 2018. L’elvetico, n°2 del seeding (de facto n°1) ha vinto il suo incontro di terzo turno (rinviato ieri a causa della pioggia copiosa) contro l’argentino Leonardo Mayer, per 6-1 7-6(6) dopo un’ora e dodici minuti di gioco. Lo svizzero parte piuttosto forte nel primo set e dopo non aver sfruttato le prime palle break, poi è micidiale nello sfruttarle alla prima occasione utile. Il secondo parziale vede il nativo di Basilea avere subito una chance di break ma il nativo di Corrientes serve bene e continua a farlo sino al tie-break, dove prima va sotto per 5-1 ma poi impatta sul 6-6. L’errore successivo spegne le speranze di Mayer e consente a Federer di avanzare nel torneo, dove nell’ultimo incontro odierno sul Centrale (non prima delle 02.30 italiane del 18 agosto) affronterà il connazionale e amico Stan Wawrinka, con il quale è avanti per 20-3 nei precedenti.

(2) ROGER FEDERER – LEONARDO MAYER 6-1 7-6(6), Center

Terzo turno Masters 1000 Cincinnati 2018 (cemento)

21.23 – GAME, SET AND MATCH FEDERER! Il nativo di Basilea chiude con l’ace il tie-break per 8-6, dopo 1h e 12′ come durata complessiva dell’incontro (50′ il solo secondo parziale)





21.23 – Volée non definitiva per Federer ma l’argentino manda largo il dritto. 7-6 e match point

21.22 – Servizio e dritto per Mayer: 6-6

21.21 – Brutto dritto sbagliato dall’elvetico. 5-5 dal 5-1

21.20 – Quattro punti consecutivi dell’argentino: 5-4 e due servizi per lo svizzero

21.18 – Ace: 5-1

21.18 – Punto chiuso con lo smash da parte di Federer: 4-1 e doppio vantaggio

21.17 – Prima una palla corta, poi Mayer mette a segno la volée tagliata. 3-1

21.16 – Doppio fallo dell’argentino, poi l’elvetico vince i suoi due punti al servizio. 3-0

21.15 – Game a 15 per Federer: TIE-BREAK

21.11 – Il nativo di Corrientes si garantisce almeno il tie-break. 5-6

21.11 – Doppio fallo di Mayer. 40-15

21.08 – L’elvetico fa suo il game a 15, chiudendo con lo smash: 5-5

21.07 – La stop-volley dell’argentino rimane sul nastro. 15-0

21.04 – Mayer continua a tenere agevolmente il servizio. 4-5

21.04 – Secondo ace dell’incontro per l’argentino: 40-0

21.03 – Game Federer: ace a chiudere il game. 4-4

21.02 – Gran demivolée incrociata dello svizzero. 40-0

20.59 – Mayer sale sul 4-3

20.59 – Ace del nativo di Corrientes. 40-15

20.58 – Risposta col dritto all’incrocio delle righe: 30-15

20.58 – Lungo questa volta il rovescio del nativo di Basilea. 30-0

20.55 – Federer si rifà con un gran rovescio: 3-3

20.55 – Largo il tentativo di veronica dell’elvetico (prima aveva messo a segno il settimo ace). 40-15

20.52 – Ace al centro e l’argentino sale sul 3-2

20.51 – Largo il rovescio di Mayer: 40-15

20.49 – Game Federer: ace e servizio vincente. 2-2

20.49 – Dritto lungolinea dello svizzero. 30-0

20.46 – L’argentino mantiene ancora il proprio turno di servizio. 1-2

20.46 – Dritto in rete per Federer: 40-30

20.45 – Il nastro non aiuta il nativo di Corrientes. 30 pari

20.44 – Servizio e demi-volée per Mayer. 15-15

20.43 – Game a 0 per il nativo di Basilea, con ace all’inizio (confermato dal falco) e alla fine: 1-1

20.41 – L’argentino tiene la battuta. 0-1

20.40 – Risposta di rovescio in rete. 40 pari

20.39 – Lungo anche il dritto inside-out: 30-40 e palla break per l’elvetico

20.38 – Brutto dritto in uscita dal servizio. 15-30

20.36 – Iniziato il secondo set, serve L.Mayer

20.34 – GAME AND FIRST SET FEDERER! Lo svizzero chiude il parziale al secondo set point, dopo 23′

20.34 – Sbagliata la palla corta in uscita dal servizio. 40-15

20.33 – 40-0 e tre set point

20.32 – DOPPIO BREAK FEDERER! Largo il dritto dell’argentino e ora può servire per il primo set. 5-1

20.31 – Servizio e dritto: 15-40

20.31 – Mayer perde il duello a rete. 0-40 e tre possibilità del doppio break

20.30 – L’argentino soffre la risposta aggressiva del nativo di Basilea. 0-30

20.28 – L’elvetico conferma il break a 0, con ace al centro finale. 4-1

20.26 – BREAK FEDERER! Doppio fallo dell’argentino: 3-1

20.26 – 15-40 e altre due chance di break conquistate

20.25 – Il nastro aiuta lo svizzero, che scarica un gran dritto lungolinea. 15-30

20.25 – Servizio e dritto per Mayer. 15 pari

20.22 – Game Federer: 2-1

20.22 – Altro ace. 30-15

20.21 – Ace: 15 pari

20.21 – Doppio fallo dell’elvetico. 0-15

20.20 – Il servizio dà una mano all’argentino: 1-1

20.19 – Doppio fallo di Mayer. Terza parità

20.18 – Lungo ancora una volta il rovescio in top per lo svizzero. Seconda parità

20.17 – Ottimo uso del back di rovescio. Terza palla break

20.17 – In rete la risposta di dritto per Federer: parità

20.16 – La prima vola via. 30-40

20.16 – Passante di rovescio e due palle break. 15-40

20.15 – Gran scambio tra i due, poi lo svizzero fa prima una palla corta e poi un passante di dritto incrociato stretto di puro polso. 15-30





20.13 – Lunga la risposta dell’argentino e l’elvetico vince questo primo game: 1-0

20.12 – Lungo il rovescio di Federer. 30 pari

20.11 – Buona parata a rete. 30-15

20.11 – Inizia il match, serve lo svizzero

20.02 – I giocatori iniziano la fase di riscaldamento

19.52 – Il serbo vince l’incontro con il punteggio di 2-6 6-3 6-4. Tra poco scenderanno in campo Roger Federer e Leonardo Mayer

19.02 – La rumena batte l’australiana per 7-5 6-4, a breve la conclusione di Djokovic-Dimitrov

17.20 – Sta per iniziare il programma odierno, con Halep-Barty come primo incontro

11.14 – L’elvetico tornerà in campo contro l’argentino nel terzo incontro sul Centrale dalle 17.00 italiane (dopo la conclusione del match tra il serbo ed il bulgaro) e in caso di vittoria giocherebbe non prima delle 02.30 contro il vincente di Fucsovics-Wawrinka

04.55 – Programma rinviato a causa del maltempo. Buonanotte da parte di Mattia Orlandi e in mattinata aggiornamenti sul nuovo orario in cui scenderanno in campo Roger Federer e Leonardo Mayer

02.10 – Torna a diluviare sul Western & Southern Open e quindi tutti i match sono stati interrotti

02.02 – Djokovic pareggia il conto dei parziali: 6-3

01.14 – Dimitrov vince il primo set per 6-2

00.21 – La statunitense batte la tedesca e a breve inizierà l’incontro tra il serbo ed il bulgaro

23.47 – Kerber-Keys al terzo set: al termine Djokovic-Dimitrov e dopo ancora toccherà a Federer-L.Mayer, quindi c’è ancora da aspettare (pioggia permettendo)

22.12 – I giocatori rientrano sui vari campi

21.36 – Ricomincia a piovere e quindi gli incontri sono nuovamente interrotti. Torneremo non appena avremo degli aggiornamenti

21.14 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. La pioggia copiosa ha ritardato l’inizio del programma odierno e solo ora sta per iniziare il primo incontro sul Campo Centrale, quindi Federer-L.Mayer (in campo dopo Djokovic-Dimitrov, non prima dell’una italiana) potrebbe iniziare dopo l’orario previsto. A più tardi

Federer torna in campo dopo la sconfitta patita nei quarti di Wimbledon

Lo svizzero, testa di serie n°2 (de facto n°1), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto nel secondo turno il tedesco Peter Gojowczyk, se la vedrà nel terzo incontro contro l’argentino Leonardo Mayer (che ha avuto la meglio sul qualificato statunitense Michael Mmoh e il francese Lucas Pouille), contro il quale è avanti per 2-0 nei precedenti.

Il nativo di Corrientes ha iniziato il 2018 a Brisbane, dove viene eliminato al primo turno, mentre raggiunge il secondo sia a Sydney che all’Australian Open. A febbraio gioca sulla terra battuta sudamericana e raggiunge i quarti di finale sia a Buenos Aires che a San Paolo. Nei primi due Masters 1000 raggiunge il quarto turno ad Indian Wells ed il secondo a Miami, per poi iniziare la stagione “ufficiale” sul rosso: secondo turno a Barcellona, sconfitta all’esordio ad Estoril, terzo turno nel 1000 di Madrid e primo turno in quello di Roma e al Roland Garros.

Sul verde non raccoglie grossi risultati: secondo turno turno al Queen’s e ad Eastbourne, sconfitta all’esordio a Wimbledon, quindi torna a giocare sulla terra e raccoglie un’altra battuta d’arresto al primo turno di Bastad prima di tornare in finale ad Amburgo (torneo vinto nel 2014 e nel 2017) ma deve cedere lo scettro di campione al georgiano Nikoloz Basilashvili.

Federer – L.Mayer, i precedenti

US Open 2015 – Cemento – Primo turno – FEDERER b. L.Mayer 6-1 6-2 6-2

Shanghai 2014 – Cemento – Secondo turno – FEDERER b. L.Mayer 7-5 3-6 7-6(7)

Federer – L.Mayer, dove seguire il match

