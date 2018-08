Atp Cincinnati 2018: Federer raggiunge in finale Djokovic, Goffin si ritira ad inizio 2° set (Video Highlights)

Roger Federer conquista l’ottava finale nell’Atp di Cincinnati. L’elvetico, n°2 del seeding (de facto n°1) ha avuto la meglio sul belga David Goffin, testa di serie n°11, che si è ritirato sul punteggio di 7-6(3) 1-1 dopo un’ora e due minuti di gioco. Nel primo set l’equilibrio la fa da padrona, specialmente i due servizi: nessuna palla break sino al dodicesimo game, quando il nativo di Basilea ha tre chance ma non riesce a sfruttarle (soprattutto per merito dell’avversario) e quindi si arriva al tie-break, che lo svizzero fa suo per 7-3, pur senza brillare (specialmente in risposta).

Subito dopo il nativo di Rocourt chiama il Medical Time-Out per un problema all’avambraccio e alla ripresa concede subito una chance di break, che però è bravo ad annullare. Due game dopo il dolore è ancora forte per Goffin e così decide di ritirarsi, consentendo a Federer di vincere l’incontro e di poter affrontare nell’ultimo atto Novak Djokovic, in quello che sarà il loro 46° confronto diretto (23-22 per il serbo nei precedenti).

(2) ROGER FEDERER – (11) DAVID GOFFIN 7-6(3) 1-1 rit., Center

Semifinale Masters 1000 Cincinnati 2018 (cemento)

02.12 – GAME, SET AND MATCH FEDERER! Sul 40-30 Goffin si avvicina alla rete e comunica all’avversario la decisione di ritirarsi. Lo svizzero accede così per l’ottava volta alla finale di Cincinnati, dopo 1h e 2′ (16′ la durata del secondo parziale)





02.11 – Servizio e dritto per il belga. 40-15

02.10 – Risposta vincente di rovescio per il nativo di Basilea: 0-15

02.09 – Dritto a sventaglio per Federer. 1-1

02.09 – Gran dritto incrociato: palla dell’1-1

02.08 – Buona la risposta di Goffin e si va di nuovo ai vantaggi

02.07 – Largo il rovescio dell’elvetico in uscita dal servizio (aveva iniziato con un ace): 30-15

02.05 – Rovescio in rete per Federer ed il belga va sull’1-0

02.04 – Ottimo dritto di Goffin: parità

02.04 – Chiusura a rete dello svizzero. 30-40 e palla break in apertura di set

02.03 – Questa volta è il belga a chiudere di dritto. 30 pari

02.03 – Gran dritto inside-out: 15-30

02.02 – Ottima risposta di rovescio per l’elvetico. 0-15

02.02 – Inizia il secondo set, serve il nativo di Rocourt

01.58 – Goffin si fa massaggiare l’avambraccio destro (Medical Time-Out)

01.56 – FIRST SET FEDERER! In rete il dritto del belga e il primo parziale è chiuso dopo 46′

01.56 – Ace centrale per lo svizzero. 6-3 e tre set point

01.55 – Buona prima esterna di Goffin. 4-3

01.54 – Fuori di poco la risposta di dritto dell’elvetico: 4-2 e si cambia campo

01.53 – Buona seconda e 4-1

01.53 – Servizio e dritto di Federer. 3-1

01.53 – Largo il dritto del belga: 2-1 e mini-break

01.52 – Volée in rete per lo svizzero, che poi si rifà in risposta. 1-1

01.51 – Larga la risposta dell’elvetico. TIE-BREAK

01.50 – Dritto incrociato di Goffin: palla del tie-break

01.49 – In rete il recupero di Federer. Terza parità

01.49 – Il falco dà il terzo set point allo svizzero

01.48 – Ace al centro, confermato dal falco. Seconda parità

01.47 – Doppio fallo del belga e secondo set point

01.46 – Dritto incrociato di Goffin ad annullarlo: 40 pari

01.46 – Gran passante col dritto incrociato: 30-40 e set point





01.45 – Lunga la risposta dell’elvetico: 30 pari

01.44 – Altro ottimo dritto. 0-30

01.44 – Gran dritto inside-out per lo svizzero: 0-15

01.42 – Ace al centro e Federer si garantisce almeno il tie-break. 6-5

01.41 – Ace e buona prima. 40-0

01.41 – Gran rovescio dell’elvetico che pizzica la riga esterna: 15-0

01.40 – Rovescio lungolinea del belga e 5-5

01.40 – Ottimo passante di rovescio. Palla del 5-5





01.39 – Altro doppio fallo di Goffin: vantaggi

01.39 – Larga la risposta di dritto per Federer. 40-30

01.39 – Doppio fallo. 30 pari

01.38 – Largo il rovescio del belga. 30-15

01.35 – Quattro punti consecutivi per il nativo di Basilea, che sale sul 5-4

01.34 – Dritto dello svizzero in rete: 0-15

01.33 – Il nativo di Rocourt tiene ancora la battuta. 4-4

01.33 – Buona risposta dell’elvetico con il rovescio. 40-30

01.31 – Lungo il rovescio di Goffin. Appena il secondo punto concesso sul proprio servizio: 15 pari

01.29 – Game Federer, grazie a due ace consecutivi: 4-3

01.28 – Risposta di dritto in top-spin per il belga. 30 pari

01.28 – Ace dello svizzero, poi dritto incrociato del belga e palla steccata. 15-15

01.27 – Goffin tiene ancora con facilità la propria battuta (a 0). 3-3

01.23 – Game Federer: 3-2

01.23 – Ace centrale, confermato dal falco. 40-15

01.22 – Gran prima esterna e poi smash a chiudere. 30-0

01.21 – Rovescio dell’elvetico in rete: 2-2

01.20 – Primo doppio fallo anche per il belga. 15 pari

01.17 – Lo svizzero realizza il primo ace e fa suo il game: 2-1

01.17 – Lunga la volée in avanzamento: molta fretta nel chiudere il punto. 40-30

01.16 – Secondo doppio fallo di Federer. 0-15

01.15 – Goffin tiene la battuta a 0: 1-1

01.15 – Volée sul nastro per l’elvetico. 40-0

01.13 – Federer serve bene e fa suo il primo game, con tre punti di fila. 1-0

01.12 – Passante incrociato col rovescio per il belga. 15-30

01.11 – Doppio fallo: 15 pari

01.10 – Inizia il match, serve l’elvetico

01.04 – I giocatori stanno effettuando la fase di riscaldamento



00.36 – La rumena batte Sabalenka con il punteggio di 6-3 6-4 e raggiunge l’olandese Bertens nella finale Wta. All’una circa scenderanno in campo Federer e Goffin per la seconda semifinale del torneo Atp

23.56 – Halep vince il primo set per 6-3

23.08 – A breve inizierà il match tra la rumena e la bielorussa, dopo che Djokovic ha sconfitto Cilic ed è quindi il primo semifinalista dell’Atp Cincinnati

21.00 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. L’incontro tra lo svizzero ed il belga inizierà al termine di Halep-Sabalenka (non prima dell’01.00 italiana), a più tardi

Federer è alla sua ottava semifinale nel Masters 1000 dell’Ohio

Lo svizzero, dopo aver sconfitto sino ad ora (dopo un bye al primo turno) il tedesco Peter Gojowczyk, l’argentino Leonardo Mayer ed il connazionale Stan Wawrinka, ha raggiunto per l’ottava volta il penultimo atto dell’Atp Cincinnati (vinto 7 volte) ed affronterà il belga David Goffin (che ha avuto la meglio sul greco Stefanos Tsitsipas, il francese Benoit Paire, il sudafricano Kevin Anderson e l’argentino Juan Martin Del Potro), col quale è avanti per 6-1 nei precedenti.

Il nativo di Rocourt ha iniziato il 2018 alla Hopman Cup (esibizione a squadre nazionali), poi viene eliminato un po’ a sorpresa al secondo turno dell’Australian Open. In febbraio arriva in semifinale a Montpellier e a Rotterdam, dove in quest’ultimo torneo è costretto al ritiro per una pallina finitagli accidentalmente nell’occhio. Rientra a marzo e gioca il Masters 1000 di Miami, uscendo già al secondo turno, mentre nella stagione su terra battuta raggiunge i quarti in quello di Montecarlo, la semifinale a Barcellona, il terzo turno e di nuovo i quarti di finale nei 1000 di Madrid e Roma ed il quarto turno al Roland Garros.

Sul verde non rende al meglio e colleziona due primi turni al Queen’s e a Wimbledon e al rientro sui campi in cemento riesce a centrare i quarti a Washington prima di esser sconfitto all’esordio nel Masters 1000 di Toronto.

Federer – Goffin, i precedenti

Atp Finals Londra 2017 – Cemento indoor – Semifinale – GOFFIN 2-6 6-3 6-4

Basilea 2017 – Cemento indoor – Semifinale – FEDERER 6-1 6-2

Halle 2016 – Erba – Quarti di finale – FEDERER 6-1 7-6(10)

Australian Open 2016 – Cemento – Quarto turno – FEDERER 6-2 6-1 6-4

Basilea 2015 – Cemento indoor – Quarti di finale – FEDERER 6-3 3-6 6-1

Basilea 2014 – Cemento indoor – Finale – FEDERER 6-2 6-2

Roland Garros 2012 – Terra battuta – Quarto turno – FEDERER 5-7 7-5 6-2 6-4

