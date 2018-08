Novak Djokovic è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista serbo, numero dieci del seeding, ha avuto la meglio sul canadese Milos Raonic col punteggio di 7-5 4-6 6-3 in due ore e 31 minuti di gioco e si è garantito l’accesso tra i migliori quattro del torneo: in serata tornerà in campo contro Marin Cilic, che ai quarti di finale ha annientato lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

Per Djokovic, che da lunedì andrà a posizionarsi almeno sul settimo gradino del ranking mondiale, è un ottimo risultato, a conferma del buon periodo di forma del tennista serbo che non ha risentito delle fatiche accumulate nell’incontro precedente con Dimitrov, terminato a poche ore dalla sfida con Raonic a causa del maltempo che ha condizionato in maniera piuttosto netta la manifestazione.

ROARing into the semifinals…@DjokerNole is back in the #CincyTennis SFs for the *SIXTH* time with 7-5 4-6 6-3 win over Raonic. Former champ Cilic stands in the way of his return to the title match. pic.twitter.com/nxHImd65PE — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 17, 2018

(10) Novak Djokovic b. Milos Raonic 7-5 4-6 6-3

Quarti di finale Masters 1000 Cincinnati, Campo Centrale

01.12 – GAME, SET & MATCH DJOKOVIC! Novak Djokovic batte Milos Raonic per 7-5 4-6 6-3 e si qualifica alle semifinali dell’Atp Cincinnati 2018: domani affronterà il croato Marin Cilic.

01.11 – Il serbo attacca col dritto e va a prendersi il punto con la volée, 40-30: match point!

01.10 – Djokovic conquista due punti di fila, 30-30.

01.09 – Due errori consecutivi da parte del nativo di Belgrado, 0-30.

01.08 – BREAK DJOKOVIC! Novak Djokovic compie un grande passo verso le semifinali dell’Atp Cincinnati 2018: il serbo toglie nuovamente la battuta al suo avversario e allunga sul 5-3.

01.07 – Altro errore in uscita dal servizio per Raonic: termina largo il dritto del canadese, palla break per Djokovic.

01.06 – Una gran risposta di Djokovic costringe Raonic all’errore col colpo in uscita dal servizio: 40-40, si va ai vantaggi nell’ottavo gioco.

01.05 – Raonic beffato dall’occhio di falco: il canadese si ferma e chiede l’intervento della tecnologia, ma la palla di Djokovic è buona; 30-30.

01.01 – Novak Djokovic continua a tenere il servizio senza alcun problema, 4-3 per lui nel terzo set.

00.58 – Tiene a quindici Raonic, 3-3. Ricordiamo che il vincente di questo match affronterà Marin Cilic in semifinale.

00.54 – Fantastica padronanza del game da parte di Djokovic: turno di battuta perfetto per il serbo, che torna in vantaggio nel parziale decisivo. E’ 3-2 in suo favore.

00.52 – CONTROBREAK DJOKOVIC! Arriva subito la reazione di Novak Djokovic, che infila Milos Raonic con un bel passante e rimette la situazione in parità: 2-2, terzo set.

00.51 – Djokovic trova un’ottima profondità col rovescio, Raonic non riesce a gestire il dritto e lo affossa in rete: quarta palla break.

00.50 – Doppio fallo a concedere la terza chance di break, ace a cancellarla immediatamente: tutto facile per Raonic, ancora parità.

00.49 – E’ con il diciottesimo ace da sinistra che Milos Raonic cancella la seconda palla break, parità.

00.48 – Sfumata la prima opportunità, Djokovic se ne procura una seconda grazie ad un dritto in diagonale piuttosto incisivo che non ha dato scampo a Raonic.

00.47 – Risposta fantastica di Djokovic, 30-40. Raonic ha provato ad affidarsi all’occhio di falco, che però gli ha dato torto: la palla ha toccato la riga.

00.45 – Ultimo treno per Novak Djokovic. Il serbo è chiamato ad ottenere immediatamente il controbreak per non compromettere la sua avventura all’Atp Cincinnati 2018.

00.43 – BREAK RAONIC! Un ottimo passante di dritto consente a Milos Raonic di strappare la battuta a Novak Djokovic: 2-1, terzo set.

00.42 – Perfetta risposta di Raonic, Djokovic non può far altro che sbagliare: seconda palla break.

00.41 – Sciupa una ghiotta occasione Raonic, che ha accomodato in corridoio un dritto non impossibile: si carica Djokovic, applaudito dal pubblico del Centrale.

00.40 – Il rovescio di Raonic mette in grossa difficoltà Novak Djokovic, costretto nuovamente all’errore: 30-40, palla break per il canadese.

00.39 – Termina in corridoio il rovescio in back di Raonic, 15-30.

00.38 – Contropiede vincente da parte del canadese, 0-30.

00.37 – Milos Raonic tiene il servizio a zero, 1-1.

00.35 – Su Cincinnati incombe il maltempo. Diverse nuvole minacciose stazionano sul Campo Centrale, possibili precipitazioni a breve.

00.34 – Sono quattro i punti di fila vinti da Novak Djokovic, 1-0.

00.33 – Djokovic si aiuta col servizio, due punti consecutivi e 30-30.

00.32 – Novak Djokovic perde gli appoggi, rischia di cadere ma riesce miracolosamente a rimanere in piedi: punto perso dal serbo, 0-30.

00.30 – Comincia il terzo set. Al servizio Novak Djokovic nel game d’apertura.

00.27 – SECONDO SET RAONIC! La quarta opportunità è quella buona per Milos Raonic, che intasca il secondo parziale col punteggio di 6-4 e allunga la contesa al set decisivo.

00.26 – Raonic si fa sorprendere dalla profondità trovata, col dritto, da Djokovic: sfuma anche il terzo set point, parità.

00.25 – Risposta strepitosa di Djokovic, 40-40! Se ne vanno entrambi i set point, il decimo game si deciderà ai vantaggi.

00.24 – Prima di servizio vincente da sinistra, 40-15. Milos Raonic ha due set point a propria disposizione.

00.23 – Djokovic trova un angolo pazzesco col rovescio in diagonale, 15-15.

00.21 – Novak Djokovic tiene a trenta, buon game gestito dal tennista di Belgrado: 5-4 Raonic, che dopo il cambio di campo servirà per allungare il match al terzo set.

00.20 – Il serbo chiude un gran punto con una volée alta di dritto, 40-30.

00.19 – Djokovic sbaglia col dritto per l’ennesima volta, 15-30.

00.18 – Milos Raonic si conferma ingiocabile al servizio: il canadese raggiunge quota 18 aces e vola sul 5-3.

00.16 – Parte forte Djokovic in risposta: gran passante di rovescio trovato dal serbo, 0-15.

00.14 – Il tennista di Belgrado tiene il servizio a quindici, Raonic è avanti 4-3 nel secondo parziale.

00.13 – Novak Djokovic sta giocando a corrente alternata: il serbo alterna momenti di ottimo tennis ad altri di assoluto nervosismo.

00.12 – Il nativo di Podgorica mette a referto un ace di seconda e chiude il game, 4-2.

00.11 – Milos Raonic si fa beffare dalla troppa fretta: il canadese accomoda in corridoio un semplice dritto, 30-30.

00.09 – Giornata non positiva in battuta per Milos Raonic: ottavo doppio fallo, 15-15.

00.07 – Novak Djokovic tiene il servizio a quindici e prova quantomeno a rimanere in scia: Raonic è avanti 3-2 con break.

00.06 – Terzo ace del match per Djokovic, 30-15.

00.04 – Milos Raonic conferma il break ottenuto in precedenza grazie ad un turno di servizio tenuto senza il minimo problema: 3-1.

00.01 – BREAK RAONIC! Il tennista canadese strappa la battuta a Novak Djokovic, punteggio di 2-1 per il canadese nel secondo set.

23.59 – Raonic punisce col dritto in lungolinea, 15-40! Due palle break per il gigante di origini montenegrine.

23.58 – Milos Raonic sta giocando un game di risposta davvero perfetto. Ottima profondità trovata dal canadese, 15-30.

23.56 – Turno di battuta a trenta per Raonic, 1-1.

23.54 – Il serbo scende a rete e si prende il punto con una gran volée alta di rovescio: 30-30.

23.53 – Novak Djokovic vince il punto più bello del match: ottimo passante stretto col dritto da posizione non semplice, 30-15 (serve Raonic).

23.52 – Tutto facile per Djokovic: il serbo tiene a quindici, 1-0.

23.50 – Comincia il secondo parziale. Novak Djokovic al servizio nel game d’apertura.

23.46 – PRIMO SET DJOKOVIC! Altro doppio fallo di Milos Raonic, il serbo ringrazia e vince la prima frazione per sette giochi a cinque dopo oltre un’ora di gioco.

23.45 – Si ferma in rete un altro tentativo di passante da parte di Djokovic, 30-40.

23.44 – Raonic scende a rete ma non può nulla sul grande passante di Novak Djokovic: 15-40, due set point consecutivi per il nativo di Belgrado.

23.43 – Djokovic fa bene ad insistere sul rovescio di Raonic, costretto nuovamente all’errore: 15-30, il serbo è a due punti dalla conquista del set.

23.40 – Novak Djokovic recupera da 0-30 e tiene il servizio: il serbo torna avanti nel punteggio, 6-5 in suo favore nel primo set.

23.39 – Raonic si difende molto bene dalla parte del rovescio e punisce il serbo con un ottimo passante, 40-40. Si va ai vantaggi!

23.38 – Si ferma sul nastro la risposta di Raonic: tre punti consecutivi vinti da Djokovic, 40-30.

23.36 – Novak Djokovic viene a prendersi il punto a rete e dimezza lo svantaggio, 15-30.

23.35 – Grande reazione di Raonic, 0-30 sul servizio di Djokovic. Il canadese vuole tornare avanti di un break.

23.33 – CONTROBREAK DJOKOVIC!! Arriva il doppio fallo da parte di Milos Raonic, Djokovic esulta come avesse vinto il match: ristabilita la parità, 5-5.

23.32 – Appena largo il passante di rovescio di Djokovic, 30-40. Ottima intuizione quella del serbo, poco assistito però dalla fortuna in questo frangente.

23.31 – Attenzione, momento molto importante del primo set. Djokovic si fa aggressivo in risposta, 15-40: due chance del controbreak.

23.27 – Novak Djokovic tiene a quindici e resta in corsa nel primo set: dopo il cambio di campo, Raonic servirà per portare a casa il parziale sul punteggio di 5-4.

23.25 – Il canadese tiene a zero e vola sul 5-3. Ora Djokovic servirà per restare nel primo set.

23.24 – Turno di battuta “sul velluto” per Raonic, 30-0.

23.22 – BREAK RAONIC! Il canadese strappa la battuta al serbo e va a condurre per 4-3: il nativo di Belgrado, in seguito al turno di servizio perso, ha violentemente rotto la racchetta, ricevendo un warning dal giudice di sedia.

23.21 – Finisce in corridoio un dritto di Djokovic, Raonic ha così una quarta chance di break.

23.20 – Novak Djokovic conquista un gran punto, 40-40. Se ne va anche la terza palla break per il canadese.

23.19 – Si ferma sotto il nastro un tentativo di back di rovescio di Djokovic: terza palla break in favore di Raonic.

23.18 – Il serbo attacca con il dritto e chiude con una volée di rovescio vincente: 40-40, si va ai vantaggi nel settimo game.

23.17 – Raonic stecca col dritto: se ne va la prima palla break, 30-40.

23.16 – Djokovic affossa in rete un dritto apparentemente comodo, 15-40. Due palle break per Raonic!

23.15 – Grandissimo vincente col dritto in diagonale da parte di Raonic, 15-30. Il canadese sta cominciando a rendersi pericoloso in risposta.

23.12 – Milos Raonic conquista quattro punti consecutivi dallo 0-15 e agguanta l’avversario sul 3-3.

23.09 – Primo ace del match per Novak Djokovic che tiene la battuta, 3-2.

23.08 – Termina in corridoio il dritto lungolinea di Raonic, 40-30.

23.07 – Si ferma in rete il tentativo di palla corta di Djokovic, 30-15.

23.05 – Arriva immediata la replica di Raonic: a zero anche il canadese, 2-2.

23.01 – Tutto facile per Novak Djokovic nel terzo gioco: il serbo tiene a zero e si porta sul 2-1.

22.59 – Dopo quattordici minuti di battaglia, nei quali ha dovuto cancellare ben cinque palle break, Milos Raonic riesce a tenere la battuta: 1-1.

22.56 – Il canadese trova un ottimo servizio al centro da sinistra sul quale Djokovic non riesce a rispondere, parità.

22.55 – Raonic commette due doppi falli consecutivi, aprendo alla quinta chance di break per Djokovic.

22.53 – Ace di Raonic a cancellare la quarta opportunità, 40-40.

22.52 – Djokovic mette i piedi dentro al campo e attacca sul dritto di Raonic, che sbaglia nuovamente: altra palla break, è la quarta in favore dell’ex numero uno ATP.

22.50 – Ingenuità del serbo che sbaglia un comodo dritto, si rimane in parità!

22.49 – Djokovic trova grande profondità in risposta, costringendo Raonic all’errore di dritto: terza palla break.

22.48 – Altro ottimo servizio da parte del canadese, 40-40. Si va ai vantaggi nel secondo gioco del match.

22.47 – Raonic trova un’ottima seconda e chiude col dritto a sventaglio, annullata la prima chance: 30-40.

22.46 – Pazzesca risposta di Djokovic su una grandissima seconda di servizio di Raonic, 15-40. Due palle break per il serbo.

22.45 – Doppio fallo di Raonic in avvio di game, 0-15.

22.44 – Lungo il recupero di rovescio del canadese, Djokovic tiene la battuta a quindici e si porta sull’1-0.

22.42 – Subito un errore in risposta da parte di Raonic, 15-0.

22.41 – COMINCIA IL MATCH!

Back at it… Djokovic takes the court for his second match of the day. On the line? A spot in the semifinals.#CincyTennis pic.twitter.com/ljTTCV7jCa — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 17, 2018

22.36 – Milos Raonic ha vinto il sorteggio e ha scelto di ricevere. Sarà Novak Djokovic, dunque, a servire per primo.

22.34 – Giocatori in campo. Tra qualche istante comincerà la fase di riscaldamento.

22.24 – Secondo le ultime previsioni disponibili, la pioggia non dovrebbe in alcun modo disturbare la partita. Sono previste precipitazioni su Cincinnati a partire dalle 22 locali (le 4 del mattino in Italia).

22.18 – Rieccoci in diretta dal Campo Centrale di Cincinnati: tra poco sarà il momento di Raonic e Djokovic.

21.30 – Gli organizzatori hanno comunicato che l’incontro tra Milos Raonic e Novak Djokovic inizierà non prima delle 22.30 ora italiana. Ci sarà da attendere, dunque, per assistere al match tra il canadese e il serbo.

SCHEDULE UPDATE: The quarterfinal between Milos Raonic and Novak Djokovic will be played on Center Court not before 4:30PM.#CincyTennis — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 17, 2018

21.23 – Roger Federer batte Leonardo Mayer col punteggio di 6-1 7-6(6) e accede ai quarti di finale del torneo di Cincinnati. Nella notte tornerà in campo per affrontare il connazionale Stan Wawrinka.

20.40 – L’incontro che seguiremo questa sera inizierà al termine di Federer-Mayer: lo svizzero ha conquistato il primo set per 6-1.

20.35 – Amici di SuperNews, buonasera da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Raonic-Djokovic, quarto di finale dell’Atp Cincinnati 2018.

Novak Djokovic è costretto agli straordinari all’Atp Cincinnati 2018. Il serbo, che da pochi istanti ha concluso il match di ottavi di finale iniziato ieri, e sospeso per pioggia nella notte sul 2-1 al terzo set, contro Grigor Dimitrov (vittoria per 2-6 6-3 6-4), tornerà in campo nella tarda serata italiana. Il suo avversario, ai quarti di finale, sarà Milos Raonic, che si presenterà all’appuntamento più riposato rispetto al nativo di Belgrado avendo giocato nella giornata di ieri con Denis Shapovalov.

Djokovic, che in carriera non ha mai vinto il torneo dell’Ohio, sarà chiamato ad un doppio impegno a causa del maltempo che ha condizionato in maniera piuttosto evidente la manifestazione. I precedenti tra Djokovic e Raonic vedono l’ex numero uno ATP avanti per 8-0: in otto scontri diretti, il tennista canadese è riuscito a vincere un solo set, nel 2014 al Masters 1000 di Roma.

La partita odierna sarà probabilmente molto combattuta: Raonic arriva da tre vittorie piuttosto nette su Lajovic, Jaziri e Shapovalov, mentre Djokovic ha vinto agevolmente all’esordio con Steve Johnson per poi rimontare un set di svantaggio sia ad Adrian Mannarino che a Grigor Dimitrov.

IL CAMMINO DI NOVAK DJOKOVIC – ATP CINCINNATI 2018:

R1 – (10) Djokovic b. Johnson 6-4 7-6(4)

R2 – (10) Djokovic b. Mannarino 4-6 6-2 6-1

R3 – (10) Djokovic b. (5) Dimitrov 2-6 6-3 6-4

IL CAMMINO DI MILOS RAONIC – ATP CINCINNATI 2018:

R1 – Raonic b. (Q) Lajovic 6-3 6-3

R2 – Raonic b. (LL) Jaziri 6-3 7-5

R3 – Raonic b. Shapovalov 7-6(6) 6-4