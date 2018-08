Altra maratona vincente per Novak Djokovic al Masters 1000 di Cincinnati. Il tennista serbo, numero dieci del seeding, ha sconfitto il croato Marin Cilic, settimo favorito del torneo, col punteggio di 6-4 3-6 6-3 in due ore e 32 minuti di gioco, garantendosi così la possibilità di giocare la finale del Western & Southern Open per la sesta volta in carriera, la prima dal 2015.

Il nativo di Belgrado, che nel corso della settimana ha battuto, oltre all’avversario odierno, Steve Johnson, Adrian Mannarino, Grigor Dimitrov e Milos Raonic, compie un passo importante nel ranking mondiale: senza più punti da scartare da qui alla fine della stagione, il serbo si è garantito l’accesso in Top-8 e, in caso di vittoria del torneo, diventerebbe il sesto giocatore del mondo. Un altro lato positivo di questo balzo in classifica è rappresentato dal fatto che “Nole” inserito fra le prime otto teste di serie nel sorteggio del tabellone principale degli US Open 2018.

La finale, in programma domani sera, vedrà Novak Djokovic opposto al vincente della semifinale tra David Goffin e Roger Federer, contro il quale si è affrontato per ben tre volte nell’ultimo atto di questa manifestazione (nel 2009, nel 2012 e nel 2015).

(10) Novak Djokovic b. (7) Marin Cilic 6-4 3-6 6-3

Semifinale Masters 1000 Cincinnati, Campo Centrale

22.58 – GAME, SET & MATCH DJOKOVIC! Novak Djokovic batte Marin Cilic per 6-4 3-6 6-3 e centra la finale dell’Atp Cincinnati 2018: affronterà David Goffin o Roger Federer.

22.57 – Il serbo commette doppio fallo sul primo match point, 40-15.

22.57 – Super prima esterna da destra, 40-0 e tre match point.

22.56 – Djokovic trova l’incrocio delle righe col servizio, 30-0.

22.55 – BREAK DJOKOVIC! Fantastico passante di dritto trovato dal nativo di Belgrado, che strappa la battuta a Marin Cilic e si porta sul 5-3: ora andrà a servire per centrare la finale dell’Atp Cincinnati 2018.

22.54 – Djokovic costringe Cilic all’errore col rovescio: terza chance del 5-3 per il serbo.

22.53 – Due servizi vincenti ad annullare entrambe le palle break, 40-40. Si va ai vantaggi per l’ennesima volta in questo match.

22.52 – E’ largo il rovescio di Cilic, 15-40! Il croato non è aiutato dal servizio in questo game e potrebbe costargli molto cara questa mancanza: due palle break per Djokovic.

22.51 – Ancora una splendida risposta, molto profonda, trovata dal serbo: 15-30.

22.50 – Ottima risposta di rovescio di Djokovic su una seconda piuttosto debole di Cilic, 0-15.

22.48 – Novak Djokovic vince un game piuttosto importante: il serbo mette in campo due prime di servizio dal 30-30 e si porta avanti per 4-3.

22.47 – Giocata pazzesca da parte di Cilic: il croato si apre il campo con un ottimo rovescio lungolinea, scende a rete e chiude il punto con una volée bassa; 30-30.

22.43 – Marin Cilic tiene il servizio a quindici, conquista il secondo gioco consecutivi e agguanta Djokovic sul 3-3.

22.39 – CONTROBREAK CILIC! Novak Djokovic mette a segno un doloroso doppio fallo, Marin Cilic ringrazia e rientra prepotentemente in partita: 3-2 per il serbo, ma sarà il croato a servire dopo il cambio di campo.

22.38 – Cilic risponde al corpo, non dando a Djokovic nemmeno il tempo di posizionarsi dopo il servizio: quarta palla break per il croato.

22.37 – Finisce in corridoio il rovescio in back tentato da Cilic, 40-40: si va ai vantaggi nel quinto gioco.

22.36 – Combinazione servizio-dritto, Djokovic cancella anche la seconda palla break: 30-40.

22.35 – Cos’ha giocato Marin Cilic! Il croato chiude uno scambio prolungato con un perfetto dritto sulla riga esterna, 0-40.

22.34 – Djokovic non mette la prima in due occasioni, Cilic risponde nel miglior modo possibile e conquista due quindici importanti: 0-30.

22.32 – BREAK DJOKOVIC! Il serbo ottiene il break e vola sul 3-1 nel parziale decisivo: Djokovic ha giocato un game perfetto ed è salito in cattedra.

22.31 – Il nastro trascina in corridoio il rovescio di Cilic, 30-40! Novak Djokovic ha a sua disposizione una preziosa palla break.

22.30 – Si ferma in rete il rovescio di Cilic, 15-30.

22.26 – Prosegue il momento positivo di Djokovic in battuta: solo un punto perso in due turni, 2-1.

22.23 – Anche Marin Cilic piazza due aces nel primo turno di servizio dell’ultimo parziale: nessun problema anche per il croato, 1-1.

22.21 – Turno di battuta a zero per il serbo, tutto facile per lui in avvio di terzo set: 1-0.

22.20 – Subito due aces per Djokovic, 30-0.

22.19 – Comincia la frazione decisiva. Novak Djokovic al servizio nel primo game.

22.14 – SECONDO SET CILIC! Marin Cilic vince il parziale col punteggio di 6-3 ai danni di Novak Djokovic; la prima semifinale dell’Atp Cincinnati 2018 si deciderà al terzo set.

22.13 – Cilic vola rapidamente sul 40-0 col servizio a disposizione: tre set point consecutivi in suo favore.

22.11 – Perfetta reazione di Novak Djokovic: il serbo recupera da 15-40 e rimane in corsa nel secondo set. Cilic servirà per allungare il match al terzo parziale sul 5-3.

22.10 – Splendido rovescio lungolinea ad annullare il secondo set point, esecuzione da manuale per il serbo che si prende gli applausi del pubblico: 40-40, si va ai vantaggi.

22.09 – Novak Djokovic non dà scampo a Cilic: ottavo dritto vincente, 30-40.

22.08 – Cilic spinge in risposta su una seconda poca incisiva di Djokovic e si procura due set point, 15-40.

22.07 – Inizio di ottavo game non positivo da parte di Djokovic, 0-30.

22.04 – CONTROBREAK DJOKOVIC! Il serbo si difende molto bene e recupera uno dei due break che lo separavano da Marin Cilic: il croato è avanti 5-2, secondo set.

22.03 – Non ci siamo, ennesima ingenuità da parte di Cilic: 15-40, due palle del controbreak per Djokovic.

22.01 – Piccolo blackout per Cilic: due errori su colpi tutt’altro che impossibili, 0-30.

22.00 – DOPPIO BREAK CILIC! Disastroso Novak Djokovic: il serbo commette doppio fallo e spalanca la strada a Marin Cilic verso la conquista della seconda frazione.

21.59 – Djokovic sbaglia la direzione del dritto al volo e viene punito da un rovescio profondo di Cilic, 15-40. Due palle del doppio break in favore del tennista croato.

21.58 – Prima un vincente di dritto, poi un vincente di rovescio: dominio di Cilic, 0-30.

21.55 – Marin Cilic vince un game da sedici punti, nel quale ha dovuto annullare una palla del controbreak, e vola sul 4-1 nel secondo set.

21.54 – La deviazione del nastro aiuta in maniera notevole Marin Cilic: ennesima chance del 4-1 per lui.

21.53 – Che lotta sul Campo Centrale di Cincinnati. Djokovic sta provando in tutti i modi a strappare la battuta a Cilic, che dal canto suo non ha alcuna intenzione di mollare la presa.

21.51 – Il croato spinge a tutto braccio e riesce a chiudere il punto a rete con lo smash, parità.

21.50 – Marin Cilic colpisce male col dritto, palla break Djokovic.

21.49 – Il quinto game si deciderà ai vantaggi.

21.43 – Game a zero per Djokovic. Prova a scuotersi il serbo che rimane in scia al suo avversario, 3-1 Cilic.

21.40 – Marin Cilic tiene il servizio ai vantaggi e conferma il break ottenuto in precedenza: 3-0.

21.38 – Cilic perde gli appoggi e non riesce a controllare il dritto, che termina sul fondo: 40-40, si va ai vantaggi.

21.37 – Ancora doppio fallo, ma questa volta in un momento più delicato: 40-30.

21.36 – Doppio fallo tutt’altro che grave per Cilic, 30-15.

21.34 – BREAK CILIC! Novak Djokovic sbaglia un comodo dritto e cede la battuta a trenta, Cilic vola sul 2-0.

21.33 – Buona seconda ad uscire sul dritto di Cilic, 30-40.

21.32 – Si ferma sul nastro il tentativo di passante del croato, 15-40.

21.31 – Sbaglia ancora il serbo, 0-40! Tre palle break consecutive per Marin Cilic.

21.30 – Grave errore di Djokovic col dritto, 0-30.

21.28 – Cilic rimedia alla grandissima dopo il doppio fallo commesso in avvio, 1-0.

21.27 – Subito un doppio fallo per il croato, 0-15.

21.26 – Inizia il secondo parziale. Marin Cilic al servizio nel game d’apertura.

21.24 – PRIMO SET DJOKOVIC! In 57 minuti è Novak Djokovic a conquistare la frazione d’apertura col punteggio di 6-4: decisivo il break ottenuto dal serbo nel terzo gioco.

21.23 – Servizio incisivo e dritto in contropiede, punto perfetto: set point.

21.22 – Grandissima prima di servizio da sinistra, annullata la chance del controbreak: si va ai vantaggi.

21.21 – Errore di Djokovic in uscita dal servizio, 30-40: palla del controbreak per Cilic nel momento clou della prima frazione.

21.20 – Cilic spinge a più non posso sul dritto di Djokovic e riesce ad ottenere il punto, 30-30.

21.19 – Primi due punti in cascina per il serbo, 30-0.

21.16 – Marin Cilic recupera da 15-30 e tiene il servizio, 5-4 Djokovic che servirà per il set dopo il cambio di campo.

21.11 – Rovescio lungolinea vincente da parte di Novak Djokovic: il serbo si salva ai vantaggi, 5-3.

21.09 – Battaglia infinita sul Centrale di Cincinnati. L’ottavo game ha superato i nove minuti di durata.

21.07 – Servizio-dritto, combinazione vincente: altra palla del 5-3 per il nativo di Belgrado.

21.05 – Djokovic fa buona guardia a rete, chance del 5-3 per il serbo.

21.04 – Tre punti consecutivi vinti da Cilic: il n.7 ATP costringe Djokovic ai vantaggi nell’ottavo game.

20.59 – Tutto facile per Cilic nel settimo game: il croato rimane in scia, 4-3 Djokovic nel primo set.

20.56 – Arriva la reazione di Djokovic: il serbo cancella una palla del controbreak e tiene la battuta nel sesto gioco, 4-2.

20.53 – Novak Djokovic riceve un warning per time violation. Il serbo protesta all’indirizzo del giudice di sedia, l’irlandese Murphy.

20.52 – Primo doppio fallo del match per Djokovic, 30-40. Marin Cilic ha una chance del controbreak.

20.50 – Si ferma in rete il rovescio di Djokovic, 15-30.

20.47 – Marin Cilic tiene la battuta e accorcia le distanze, anche se fra lui e Novak Djokovic resiste un break di differenza: 3-2 per il serbo, primo set.

20.46 – Gran rovescio stretto di Cilic che si apre il campo, scende in rete e chiude con la volée alta, 40-15.

20.45 – Djokovic sbaglia col dritto nel tentativo di uscire da uno scambio impostato sulla diagonale destra, 30-15.

20.43 – Novak Djokovic si salva ai vantaggi: il serbo consolida il vantaggio, 3-1.

20.41 – Cilic si apre il campo con una grande risposta di dritto e poi chiude in campo aperto, 40-40: si va ai vantaggi.

20.40 – Discesa a rete sciagurata da parte di Cilic, punito dal passante di rovescio del serbo: 30-30.

20.38 – Ottimo game di risposta, fino a questo momento, per Cilic: 0-30.

20.36 – BREAK DJOKOVIC! E’ largo il rovescio in back di Cilic, Novak Djokovic ringrazia e si porta avanti di un break: 2-1 per il nativo di Belgrado.

20.35 – Cilic sbaglia nuovamente col dritto, questa volta in uscita dal servizio: 15-40, due palle break in favore di Djokovic.

20.34 – In corridoio il dritto di Cilic, 15-30. Situazione non semplice per il croato nel terzo gioco del match.

20.32 – A quindici anche Djokovic, 1-1.

20.30 – Grave errore da parte di Cilic che non è riuscito a sfruttare la poca profondità dei colpi di Djokovic, 15-15.

20.29 – Avvio aggressivo in risposta da parte del croato, 0-15.

20.28 – Cilic tiene la battuta a quindici nel primo gioco, 1-0.

20.27 – Subito due scambi prolungati, vinti entrambi da Cilic: 30-0.

20.26 – COMINCIA IL MATCH!

20.20 – Marin Cilic ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire. Il giudice di sedia è l’irlandese Fergus Murphy.

20.17 – I giocatori hanno appena fatto il loro ingresso sul Centrale di Cincinnati. Fra pochi istanti avrà inizio la fase di riscaldamento.

20.05 – Kiki Bertens ha sconfitto Kvitova per 3-6 6-4 6-2. Tra poco scenderanno in campo Novak Djokovic e Marin Cilic, restate con noi!

20.00 – L’incontro tra il serbo e il croato avrà inizio al termine del match femminile Kvitova-Bertens.

19.56 – Amici di SuperNews, buonasera da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Djokovic-Cilic, prima semifinale dell’Atp Cincinnati 2018.

È arrivato il momento delle semifinali al Masters 1000 di Cincinnati. Ad aprire il programma, per quanto concerne il torneo maschile, saranno Novak Djokovic e Marin Cilic che si daranno battaglia alle 14 locali, le 20 in Italia, sul Campo Centrale del Western & Southern Open 2018. Nella notte, invece, toccherà a Roger Federer e David Goffin.

Per Novak Djokovic, costretto a disputare due incontri nella giornata di ieri (ha sconfitto prima Dimitrov, agli ottavi, e poi Raonic, ai quarti) a causa della pioggia che ha condizionato in maniera piuttosto evidente la manifestazione, si tratta di una settimana praticamente perfetta: quattro vittorie per il serbo che, da lunedì, sarà almeno numero sette del mondo. L’ingresso tra i primi otto del ranking ATP aiuterà il nativo di Belgrado nel sorteggio del tabellone principale degli US Open.

Anche Marin Cilic è stato obbligato agli straordinari nella giornata di venerdì: il croato ha terminato con successo il match iniziato giovedì contro Karen Khachanov e, in tarda serata, si è sbarazzato dello spagnolo Carreno Busta.

Quello odierno sarà il confronto numero diciassette tra Novak Djokovic e Marin Cilic: il serbo conduce 14-2, anche se gli ultimi due precedenti se li è aggiudicati il tennista croato, che quest’anno ha vinto in tre set nella finale del torneo del Queen’s.

IL CAMMINO DI NOVAK DJOKOVIC – ATP CINCINNATI 2018:

R1 – (10) Djokovic b. Johnson 6-4 7-6(4)

R2 – (10) Djokovic b. Mannarino 4-6 6-2 6-1

R3 – (10) Djokovic b. (5) Dimitrov 2-6 6-3 6-4

QF – (10) Djokovic b. Raonic 7-5 4-6 6-3

IL CAMMINO DI MARIN CILIC – ATP CINCINNATI 2018:

R1 – (7) Cilic b. Bye

R2 – (7) Cilic b. (Q) Copil 6-7(4) 6-4 6-4

R3 – (7) Cilic b. Khachanov 7-6(5) 3-6 6-4

QF – (7) Cilic b. (13) Carreno Busta 7-6(7) 6-4