Borussia Dortmund-Napoli 1-3 (Video Gol): Milik, Maksimovic e Callejon risollevano gli azzurri

Borussia Dortmund-Napoli 1-3. Dopo il brutto k.o. subito contro il Liverpool, il Napoli si è rialzato vincendo per 1-3 il match disputato contro il Borussia Dortmund. I partenopei, dunque, hanno vinto grazie alle reti di Milik e Maksimovic, nel primo tempo, e di Callejon allo scadere del secondo. Di Philipp, invece, il gol dei Borussia.

92’- l’arbitro fischia la fine del match: Borussia Dortmund-Napoli 1-3

91’- GOOOOL!!! Callejon cala il tris. Lo spagnolo, lasciato solo in area, ha superato Burki con un ottimo sinistro a giro

90’- ci saranno 2 minuti di recupero

89′- OCcASIONE PER IL DORTMUND! Sancho, giunto sul fondo ha servito nel mezzo Pulisic che, a due passi da Karnezis, ha calciato sul portiere che ha coperto bene il primo palo

88′- Luperto ha cercato di servire un compagno nel mezzo, ma la palla è terminata sul fondo

86′- OCCASIONE PER IL NAPOLI! Insigne ha provato con un tiro dal limite dell’area, ma la palla è terminata di un soffio alla destra di Burki

84′- Callejon ha cercato con un passaggio in profondità Inglese, ottima l’uscita di Burki

82’- cambio per il Napoli: entra Fabian Ruiz al posto di Chiriches

80′- dieci minuti al termine, il Napoli conduce ancora per 2-1

76′- Dortmund insidioso con Schmelzer che ha impegnato Karnezis con un bel tiro dalla distanza

75’- cambio per il Borussia: entra Bokhorn

74′- il Dortmund prova a riacciuffare il pareggio, ma gli azzurri difendono con attenzione

71′- corner per il Napoli. Nulla di pericoloso

70’- il calcio d’angolo non ha creato alcun pericolo al Dortmund

69’- OCCASIONE PER IL NAPOLI!! Insigne ha cercato in profondità Callejon che, a due passi da Burki, non è riuscito a superare il portiere avversario che ha deviato in corner

65’- GOOOOOL!! Il Borussia torna in partita grazie al gol di Philipp, che a due passi da Karnezis ha raccolto il tiro deviato da Pulisic. Dortmund-Napoli 1-2

63′- cambi per il Napoli: escono Hysaj, Mario Rui, Ounas, Maksimovic al loro posto Hamsik, Luperto, Insigne, Albiol. Sono entrati anche Callejon, Koulibaly, Inglese

62′- il Dortmund si affaccia in avanti con Sancho che ha tentato con un tiro a giro dalla distanza, ma Karnezis ha bloccato senza problemi

61’- fallo di Gotze su Grassi a centrocampo

59′- Napoli in totale controllo del match

56’- Hysaj ha cercato di servire Ounas nel mezzo ma la palla è risultata troppo lunga

54’- fallo di Mario Rui su Pulisic a centrocampo

53′- calcio di punizione per il Napoli sulla trequarti del Borussia. Il tiro di Verdi è terminato alto sopra la traversa

52’- Ounas ha cercato di servire Milik in area, ma la palla è stata intercettata

50′- ora è il Dortmund a cercare di scardinare la difesa del Napoli, ma la squadra di Ancelotti è attenta

48′- Napoli controlla il match con un possesso palla prolungato

45’- primo cambio per il Napoli: fuori Allan, al suo posto Grassi

45′- l’arbitro fischia l’inizio del secondo tempo. Napoli in possesso palla

Dopo i primi 45 minuti il Napoli conduce il match grazie alle reti messe a segno da Arkadiusz Milik al 7′, e di Maksimovic al 29′.

45′- l’arbitro fischia la fine del primo tempo: Borussia Dortmund-Napoli 0-2

43′- il Borussia prova a trovare il varco giusto con un possesso palla prolungato, ma il Napoli copre bene gli spazi

41′- Chiriches ha chiuso con freddezza il traversone di Schmelzer che cercava nel mezzo Philipp

39’- cross insidioso di Ounas. Provvidenziale l’intervento di Toprak

38′- Sugli sviluppi della punizione, Diallo non è riuscito ad intercettare il cross del compagno per un soffio. Pericolo scampato per il Napoli

37′- fallo di Rog su Pulisic. Punizione sulla trequarti per il Dortmund.

35′- Dahoud ha colpito con una manata Ounas. Nulla di grave per il giocatore del Napoli

33′- il Borussia cerca di reagire, ma il Napoli sembra tenere bene il campo

29’- GOOOOOOL!!! Il Napoli raddoppia con Maksimovic che, servito da Verdi, ha superato Burki con un bel colpo di testa. Borussia Dortmund-Napoli 0-2

29′- corner per il Napoli. Milik ha cercato Verdi nel mezzo, ma la palla è stata intercettata

28′- Corner per il Borussia. Nulla di fatto, Maksimovic ha respinto

27′- Dortmund pericoloso! Karnezis ha respinto in corner un tiro molto insidioso destinato all’angolino basso di destra

25′- Napoli insidioso con Marui Rui che, giunto sul fondo, ha tentato di servire un compagno in area, ma Burki ha intercettato il cross

24’- tiro insidioso di Sahin respinto da Karnezis

22’- ancora corner per il Napoli. Il traversone di Marui Rui è stato deviato sul fondo

21’- tiro di Ounas deviato dalla difesa del Dortmund. Sarà corner per il Napoli

21’- il tiro di Schmelzer è terminato alto sopra la traversa

20′- fallo di Diawara! Punizione per il Dortmund sulla trequarti del Napoli

20′- Pulisic ha provato a mettere in mezzo una palla insidiosa, ma Chiriches ha respinto

16’- il Napoli ci ha provato con Rog, ma il suo tiro dalla distanza è terminato alto sopra la traversa

15’- traversone di Ounas respinto dalla difesa del Borussia

13′- TRAVERSA PER IL DORTMUND!! Dahoud dopo aver recuperato la palla sulla trequarti ha calciato verso la porta difesa da Karnezis e la palla si è stampata sulla parte alta della traversa

11′- il Dortmund ha cercato di riaffacciarsi in avanti, ma ottima è stata la chiusura di Diawara

7′- GOOOOL!!! Il Napoli in vantaggio grazie alla rete di Milik che con un bel tiro dalla distanza ha superato Burki

6′- Borussia pericoloso con Pulisic. A due passi da Karnezis, l’attaccante del Borussia, servito da Piszczek, ha spedito la palla sul fondo

3’- conclusione dalla distanza del Borussia deviato dalla difesa del Napoli

2’- Diawara ha perso una palla sulla trequarti che poteva risultare fatale. Fortunatamente il Dortmund non ha sfruttato l’occasione

1′- si comincia! Il primo possesso sarà per il Borussia

19:27- squadre in campo!

18:37- Formazione ufficiale Borussia Dortmud (4-2-3-1): Bürki; Piszczek, Toprak, Schmelzer, Diallo, Sahin, Götze, Dahoud, Pulisic, Philipp, Sancho

18:37- Formazione ufficiale Napoli (4-2-3-1): Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Chiriches, Mario Rui; Allan, Diawara, Rog; Ounas, Milik, Verdi.

15:36- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Borussia Dortmund- Napoli

Questa sera, alle ore 19:30, al Kybunpark Stadium di San Gallo (Svizzera) andrà in scena l’amichevole tra Borussia Dortmund e Napoli. Sarà un test importante per entrambe le formazioni, specie per i partenopei che, dopo il brutto k.o. subito sabato contro il Liverpool (la squadra di Ancelotti ha perso per ben 5-0), vorranno dimostrare ai propri sostenitori il loro reale valore. Liverpool a parte, il Napoli nelle precedenti 3 amichevoli, seppur contro avversari tecnicamente inferiori -Gozzano, Carpi e Chievo-, ha fatto vedere cose interessanti, conquistando 3 vittorie (11 gol fatti e 1 subito). Il Borussia Dortmund, invece, ha partecipato all’International Champions Cup, dove ha avuto modo di affrontare Manchester City, Liverpool e Benfica. I tedeschi hanno ottenuto due vittorie contro i Citizens e i Reds, e una sconfitta, maturata ai calci di rigore contro il Benfica. Per quanto riguarda i precedenti (2), Napoli e BVB, finora, sono in perfetto equilibrio. Entrambe le squadre, infatti, hanno ottenuto un successo ai danni dell’altra.

Probabili formazioni Borussia Dortmund-Napoli

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki; Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer; Sahin, Gotze; Wolf, Kagawa, Pulisic; Reus. Allenatore: Lucien Favre

Panchina: Oelschlagel, Hitz, Hakimi, Toprak, Zagadou, Guerreiro, Toljan, Gomez, Rode, Dahoud, Weigl, Philipp, Sancho, Isac

Napoli (4-3-2-1): Karnezis; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian; Callejon, Insigne; Milik. Allenatore: Carlo Ancelotti

Panchina: Contini, Marfella, Chiriches,Maksimovic,Tonelli, Luperto, Diawara, Rog, Zielinski, Grassi, Ounas, Verdi, Vinicius.

A tra poco con il LIVE Borussia Dortmund-Napoli