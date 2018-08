Calciomercato Serie C, tutte le trattative di oggi 19 agosto

22.58: La Casertana avrebbe fatto un sondaggio per il difensore centrale Michele Russo, uno dei protagonisti della promozione in Serie B del Padova.

20.16: Secondo quanto riporta tuttoc.com, la Cavese sarebbe vicina all’ingaggio di Jacopo Sciamanna, attaccante proveniente dalla Reggina.

17.20: L’obiettivo della Ternana è l’attaccante di proprietà del Novara Gianluca Sansone: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la società umbra è sulle tracce del calciatore, il quale al momento non ha ancora ricevuto proposte allettante da parte di club di Serie B.

17.18: COLPO REGGINA! Ecco Salvatore Sandomenico: il club calabro ha trovato l’intesa con la punta di origini partenopee, reduce dall’ultima esperienza alla Juve Stabia.

15.14: COLPO FANO! La società marchigiana ha ingaggiato a titolo temporaneo la punta argentina Alexis Jonathan Ferrante, reduce dalle esperienze con il Brescia e il Pisa.

13.10: Secondo quanto riporta TuttoC.com, l’Arzachena sarebbe sulle tracce del terzino Daniel Di Nicola, classe 1996, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Pescara.

12.11: UFFICIALE CATANZARO! La società calabra ingaggia il centrocampista Carlo De Risio: il calciatore, reduce dall’esperienza con l‘Avellino della passata stagione, ritorna così a vestire la maglia giallorossa, già indossata nella seconda parte della stagione 2012/13.

11.02: COLPO GOZZANO! La società piemontese ingaggia Nicolò Palazzolo, classe 1994, proveniente dal Varese.

11.00: COLPO CATANIA! La società etnea ha ingaggiato con contratto biennale l’esperto difensore Andrea Esposito, reduce dall’esperienza con il Vicenza.

10.59: La Virtus Entella ha ceduto in prestito il difensore Piergiorgio Barchi all’Albenga, club che milita nel campionato di Eccellenza della Liguria.

In questa estate caotica dal punto di vista dell’organizzazione delle Leghe e dei campionati, bloccati spesse volte da ricorsi e controricorsi che rendono difficoltosa la programmazione della prossima stagione sportiva, a rendere particolarmente eccitanti questi caldi giorni in attesa che il pallone torni a rotolare sui campi della Serie C è sicuramente il calciomercato, che vivrà da qui ai prossimi dieci giorni ore davvero intense, con le società che proveranno in tutti i modi a piazzare l’ultimo colpo che consenta di rimpinguare e all’occorrenza rafforzare la rosa a disposizione dei rispettivi tecnici.

L’assaggio di calcio per le squadre della terza serie si è già avuto con la disputa degli incontri della Coppa Italia di categoria, che hanno mostrato evidentemente lacune e problemi di organico che impongono scelte importanti e al contempo oculate per affrontare nel migliore dei modi il prossimo campionato che, stando alle decisioni dei vertici della Lega Pro, dovrebbe avere inizio il prossimo 2 settembre.



Ovviamente saranno i top club della Serie C a realizzare un campionato importante, alla conquista della promozione alla serie cadetta, ma occhio anche a colpi mirati e di prospettiva di squadre di medio-basso rango, che talvolta centrano acquisti che possono portare ad importanti plusvalenze che servono all’occorrenza per rendere più solidi i bilanci che spesse volte hanno distrutto importanti realtà calcistiche della Lega Pro, a causa di scelte sciagurate e poco lungimiranti, con la conseguenza che diverse società sono scomparse dai radar di un campionato che è sensibilmente cresciuto negli ultimi anni.