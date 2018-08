LIVE Atalanta-Frosinone, diretta e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Il ‘Monday night’ della prima giornata di Serie A mette di fronte Atalanta e Frosinone, match che SuperNews seguirà live. Dalle ore 20.30 allo Stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo vi racconteremo il match in diretta, con il risultato sempre aggiornato in tempo reale. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini arriva al primo appuntamento con il campionato già rodata, dopo aver già disputato ben quattro gare ufficiali nei turni preliminari di Europa League. La grande novità dei nerazzurri in questa stagione è l’attacco: dalla Sampdoria è arrivato il gigante colombiano Duvan Zapata, che farà coppia con il capitano ‘Papu’ Gomez. In estate si è messo in mostra anche il giovane gambiano Barrow, che potrebbe essere il prossimo talento lanciato dai bergamaschi.

Anche il Frosinone non è stato a guardare nella sessione estiva di mercato e si è rifatta il look per il ritorno in Serie A. Nell’ultimo giorno di trattative sono arrivati gli attaccanti Pinamonti e Campbell, oltre ad innesti di esperienza come Hallfredsson e Molinaro. Sulla carta è un match sbilanciato dalla parte dei padroni di casa, ma abbiamo già visto come la partita di esordio possa rappresentare sempre delle sorprese. Godetevi live Atalanta-Frosinone, con la diretta testuale e il risultato sempre aggiornato in tempo reale.

Serie A, Live Atalanta-Frosinone: le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. Allenatore: Gasperini

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Hallfredson, Molinaro; Ciano, Perica. Allenatore: Longo

Arbitrerà il match il Signor Piccinini di Forlì