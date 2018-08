LIVE Chievo-Juventus, risultato in tempo reale e cronaca: le probabili formazioni

Questo pomeriggio ricomincia il campionato di Serie A e a scendere subito in campo saranno i Campioni d’Italia in carica. SuperNews seguirà live Chievo-Juventus, aggiornando il risultato in tempo reale e raccontandovi il match in diretta testuale. In casa bianconera la curiosità è soprattutto (e non potrebbe essere altrimenti) per l’esordio di Cristiano Ronaldo. La città di Verona è blindata per l’arrivo del 5 volte Pallone d’Oro e probabilmente dovremmo abituarci, almeno per quest’anno, a queste scene di delirio per il portoghese in tutta Italia. Allegri ha voluto precisare, però, che la sola presenza di CR7 non è garanzia assoluta di vittoria e i bianconeri devono subito ritrovare quello spirito che li ha portati a dominare nel campionato nostrano negli ultimi 7 anni. Il Chievo, dopo le vicissitudini extra-calcistiche esrtive, non vorrà fare da vittima sacrificale e l’arrivo della Juventus darà sicuramente grandi motivazioni alla squadra di D’Anna. Inoltre, la prima giornata di campionato riserva sempre delle soprese, perciò sarà un match tutto da seguire e da vivere. Seguite allora il live di Chievo-Juventus, con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca in diretta dallo Stadio “Bentegodi” di Verona.

LIVE Chievo-Juventus, le probabili formazioni

Allegri per la prima ufficiale manderà in campo molti dei nuovi arrivati. Se sull’impiego di Ronaldo non c’erano grandi dubbi, il tecnico toscano, al contrario di quanto accaduto nelle stagioni passate, si affiderà ai nuovi. Cancelo a destra, Bonucci (che nuovo poi non è) al fianco di Chiellini, con Emre Can in ballottaggio con Khedira. In avanti Bernardeschi dovrebbe avere la meglio su Cuadrado, con Dybala e Douglas Costa alle spalle di CR7.

Il Chievo proporrà un 4-3-2-1, con l’ex Giaccherini ad agire insieme a Birsa a supporto dell’unico attaccante Stepinki.

CHIEVO (4-2-3-1): Sorrentino; Cacciatore, Tomivic, Bani, Barba; N. Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini, Birsa; Stepinsky

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Ronaldo.