LIVE Juventus-Lazio, diretta risultato in tempo reale: 1-0 dopo 40 minuti

40′ – Gioco fermo per soccorrere Bonucci, a terra dop uno scontro fortuito con Szczesny.

38′ – La Juve prova ad addormentare il gioco, non trovando spazi in avanti.

35′ – Milinkovic raggolie un cambio gioco sbagliato da Alex Sandro, avanza palla al piede e scaglia un gran destro verso la porta di Szczesny. Palla di poco fuori.

34′ – Leiva serve Immobile che tenta un diagonale da posizione defilata, palla a lato.

33′ – Bernardeschi, servito da Cancelo, salta due avversari e tenta il tiro dai 20 metri, ribattuto dalla difesa laziale.

30′ – GOL JUVENTUS! Bernardeschi crossa dalla destra per Mandzukic, che appoggia di testa all’indietro per Pjanic. Il bosniaco conclude al volo dai 20 metri e batte Strakosha. Juventus 1-Lazio 0.

29′ – Lancio di Parolo per Lulic che tenta il sinistro al volo da posizione defilata, conclusione sbilenca che termina fuori.

27′ – Gioco fermo per soccorrere Wallace, a terra dopo uno scontro con Ronaldo.

25′ – Continua il pressing dei giocatori di Inzaghi sui difensori della Juventus, che impediscono ai Campioni d’Italia di impostare adeguatamente l’azione.

22′ – Gara decisamente equilibrata fino a questo momento, nessuna delle squadre riesce a prevalere.

19′ – Lancio di Bonucci per Ronaldo che libera al tiro Khedira, la cui conclusione si infrange sul palo. La palla viene raccolta da Bernardeschi che impegna Strakosha alla deviazione in corner.

16′ – Un cambio di gioco di Lulic libera al tiro Marusic. La sua conclusione è debole e viene bloccata da Szczesny.

15′ – Negli ultimi minuti la Lazio ha preso decisamente campo e sta mettendo in difficoltà i portatori di palla juventini.

12′ – Sull’angolo successivo, Luis Alberto fa partire un pallone insidioso sul quale Wallace manca di poco l’aggancio di testa e l’azione sfuma.

11′ – Un errore di dismpegno dellea retroguardia juventina libera Immobile, che serve Lulic che tenta la conclusione dai 20 metri. Szczesny devia in corner.

8′ – Lancio di Bernardeschi per Ronaldo che tenta il colpo di testa, palla che si spegne docilmente a bordo campo.

7′ – Diversi gli errori di impostazione da parte degli uomini di Inzaghi, che sembrano patire il pressing degli avversari.

4′ – La Juve fa girare palla e prende il comando del gioco, costringendo la Lazio a rintanarsi nella propria metà campo.

2′ – Luis Alberto prova a lanciare Milinkovic con un’apertura, Szczesny interviene in uscita e l’azione sfuma.

Calcio d’inizio. E’ cominciata Juventus-Lazio.

PRIMO TEMPO

I giocatori stanno entrando in campo in questo momento. Dopo il cerimoniale pre gara, la partita avrà inizio.

Le squadre hanno ultimato il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi per ricevere le ultime disposizioni dai due allenatori. Manca pochissimo all’inizio del match.

Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Lazio, primo anticipo della 2. giornata del Campionato di Serie A. Pochi minuti fa sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Radu, Acerbi, Wallace; Lulic, Milinkovic, Leiva, Parolo, Marusic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: S.Inzaghi

Il programma della 2. giornata del Campionato di Serie A si apre con Juventus-Lazio. Le due formazioni scenderanno in campo all’ Allianz Stadium questo pomeriggio alle 18 per contendersi i tre punti. Vincere è molto importante per entrambe le compagini e portare a casa il successo nella sfida odierna darebbe energie mentali significative per il prosieguo della stagione.

La Juventus ha aperto bene il suo campionato, vincendo con qualche sofferenza di troppo alla prima giornata in casa del Chievo, battuto 3-2. I bianconeri non sono però stati del tutto convincenti, sopratutto in fase difensiva, dove hanno palesato diverse incertezze che una squadra che punta a primeggiare in tutte le competizioni non può permettersi. La Lazio rappresenta un banco di prova ben più probante per la retroguardia bianconera, potendo avvalersi in attacco di giocatori del calibro di Immobile e Luis Alberto. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri questo pomeriggio dovrebbe schierare in campo i suoi con un modulo 4-2-3-1. Davanti a Szczesny, la difesa sarà formata da Chiellini e Bonucci nel ruolo di centrali, mentre i terzini saranno Cancelo e Alex Sandro; a centrocampo, con il compito di fornire collegamento tra i reparti, agiranno Khedira e Pjanic, mentre in posizione più avanzata Cuadrado, Dybala e Douglas Costa dovranno fornire adeguato supporto a Cristiano Ronaldo, schierato come punta unica.

La Lazio è invece chiamata a riscattare la falsa partenza in Serie A di 7 giorni fa, dove i biancocelesti sono stati sconfitti a domicilio dal Napoli con il risultato di 2-1. Anche la retroguardia laziale non si è dimostrata impeccabile al debutto stagionale, palesando gravi errori di reparto che hanno inevitabilmente condizionato il risultato finale. L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, per aiutare i suoi difensori chiamati ad affrontare lo stellare attacco juventino, dovrebbe scegliere per una mediana folta e muscolare, adottando il modulo 3-5-1-1. Wallace, Acerbi e Radu comporranno la linea difensiva davanti alla porta di Strakosha. Il centrocampo vedrà agire come centrali Parolo, Leiva e MIlinkovic, mentre Marusic e Lulic giocheranno da esterni. In avanti, Luis Alberto sarà collocato in una posizione più arretrata rispetto a Immobile, con il compito di fornire palloni invitanti al bomber laziale.

Dirigerà l’incontro il sig. Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Peretti e dal quarto uomo Mariani, mentre i due addetti al VAR saranno Guida e Carbone.

