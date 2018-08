LIVE Lazio-Napoli, diretta e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

15:09- Formazione ufficiale Lazio: in attesa di comunicazione

15:09- Formazione ufficiale Napoli: in attesa di comunicazione

15:09- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale di Lazio-Napoli

Questa sera, alle 20:30, allo stadio Olimpico di Roma, andrà in scena il primo big match della stagione 2018/2019: Lazio-Napoli. Per l’allenatore degli azzurri, Carlo Ancelotti, sarà un’emozione speciale perchè, dopo nove anni, tornerà a guidare una squadra di Serie A, il Napoli. Entrambe le formazioni vorranno iniziare il campionato conquistando i tre punti, ma non sarà facile. Il precampionato della Lazio, così come quello del Napoli, non è stato entusiasmante. I biancocelesti, infatti, in quatro amichevoli disputate, hanno raccolto due vittorie (contro Triestina e Spal) e due sconfitte (contro Borussia Dortmund e Arsenal), siglando 6 reti e subendone 3. Gli azzurri invece, dopo aver vinto le sfide contro Gozzano, Carpi, Chievo e Dortmund, si sono arresi a Liverpool e Wolfsburg. Per quanto riguarda i precedenti tra queste due squadre, l’ultimo successo della Lazio risale al 2015, quando i biancocelesti vinsero per 4-2 grazie alle reti di Parolo, Candreva, Onazi e Klose. Nei successivi 6 match, il Napoli ha conquistato 5 vittorie e 1 pareggio.

Probabili formazioni Lazio-Napoli

Il Napoli di Carlo Ancelotti scenderà in campo con un 4-3-3 con Karnezis tra i pali. In difesa ci saranno Hysaj e Mario Rui sulle fasce, Koulibaly e Albiol centrali. A centrocampo, accanto ad Hamsik, agiranno Allan e Fabian Ruiz. In attacco, invece, vedremo il tridente composto da Insigne, Callejon e Milik.

La Lazio di Simone Inzaghi giocherà con un 3-5-1-1 con Strakosha in porta. Luiz Felipe, Acerbi e Radu in difesa. A comporre il corposo centrocampo saranno Marusic, Caceres, Parolo, Badelj e Milinkovic-Savic. Infine, dietro l’unica punta, Immobile, giocherà Luis Alberto.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Caceres; Luis Alberto; Immobile. All.: Inzaghi

Panchina: Proto, Guerrieri, Wallace, Bastos, Basta, Durmisi, Murgia, Bruno Jordao, Cataldi, Correa, Caicedo, Rossi.

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian; Callejon, Milik, Insigne. All.: Ancelotti

Panchina: Ospina, Contini, Maksimovic, Malcuit, Chiriches, Luperto, Diawara, Zielinski, Rog, Mertens, Ounas, Verdi.

Arbitro: Banti di Livorno. Assistenti: Manganelli e Valeriani. Quarto uomo: Manganiello. Var: Rocchi-Di Liberatore.

A tra poco con il LIVE Lazio-Napoli