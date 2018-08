LIVE Sassuolo-Inter, diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

LIVE Sassuolo-Inter, calcio d’inizio ore 20.30

Prima giornata Serie A TIM 2018/19, Mapei Stadium (Reggio Emilia)

L’Inter fa il suo debutto in campionato al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo del nuovo tecnico Roberto De Zerbi: i nerazzurri, considerati da tutti come i diretti rivali della Juventus per la conquista del titolo di Campione d’Italia visto un mercato davvero esaltante, che ha portato a Milano, tra gli altri, Nainggolan e Asamoah, dovranno cercare di conquistare i tre punti per rimanere in scia a Juventus e Napoli, che nella giornata di ieri hanno sconfitto rispettivamente Chievo e Lazio.

Nelle ultime stagioni non sono mai mancate le emozioni in Sassuolo-Inter. In particolare, davanti al proprio pubblico c’è stato un vero e proprio dominio della compagine neroverde che ha vinto tre degli ultimi quattro scontri diretti disputati in Emilia. L’Inter ha sempre sofferto contro il Sassuolo e, probabilmente, sarà così anche stasera, come già dichiarato da Luciano Spalletti, che ha definito il match “è già durissimo, poi essendo nel periodo estivo lo sarà ancora di più“.

QUI SASSUOLO –

Il Sassuolo, alla seconda partita ufficiale in stagione dopo l’esordio positivo in Coppa Italia contro la Ternana, verrà schierato in campo con il consolidato 4-3-3. Presente dal 1′ Kevin-Prince Boateng, che ritornerà a giocare in Serie A ad oltre due anni dall’ultima apparizione con la maglia del Milan, datata 7 maggio 2016. Tra i convocati di De Zerbi figura anche Manuel Locatelli, arrivato nelle ultime ore di calciomercato: l’ex giocatore rossonero partirà dalla panchina.

QUI INTER –

L’Inter, all’esordio stagionale, dovrà fare a meno di Nainggolan e Joao Mario, non convocati, e probabilmente non potrà contare nemmeno su Perisic e Vrsaljko, in ritardo di condizione dopo aver preso parte al Mondiale di Russia. Un problema fisico potrebbe tenere fuori dai giochi anche Skriniar, che consentirebbe dunque al nuovo arrivato De Vrij di esordire con la maglia nerazzurra. Alle spalle di Mauro Icardi, oltre ad Asamoah e Lautaro Martinez ci sarà Matteo Politano, subito atteso dal confronto contro la sua ex squadra: sarà interessante vedere l’accoglienza che gli riserveranno i suoi vecchi tifosi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-INTER

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Magnani, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Vecino, Brozovic; Politano, Lautaro, Asamoah; Icardi.