LIVE sorteggio Europa League: i gironi di Milan e Lazio

Oggi alle 13, al Grimaldi Forum di Montecarlo, andrà in scena il sorteggio della fase a gironi di Europa League. 48 le squadre partecipanti, che verranno suddivise in 12 gironi da 4. Le prime due di ogni raggruppamento passeranno il turno e accederanno ai sedicesimi di finale, dove entreranno nel torneo anche le 8 terze classificate dei gironi di Champions League.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza della competizione con due squadre, Lazio e Milan, al netto delle sfortunata eliminazione patita dall’Atalanta nei playoff terminati ieri, dove gli uomini di Gasperini sono stati battuti dal Copenaghen ai calci di rigore, dopo il doppio 0-0 delle due partite disputate.

La formazione di Simone Inzaghi è inserita tra le teste di serie, nell’urna 1, assieme a grandi favorite per la vittoria finale come Chelsea, Arsenal e Siviglia, che verranno quindi evitate dai biancocelesti in questa fase del torneo. Per la compagine capitolina, le insidie maggiori vengono dall’urna 2, dove le formazioni più pericolose sono il Marsiglia degli ex giallorossi Garcia e Strootman e lo Sporting Lisbona. Nell’urna 3 attenzione ai tedeschi del Lipsia e al Betis Siviglia, mentre nell’urna 4 l’insidia maggiore sembra rappresentata dal Rangers Glasgow.

I rossoneri si trovano nell’urna 2 e devono quindi sperare di non incrociare le squadre precedentemente citate sia nella prima urna, che in quelle inferiori. Entrambe le nostre rappresentanti hanno comunque concrete possibilità di passare il turno, a prescindere dalle formazioni che affronteranno.

Di seguito, vi proponiamo la composizione delle quattro urne.

URNA 1: Siviglia (SPA), Arsenal (ENG), Chelasea (ENG); Zenit (RUS), Bayer Leverkusen (GER), DInamo Kiev (UKR), Besiktas (TUR), Salisburgo (AUT), Olympiacos (GRE), Villarreal (SPA), Anderlecht (BEL), Lazio

URNA 2: Sporting Lisbona (POR), Ludogorets (BUL), Copenaghen (DEN), Marsiglia (FRA), Celtic (SCO), PAOK (GRE), Milan, Genk (BEL), Fenerbahce (TUR), Krasnodar (RUS), Astana (KAZ), Rapid Vienna (AUT)

URNA 3: Betis Siviglia (SPA), Qarabag (AZE), Bate Borisov (BLR), Dinamo Zagabria (CRO), Lipsia (GER), Eintracht (GER), Malmo (SVE), Spartak Mosca (RUS); Standard Liegi (BEL), Zurigo (SUI), Bordeaux (FRA), Rennes (FRA)

URNA 4: Apollon Limassol (CYP), Rosenborg (NOR), Vorskla (UKR), Slavia Praga (CZE), Akhisarspor (TUR), Jablonec (CZE), Larnaca (CYP), Videoton (HUN), Rangers Glasgow (SCO), Dudelange (LUX), Spartak Trnava (SVK), Sarpsborg (NOR)