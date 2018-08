LIVE Torino-Roma, diretta e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA (O PREMI F5)

TORINO-ROMA, ore 18.00

Prima giornata della Serie A 2018-2019, Stadio Olimpico Grande Torino

16.00 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. Tra circa un’ora sapremo quali saranno le formazioni ufficiali scelte da Mazzarri e Di Francesco per Torino-Roma

Torino-Roma, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Meité, Rincon, Berenguer; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Pastore; Under, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Torino-Roma, dove seguire il match

Torino-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming tramite i servizi di Sky Go e NOW TV.

Domenica 19 agosto, alle ore 20.00 italiane, andrà in scena Torino-Roma, partita valida per la prima giornata della Serie A 2018-2019, allo Stadio Olimpico Grande Torino. A dirigere l’incontro sarà il signor Marco Di Bello, arbitro trentasettenne della sezione di Brindisi.

Torino e Roma si sono incontrate tre volte nel corso della scorsa stagione (2017-2018): nel primo caso si giocò a Torino e furono i giallorossi a spuntarla (0-1, rete di Kolarov). Negli ottavi di finale di Coppa Italia arriva la rivincita dei granata, che espugnano l’Olimpico per 2-1, salvo poi perdere nettamente per 3-0 nell’incontro di campionato.

Mazzarri deve rinunciare allo squalificato Ansaldi ma conferma il suo classico 3-5-2, dove è orientato ad inserire i nuovi acquisti Izzo (difensore) e Meité (centrocampista) e l’ex di turno Iago Falque dovrebbe affiancare Belotti in attacco. Di Francesco, nonostante i 12 nuovi acquisti ricevuti in dote dal ds giallorosso Monchi, punterà molto sulla “vecchia guardia” e solamente Olsen (portiere che ha preso il posto di Alisson, trasferitosi al Liverpool) e Pastore dovrebbero far parte dell’undici titolare, con De Rossi che disputerà la sua diciottesima stagione in giallorosso.