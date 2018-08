Chievo-Juventus 2-3 VIDEO Gol e highlights: rimonta bianconera, decide Bernardeschi nel recupero

Chievo-Juventus 2-3, video gol e highlights. La Juventus coglie a fatica i primi tre punti della stagione. Dopo un ottimo avvio bianconero, con il vantaggio di Khedira, il Chievo esce allo scoperto. Il pareggio di Stepinski è solo l’antipasto di quello che accadrà nella ripresa. Giaccherini su rigore ribalta il risultato, poi è monologo Juve. La deviazione di Bani sul colpo di testa di Bonucci riporta il risultato in parità, poi l’arbitro annulla il gol di Mandzukic dopo aver consultato il Var. Ci pensa Bernardeschi a togliere le castagne dal fuoco nel recupero. Ecco il video dei gol di Chievo-Juventus con gli highlights della partita.



90’+5- E’ finita! La Juventus batte il Chievo in rimonta per 3-2. Tra poco vi mostreremo gli highlights ed il video dei gol

90’+3- Fallo di Depaoli su Mandzukic, il clivense viene ammonito

90’+1- GOOOOL DELLA JUVENTUS! Stavolta è tutto regolare! Cross di Alex Sandro per Bernardeschi ed è 3-2.

90′- Cinque minuti di reupero assegnati

90′- Entra il portiere Seculin

89′- IL GOL VIENE ANNULLATO! L’intervento di Ronaldo è stato giudicato irregolare su Sorrentino, costretto ad uscire

88′- Pasqua però va a rivedere il VAR per un presunto fallo di Ronaldo su Sorrentino

88′- Soltanto dopo l’ausilio della gol line technology l’arbitro decide che è gol.

87′- GOOL DELLA JUVE! Galoppata di Alex Sandro, Sorrentino cade a terra, Mandzukic di testa manda il pallone al di là della linea.

86′- OCCASIONE JUVE! Inserimento dello stesso Emre Can, para Sorrentino

85′- Esordio di Emre Can, fuori Khedira

84′- Tiro di Cacciatore ampiamente sul fondo

83′- Fallo in attacco di Djordjevic, punizione per la Juve

82′- Cancelo tenta di andare sul fondo, fermato dall’ottimo Cacciatore

80′- Ronaldo sfonda sulla sinistra, cross in mezzo che non viene raccolto da nessuno

77′- Ronaldo, che ora gioca da ala sinistra, viene atterrato da Radovanovic. Punizione per i bianconeri

75′- GOOL DELLA JUVENTUS! Bonucci svetta sul corner di Bernardeschi e pareggia: 2-2

73′- Dybala si accentra per la conclusione, troppo debole e centrale

71′- La Juve sta cercando di alzare la pressione

70′- OCCASIONE JUVE! Cross di Ronaldo dalla sinistra, colpo di testa di Mandzukic troppo angolato

68′- Cacciatore salva sulla conclusione ancora di CR7 e chiude in corner

67′- Entra Djordjevic al posto di Stepinski

66′- OCCASIONE JUVENTUS! Miracolo di Sorrentino sulla conclusione violentissima di Ronaldo! Il portiere 40enne salva il risultato

64′- Entra Mandzukic, fuori Douglas Costa

63′- Cross di Alex Sandro, bell’intervento di Cacciatore a liberare l’area

62′- Scintille tra Bernardeschi e Hetemaj

61′- Ammonito Radovanovic

60′- Cross di Bonucci, colpo di teta di Ronaldo parato da Sorrentino

59′- Il neo entrato Bernardeschi ci prova da fuori, tiro centrale

58′- Entra Bernardeschi al posto di Cuadrado

55′- GOOOL DEL CHIEVO! Giaccherini spiazza Szczesny e porta in vantaggio i veneti!

54′- Calcio di rigore per il Chievo! Fallo di Cancelo su Giaccherini e per Pasqua non ci sono dubbi!

52′- Palla filtrante pericolosa in area bianconera, Chiellini allontana

51′- Cross di Giaccherini, tra le braccia di Szczesny

50′- Brutta palla di Dybala per Douglas Costa, in fallo laterale

49′- Chievo che tenta l’azione sulla sinistra, nulla di fatto

48′- Tiro dalla distanza di Ronaldo, para di ginocchio Sorrentino

46′- E’ cominciata la ripresa

45’+2- Termina il primo tempo: Chievo-Juventus 1-1. Rimanete con noi per il live del secondo tempo in diretta dal Bentegodi

45’+1- Cross di Costa, stacco di Khedira e palla fuori

45′- Due minuti di recupero

44′- Fallo di Pjanic, punizione per il Chievo

42′- Douglas Costa fermato in posizione di offside

41′- Azione personale di Dybala, fermato al momento del tiro

39′- Ora i bianconeri devono ripartire alla ricerca del vantaggio

38′- GOOOOL DEL CHIEVO! Pareggio dei gialloblù a sopresa. Colpo di testa perfetto di Stepinski ed è 1-1.

35′- I bianconeri sono padroni del gioco, ma non riescono a trovare lo spunto per il raddoppio

31’- OCCASIONE JUVE! Tiro al volo di Douglas Costa dal limite che sfiora l’incrocio dei pali. Bellissima coordinazione del brasiliano

29′- Tiro al volo di Ronaldo, alto di poco

27′- Splendido cambio gioco di Pjanic per Douglas Costa, cross del brasiliano intercettato in corner

26′- Lancio troppo lungo di Dybala per Ronaldo, occasione che sfuma

25′- Riprende il gioco

24′- L’arbitro Pasqua ferma il gioco per il ‘cooling break’

23′- Dalla parte opposta Giaccherini tenta lo sfondamento sulla sinistra, palla sul fondo

22′- OCCASIONE JUVENTUS! Contropiede lanciato da Ronaldo, Cuadrado calcia alto da ottima posizione

20’- Cross di uno scatenato Douglas Costa, pallone allontanato con qualche affanno dalla difesa veronese

18′- OCCASIONE JUVENTUS! Assist di Cuadrado, tiro di Cristiano Ronaldo che sfiora il palo!

14′- Tiro pericoloso di Hetemaj, palla che termina non lontano dal palo alla destra di Szczesny

12′- La Juve cerca il fraseggio corto, il Chievo prova a chiudere gli spazi

10′- Douglas Costa al cross, palla deviata in angolo

8′- OCCASIONE JUVE! Cross di Douglas Costa per Cancelo, che sbaglia da due passi. Il portoghese protesta per un presunto fallo su di lui

5′- Occasione per Bonucci, ma il difensore era in posizione di fuorigioco

4′- Tiro di Dybala dal limite, troppo centrale

3′- GOOOL DELLA JUVENTUS! Bianconeri subito in vantaggio: punizione di Pjanic, Chiellini di testa all’indietro per il Khedira che batte Sorrentino.

2′- Fallo di Cacciatore su Cuadrado, punizione per la Juve

1′- Comincia il match, Chievo in possesso di palla

ore 18.00- Minuto di silenzio in ricordo delle vittime di Genova

ore 17.55- Qualche sopresa nelle formazioni: tra i bianconeri dentro Cuadrado al posto di Bernardeschi. Nel Chievo parte titolare il giovane Depaoli

Amici appassionati di calcio, sta per ripartire il campionato di Serie A. Si comincia con Chievo-Juventus, match che seguiremo live in tempo reale.

Questo pomeriggio ricomincia il campionato di Serie A e a scendere subito in campo saranno i Campioni d’Italia in carica. SuperNews seguirà live Chievo-Juventus, aggiornando il risultato in tempo reale e raccontandovi il match in diretta testuale. In casa bianconera la curiosità è soprattutto (e non potrebbe essere altrimenti) per l’esordio di Cristiano Ronaldo. La città di Verona è blindata per l’arrivo del 5 volte Pallone d’Oro e probabilmente dovremmo abituarci, almeno per quest’anno, a queste scene di delirio per il portoghese in tutta Italia. Allegri ha voluto precisare, però, che la sola presenza di CR7 non è garanzia assoluta di vittoria e i bianconeri devono subito ritrovare quello spirito che li ha portati a dominare nel campionato nostrano negli ultimi 7 anni. Il Chievo, dopo le vicissitudini extra-calcistiche esrtive, non vorrà fare da vittima sacrificale e l’arrivo della Juventus darà sicuramente grandi motivazioni alla squadra di D’Anna. Inoltre, la prima giornata di campionato riserva sempre delle soprese, perciò sarà un match tutto da seguire e da vivere. Seguite allora il live di Chievo-Juventus dalle ore 18, con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca in diretta dallo Stadio “Bentegodi” di Verona.

LIVE Chievo-Juventus, le probabili formazioni

Allegri per la prima ufficiale manderà in campo molti dei nuovi arrivati. Se sull’impiego di Ronaldo non c’erano grandi dubbi, il tecnico toscano, al contrario di quanto accaduto nelle stagioni passate, si affiderà ai nuovi. Cancelo a destra, Bonucci (che nuovo poi non è) al fianco di Chiellini, con Khedira a far coppia con Pjanic a metà campo. In avanti Cuadrado ha la meglio su Bernardeschi, con Dybala e Douglas Costa alle spalle di CR7.

Il Chievo proporrà un 4-3-2-1, con l’ex Giaccherini ad agire insieme a Depaoli a supporto dell’unico attaccante Stepinski.

CHIEVO (4-2-3-1): Sorrentino; Cacciatore, Tomivic, Rossettini, Tomovic; N. Rigoni, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini, Depaoli; Stepinski.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Ronaldo.