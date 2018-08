Sorteggio Europa League 2018/2019: i gironi con Milan e Lazio

Effettuato a Montecarlo il sorteggio della fase a gironi di Europa League. L’urna non è stata benevola con le due formazioni italiane interessate, Lazio e Milan.

La squadra di Simone Inzaghi, estratta nel gruppo H, se la vedrà con i francesi del Marsiglia, degli ex giallorossi Rudi Garcia e Kevin Strootman, i tedeschi dell’Eintracht Francoforte e i ciprioti dell’Apollon Limassol. I rossoneri, invece, sono stati estratti nel gruppo F, trovando come avversari i greci dell’Olympiacos, gli spagnoli del Betis Siviglia e i lussemburghesi del Dudelange. Due raggruppamenti sicuramente impegnativi, dove le nostre rappresentanti dovranno esprimersi al meglio per accedere ai sedicesimi di finale.

Di seguito il quadro completo dei 12 gironi.

Ecco i gironi dell’Europa League 2018/2019.

Gruppo A: Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zurigo, AEK Larnaca

Gruppo B: Salisburgo, Celtic, Lipsia, Rosenborg

Gruppo C: Zenit, Copenaghen, Bordeaux, Slavia Praga

Gruppo D: Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo Zagabria, Spartak Trnava

Gruppo E: Arsenal, Sporting Lisbona, Qarabag, Vorskla

Gruppo F: Olympiacos, Milan, Betis, Dudelange

Gruppo G: Villarreal, Rapid Vienna, Spartak Mosca, Rangers

Gruppo H: Lazio, Marsiglia, Eintracht, Apollon Limassol

Gruppo I: Besiktas, Genk, Malmo, Akhisarspor

Gruppo J: Siviglia, Karsnodar, Standard Liegi, Sarpsborg

Gruppo K: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec

Gruppo L: Chelsea, PAOK, Bate Borisov, Videoton



QUARTA FASCIA

Estrazione urna 3:

Gruppo A: Bayer Leverkusen, Ludogorets, Zurigo

Gruppo B: Salisburgo, Celtic, Lipsia

Gruppo C: Zenit, Copenaghen, Bordeaux

Gruppo D: Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo Zagabria

Gruppo E: Arsenal, Sporting Lisbona, Qarabag

Gruppo F: Olympiacos, Milan, Betis

Gruppo G: Villarreal, Rapid Vienna, Spartak Mosca

Gruppo H: Lazio, Marsiglia, Eintracht

Gruppo I: Besiktas, Genk, Malmo

Gruppo J: Siviglia, Krasnodar, Standard Liegi

Gruppo K: Dinamo Kiev, Astana, Rennes

Gruppo L: Chelsea, PAOK, Bate Borisov

TERZA FASCIA

Estrazione squadre seconda fascia:

Gruppo A: Bayer Leverkusen, Ludogorets

Gruppo B: Salisburgo, Celtic

Gruppo C: Zenit, Copenaghen

Gruppo D: Anderlecht, Fenerbahce

Gruppo E: Arsenal, Sporting Lisbona

Gruppo F: Olympiacos, Milan

Gruppo G: Villarreal, Rapid Vienna

Gruppo H: Lazio, Marsiglia

Gruppo I: Besiktas, Genk

Gruppo J: Siviglia, Krasnodar

Gruppo K: Dinamo Kiev, Astana

Gruppo L: Chelsea, PAOK

SECONDA FASCIA

Ecco i gironi nei quali sono state sorteggiate le formazioni dell’ urna 1:

Gruppo A: Bayer Leverkusen

Gruppo B: Salisburgo

Gruppo C: Zenit

Gruppo D: Anderlecht

Gruppo E: Arsenal

Gruppo F: Olympiacos

Gruppo G: Villarreal

Gruppo H: Lazio

Gruppo I: Besiktas

Gruppo J: Siviglia

Gruppo K: Dinamo Kiev

Gruppo L: Chelsea

PRIMA FASCIA

Iniziata ufficialmente la cerimonia di sorteggio.

Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta del sorteggio della fase a gironi di Europa League. Tra poco più di 15 minuti comincerà il cerimoniale di estrazione dei 12 raggruppamenti.

Oggi alle 13, al Grimaldi Forum di Montecarlo, andrà in scena il sorteggio della fase a gironi di Europa League. 48 le squadre partecipanti, che verranno suddivise in 12 gironi da 4. Le prime due di ogni raggruppamento passeranno il turno e accederanno ai sedicesimi di finale, dove entreranno nel torneo anche le 8 terze classificate dei gironi di Champions League.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza della competizione con due squadre, Lazio e Milan, al netto delle sfortunata eliminazione patita dall’Atalanta nei playoff terminati ieri, dove gli uomini di Gasperini sono stati battuti dal Copenaghen ai calci di rigore, dopo il doppio 0-0 delle due partite disputate.

La formazione di Simone Inzaghi è inserita tra le teste di serie, nell’urna 1, assieme a grandi favorite per la vittoria finale come Chelsea, Arsenal e Siviglia, che verranno quindi evitate dai biancocelesti in questa fase del torneo. Per la compagine capitolina, le insidie maggiori vengono dall’urna 2, dove le formazioni più pericolose sono il Marsiglia degli ex giallorossi Garcia e Strootman e lo Sporting Lisbona. Nell’urna 3 attenzione ai tedeschi del Lipsia e al Betis Siviglia, mentre nell’urna 4 l’insidia maggiore sembra rappresentata dal Rangers Glasgow.

I rossoneri si trovano nell’urna 2 e devono quindi sperare di non incrociare le squadre precedentemente citate sia nella prima urna, che in quelle inferiori. Entrambe le nostre rappresentanti hanno comunque concrete possibilità di passare il turno, a prescindere dalle formazioni che affronteranno.

Di seguito, vi proponiamo la composizione delle quattro urne.

URNA 1: Siviglia (SPA), Arsenal (ENG), Chelasea (ENG); Zenit (RUS), Bayer Leverkusen (GER), DInamo Kiev (UKR), Besiktas (TUR), Salisburgo (AUT), Olympiacos (GRE), Villarreal (SPA), Anderlecht (BEL), Lazio

URNA 2: Sporting Lisbona (POR), Ludogorets (BUL), Copenaghen (DEN), Marsiglia (FRA), Celtic (SCO), PAOK (GRE), Milan, Genk (BEL), Fenerbahce (TUR), Krasnodar (RUS), Astana (KAZ), Rapid Vienna (AUT)

URNA 3: Betis Siviglia (SPA), Qarabag (AZE), Bate Borisov (BLR), Dinamo Zagabria (CRO), Lipsia (GER), Eintracht (GER), Malmo (SVE), Spartak Mosca (RUS); Standard Liegi (BEL), Zurigo (SUI), Bordeaux (FRA), Rennes (FRA)

URNA 4: Apollon Limassol (CYP), Rosenborg (NOR), Vorskla (UKR), Slavia Praga (CZE), Akhisarspor (TUR), Jablonec (CZE), Larnaca (CYP), Videoton (HUN), Rangers Glasgow (SCO), Dudelange (LUX), Spartak Trnava (SVK), Sarpsborg (NOR)