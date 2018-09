Ancora un pareggio per il Milan. Dopo quelli contro l’Atalanta di domenica e con il Cagliari alla quarta giornata, ecco anche quello contro l’Empoli per 1-1. Una partita giocata benissimo nel primo tempo dagli uomini di Gattuso che passano in vantaggio con un tiro di Biglia deviato da Capezzi. Pochi pericoli corsi e gran parte del dominio è stato rossonero. Nella ripresa l’Empoli si fa sotto più volte, ma riesce a pareggiare solo grazie agli errori della difesa rossonera. L’1-1 avviene con un liscio in difesa di Romagnoli che sbaglia il rinvio e atterra goffamente Michelidze. Caputo non sbaglia e porta il match in parità. Nonostante i tentativi di Suso che impegna più volte Terracciano, il Milan non va oltre l’1-1 ed è costretto al terzo pareggio di fila.



90’+4′- Terminata la partita.

90’+2′- Conclusione di Babayoko che non riesce a segnare. Terracciano la fa sua.

90’+1′- Suso una serie di dribbing con i difensori empolesi che deviano la palla in corner anticipando Terracciano.

89′- Ci saranno 4 minuti di recupero.

89′- Cross di Suso ribattuto da Bennacer in fallo laterale.

87′- Musacchio prima di tirare viene murato.

85′- Ancora un tiro di Suso ravvicinato con Terracciano che glielo sventra in corner.

82′- Tiro a giro di Suso con Terracciano che glielo para volando.

81′- Rigore per l’Empoli. Il VAR sta verificando.

80′- Esce Traorè ed entra Brighi.

79′- Suso fermato prima dell’ingresso in area di rigore.

77′- Fuori Kessie al suo posto Babayoko.

76′- Tiro di Suso con Terracciano che para la sua conclusione ravvicinata.

74′- Entra Rasmussen per Capezzi.

72′- Escono Borini e Calhanoglu per Cutrone e Castillejo.

70′- GOL! 1-1 Caputo su rigore riesce a pareggiare.

69′- Confermato il rigore dal VAR.

67′- Tiro di Krunic ben parato da Donnarumma, ma Romagnoli poi prende il pallone e non spazza bene e la palla viene rinconquistata da Michelidze che viene atterrato. Calcio di rigore per l’Empoli.

64′- Esce La Gumina ed entra Michelidze.

63′- Cross di Calhanoglu con Romagnoli che prende di testa, ma Terracciano non si lascia sorprendere.

63′- Destro di Calhanoglu a giro che termina fuori.

61′- Cross di Krunic per Bennacer che stava per tirara a rete ma la sua conclusione viene stroncata in corner.

59′- Cross di Di Lorenzo deviato in corner.

57′- Destro di Borini deviato in corner dalla difesa empolese.

55′- Cross di Borini alto sopra la traversa.

53′- La Gumina fermato dalla retroguardia rossonera.

52′- Cartellino giallo di Maietta per atterramento di Borini.

50′- Di Lorenzo fermato al momento del cross da Calabria.

48′- Cross di Di Lorenzo con Donnarumma che fa sua la palla in uscita.

47′- Corner per l’Empoli dopo deviazione di Laxalt su tiro di La Gumina.

45′- Si ricomincia.

SECONDO TEMPO

45’+2′- Terminata la prima frazione.

45’+1′-Ammonito Calabria per atterramento su Di Lorenzo.

44′-Ci saranno due minuti di recupero.

42′-Laxalt fermato al momento del cross da Di Lorenzo.

40′-Ancora Suso grande conclusione con Terracciano che salva il risultato.

38′-Tiro di Suso respinto da Terracciano, ma nessuno del Milan è pronto alla respinta in rete.

36′- Fermato Traorè da Bonaventura.

34′-Ancora Kessie da corner manda alto la palla.

32′- Kessie da solo contro Terracciano spara alto.

30′-Palo di Caputo dopo un tocco con i guanti di Donnarumma.

29′-Traorè stava per servire Caputo ma Calabria fa buona guardia.

27′-Kessie palla all’indietro con Traorè che riesce a recuperarla e ripartire, ma poi viene subito fermato.

25′- Calhanoglu fermato dalla difesa empolese prima del tiro.

23′-La Gumina viene bloccato da Donnarumma in uscita.

21′-Capezzi per La Gumina che si fa anticipare dalla difesa rossonera.

19′-Cross di Laxalt con Terracciano che esce e fa sua la palla.

16′-Cross di Calabria che termina dall’altro lato del campo.

14′-Cross di Biglia con Veseli che riesce a sfuggire al pericolo spazzando la palla.

11′- Conclusione da fuori di Kessie che si perde sul fondo.

9′-GOL! 0-1 Milan con Biglia che arriva sulla palla e calcia un bolide da fuori area che si stampa sotto la traversa.

7′-Laxalt atterrato. Il Milan riparte con un calcio di punizione.

5′-Conclusione di Bonaventura da fuori area con Terracciano che para.

4′-Conclusione di Calhanoglu da fuori ma la palla si alza sopra la traversa.

2′-Tiro di La Gumina che perà calcia in fuorigioco con Donnarumma che para.

1′-Match iniziato.

20:20- FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi, Krunic; Traoré, Caputo, La Gumina. All. Andreazzoli

20:15- FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-3-3):Donnarumma-Calabria-Musacchio-Romagnoli-Laxalt-Kessie-Biglia-Bonaventura-Suso-Borini-Calhanoglu. All. Gattuso

20:00- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Milan. Tra poco scopriremo le scelte dei due allenatori Andreazzoli e Gattuso.

17:00- PROBABILE FORMAZIONE EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano-Di Lorenzo-Silvestre-Rasmussen-Veseli-Bennacer-Capezzi-Brighi-Krunic-La Gumina-Caputo. All. Andreazzoli

16:45- PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): Donnarumma-Calabria-Musacchio-Romagnoli-Laxalt-Kessie-Biglia-Bonaventura-Suso-Borini-Calhanoglu. All. Gattuso

Ultima partita che chiuderà la sesta giornata di campionato sarà Empoli-Milan. Da un lato i toscani di Andreazzoli, alla ricerca di riscatto dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo, dall’altro i rossoneri di Gattuso, ansiosi di riscattare il pareggio incassato in pieno recupero dall’Atalanta a San Siro. Gattuso nelle ultime ore ha perso Higuain che è stato il giocatore più prolifico dei rossoneri con 3 gol e 3 assist. Non ha a disposizione Cutrone, infortunatosi con l’Under 21 e quindi sarà Borini a giocare contro i toscani in attacco affiancato dall’ottimo Suso e Calhanoglu.

Calabria e Laxalt saranno i due terzini che proveranno a mettere più cross possibili in area di rigore, mentre la coppia centrale sara formata da Musacchio e Romagnoli. A centrocampo agiranno Kessie, Biglia e Bonaventura. In porta confermato Donnarumma anche se per turnover Gattuso sembra intenzionato a schierare Reina. Dall’altro canto l’Empoli vuole approfittare delle assenze pesanti in casa rossonera per guadagnare punti salvezza. Andreazzoli schiera in difesa Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen e Veseli. A centrocampo Bennacer, Capezzi, Brighi e Krunic. Infine in attacco La Gumina e Caputo che proprio venerdì ha realizzato la rete che ha sbloccato il match a Reggio Emilia poi persa contro il Sassuolo.