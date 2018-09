LIVE Cosenza-Verona, diretta e risultato in tempo reale: terreno e sabbia sul terreno del San Vito, gara a rischio

CLICCA QUI (o premi F5) PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSENZA-VERONA

18.07: La situazione al San Vito è davvero drammatica, si sta procedendo alla rizzollatura e al riempimento del rettangolo di gioco con terreno e sabbia. Nel frattempo si procede anche alla rigatura del campo. Cosenza-Verona si dovrebbe giocare ma con ritardo: queste le indiscrezioni.

18.00: Al San Vito la gara Cosenza-Verona rischia di iniziare in ritardo a causa delle condizioni non perfette del terreno di gioco.

17.56: Ecco le formazioni ufficiali di Cosenza-Verona:

Formazione Cosenza: Saracco, Corsi, Dermaku, Capela, Palmiero, Mungo, D’Orazio, Legittimo, Maniero, Garritano, Tutino. A disposizione: Cerofolini, Idda, Tiritiello, Anastasio, Pascali, Varone, Bearzotti, Verna, Perez, Di Piazza, Baclet, Baez. Allenatore: Piero Braglia.

Formazione Verona: Silvestri, Caracciolo, Marrone, Matos, Di Carmine, Colombatto, Balkovec, Crescenzi, Zaccagni, Laribi, Calvano. A disposizione: Ferrari, Tozzo, Eguelfi,Kumbulla, Almici, Henderson, Gustafson, Danzi, Ragusa, Pazzini,Tupta. Allenatore: Fabio Grosso

12.00: Benvenuti amici di SuperNews alla diretta testuale live Cosenza-Verona.

Allo stadio San Vito-Gigi Marulla con fischio d’inizio previsto per le ore 18.00 la sfida Cosenza-Verona, che segna l’esordio nella serie cadetta tra le mura amiche dei lupi silani che affrontano gli scaligeri, una delle nobili decadute del campionato in seguito alla retrocessione dalla Serie A sancita sul campo la scorsa stagione.

I rossoblù del tecnico Piero Braglia sono reduci dall’ottimo pareggio di Ascoli, nel quale furono raggiunti solamente nel finale da Brosco, che stabilì la parità dopo la rete del vantaggio siglata da Maniero. Le ambizioni della compagine calabra sono sicuramente la permanenza nella serie cadetta, ma non è escluso qualche colpo di scena, considerato anche quanto folle sia il campionato di Serie B.

Anche i gialloblù del tecnico Fabio Grosso hanno inaugurato la stagione con il segno X: nel derby veneto al Bentegodi Ravanelli pareggiò la contesa in seguito alla rete del vantaggio messa a segno da Almici. Per la formazione guidata dall’ex campione del mondo il desiderio di riscattarsi proprio contro la matricola Cosenza, mettendo sin da subito in cascina punti preziosi per tentare la scalata verso la Serie A.

Nella storia delle due compagini la gara in programma questo pomeriggio Cosenza-Verona si disputa per la 24esima volta in assoluto: bilancio nettamente favorevole per i veneti, che vantano 11 successi contro i 4 calabri, 8 invece i pareggi. In particolare i rossoblù non battono gli scaligeri dalla stagione 1994/95: al Bentegodi le reti di Negri, di De Rosa e l’autorete di Valoti, intervallata dal gol su penalty di Fermanelli, sancirono la vittoria dei silani con il risultato di 3-1.

A dirigere l’incontro Cosenza-Verona è stato designato il signor Fabio Piscopo della sezione di Imperia: il fischietto ligure ha già diretto due volte i padroni di casa, che nella circostanza hanno racimolato un successo ed un pareggio; esordio assoluto invece con gli scaligeri, che non sono mai stati diretti dall’arbitro in questione.

LIVE Cosenza-Verona, le probabili formazioni

Il tecnico del Cosenza, Piero Braglia, dovrebbe optare per un 3-5-2: tra i pali Saracco, difesa composta da Capela centrale, con Legittimo e Dermaku terzini. A centrocampo agiranno Verna, Garritano e Mungo, mentre sugli esterni opereranno Corsi e D’Orazio; tandem d’attacco composto da Tutino e Maniero.

Il tecnico del Verona, Fabio Grosso, non dovrebbe avere grossi problemi: il modulo optato dovrebbe essere il 4-3-3 con Silvestri tra i pali, Caracciolo e Marrone centrali di difesa, con Almici e Crescenzi terzini. A centrocampo Henderson in cabina di regia, con Colombatto e Laribi esterni, tridente offensivo composto da Matos e Ragusa a supporto di Di Carmine punta centrale.

Probabili formazioni Cosenza-Verona, Seconda giornata Serie B – sabato 1° settembre 2018 ore 18.00

Probabile formazione Cosenza (3-5-2): 22 Saracco; 18 Legittimo, 4 Capela, 3 Dermaku; 2 Corsi, 30 Verna, 24 Garritano, 7 Mungo, 11 D'Orazio; 25 Tutino, 19 Maniero. Allenatore: Piero Braglia.

Probabile formazione Hellas Verona (4-3-3): 1 Silvestri; 29 Almici, 2 Caracciolo, 6 Marrone, 17 Crescenzi; 14 Colombatto, 4 Henderson, 21 Laribi; 7 Matos, 10 Di Carmine, 9 Ragusa. Allenatore: Fabio Grosso.