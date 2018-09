LIVE Empoli-Lazio, diretta e risultato in tempo reale: insistono i padroni di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA (O PREMI F5)

EMPOLI-LAZIO 0-0

Quarta giornata della Serie A 2018-2019, Stadio Carlo Castellani di Empoli

34′ – Ammonito Bennacer (Empoli), che stende Leiva

31′ – I padroni di casa a segno con Caputo, ma l’assistente aveva alzato la bandierina per il fuorigioco dell’attaccante

29′ – L’Empoli è andata davvero vicina al vantaggio: Acquah supera facilmente Wallace e tira, Strakosha riesce a respingere e poi Zajc la manda alta sulla respinta

28′ – Ancora bene in anticipo Acerbi, questa volta su Zajc

26′ – Duello molto fisico a centrocampo tra Acquah e Milinkovic-Savic

24′ – Occasione per Bennacer, che di testa manda la palla di poco alta. I padroni di casa sfiorano il vantaggio

22′ – A metà del primo tempo Empoli-Lazio ancora non si sblocca

19′ – Marusic si fa tutta la fascia destra e tenta il cross, però esso viene facilmente intercettato da Terracciano

17′ – Immobile non riesce ad agganciare il pallone in profondità di Lulic

15′ – Di Lorenzo serve Caputo che, partendo defilato, prova ad accentrarsi ma Acerbi lo anticipa in corner

13′ – Prima ci prova Acquah da fuori area ma il tiro termina a lato, sull’azione successiva invece è ancora protagonista Milinkovic-Savic ma il suo tiro viene bloccato

8′ – Ancora il giocatore serbo in azione e si procura un calcio d’angolo. L’esito produce un nulla di fatto

7′ – Ammonito Silvestre (Empoli) per gomito largo su Immobile

5′ – Rispondono gli ospiti con Milinkovic-Savic, che riceva palla da Parolo e va in progressione, salvo però colpire male il pallone al momento del tiro

3′ – Si portano in avanti i padroni di casa, procurandosi una punizione interessante: batte Cavezzi ma la palla è di poco sopra la traversa

18.00 (1′) – Inizia Empoli-Lazio

17.45 – Un quarto d’ora all’inizio dell’incontro

17.00 – FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic (C); Luis Alberto; Immobile

16.59 – FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (4-3-2-1): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Rasmussen, Veseli; Acquah, Capezzi, Bennacer; Zajc, Krunic (C); Caputo

16.40 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta da parte di Mattia Orlandi. A breve sapremo le formazioni ufficiali di Empoli-Lazio

Empoli-Lazio, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE EMPOLI (4-3-2-1): Terraciano; Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Veseli; Acquah, Capezzi, Krunic; Zajc, Bennacer; Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Empoli-Lazio, dove seguire il match

Empoli-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming tramite i servizi di Sky Go e NOW TV.

Domenica 16 settembre, alle ore 18.00 italiane, andrà in scena Empoli-Lazio, partita valida per la prima giornata della Serie A 2018-2019, allo Stadio Carlo Castellani di Empoli (Firenze). A dirigere l’incontro sarà il signor Daniele Orsato, arbitro quarantaduenne della sezione di Schio (Vicenza). La squadra toscana è a quota 4 punti (seconda miglior partenza dal 2006/2007), mentre i biancocelesti sono a quota tre dopo che il calendario li ha messi di fronte a Napoli e Juventus nelle prime due giornate.

Empoli e Lazio si sono incontrate l’ultima volta in Serie A nella stagione 2016-2017, con la vittoria in rimonta dei biancocelesti proprio al Castellani (1-2). Ciò consentì loro di vincere ad Empoli per la prima volta dalla stagione 2005/2006, dato che in questo lasso di tempo i toscani hanno ottenuto tre vittorie ed un pareggio (mentre in casa della Lazio hanno ottenuto quattro sconfitte e due pari).

Andreazzoli ha qualche dubbio sul modulo, ma è orientato a passare al 4-3-2-1, con un ballottaggio tra La Gumina e Bennacer, per poi stabilire se Krunic debba affiancare Zajc dietro a Caputo oppure giocare da interno di centrocampo. Simone Inzaghi, invece, ha il solito dubbi sugli esterni, con Basta che è in ballottaggio con Marusic, mentre dall’altro lato se la giocheranno Durmisi e Lulic. Per sostituire l’infortunato Luis Felipe dubbio tra Wallace e Caceres, mentre Luis Alberto agirà alle spalle dell’unica punta Immobile.