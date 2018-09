Fiorentina-Atalanta 2-0: con un rigore e una punizione i viola superano i bergamaschi

Finita. La Fiorentina vince per 2 a 0 una partita sofferta contro un’Atalanta che sembra avere qualcosa in più fino al calcio di rigore decretato per l’atterramento in area di Chiesa. Il raddoppio dei viola arriva nel recupero, ad opera di Biraghi direttamente su calcio di punizione.

49′ GOL! Raddoppio di Biraghi direttamente su calcio di punizione. Gollini respinge il pallone che ha già varcato la linea di porta

46′ Ammonito Fernandes per fallo su Zapata

Cinque minuti di recupero

44′ Ammonito Lafont per perdita di tempo

43′ De Roon spinge in area Mirallas ma l’arbitro lascia correre

40′ Ammonito Gomez per intervento falloso su Simeone a metà campo

39′ Parata di Lafont sul tiro di Gomez

35′ Cambio per la Fiorentina: Laurini al posto di Gerson

34′ Cambio per l’Atalanta: Barrow al posto di Freuler

33′ Altra uscita sbagliata di Lafont, stavolta è Toloi a provare il tiro, dopo una mischia Hugo rinvia

32′ Cambio per l’Atalanta: Ali Adnan al posto di Castagne

30′ Punizione di Veretout dai 25 metri, fuori

26′ Lafont sbaglia l’uscita, il tiro di Rigoni a porta vuota viene deviato in angolo da Biraghi

25′ Cambio per l’Atalanta: Rigoni al posto di Mancini

18′ GOL! Veretout trasforma dal dischetto

17′ Ammonito Toloi

16′ Chiesa fa tutto da solo, entra e viene atterrato in area da Toloi: calcio di rigore per la Fiorentina

10′ Colpo di testa di Vitor Hugo sul corpo di Gomez. I giocatori viola reclamano il Var ma l’arbitro lascia correre. La curva “Fiesole” canta “insensibile”

9′ Cambio per la Fiorentina: Mirallas al posto di Pjaca

8′ Ammonito Palomino per intervento falloso su Pjaca

7′ Ammonito Vitor Hugo per intervento falloso su Hateboer

5′ Gomez calcia sulla barriera

4′ Punizione dal limite per l’Atalanta per intervento falloso di Pezzella su Zapata

Ricomincia il secondo tempo.

21.219 abbonati per un totale di 30.535 spettatori

Si va al riposo sul pari, risultato giusto anche se l’Atalanta ha costruito qualche azione in più rispetto a una Fiorentina con poche idee

Due minuti di recupero

43′ Chiesa dalla destra fa partire un tiro cross teso ma la difesa bergamasca rinvia

40′ Gomez fa il vuoto in mezzo all’area, poi la difesa viola libera

36′ Ritmi bassi, con le due squadre attente a non scoprirsi

32′ Cambio per la Fiorentina: Edimilson Fernandes al posto di Benassi uscito per un problema fisico

29′ Punizione battuta centralmente da Gomez, facile presa per Lafont

28′ Punizione dalla distanza per l’Atalanta per intervento falloso di Simeone su Toloi

24′ Due angoli consecutivi per la Fiorentina. Colpo di testa di Milenkovic centrale parato da Gollini

21′ Scambio Gomez – Zapata interrotto da Pezzella dentro l’area

16′ La Fiorentina non sta trovando le giuste contromisure al gioco più organizzato dell’Atalanta, cori di incitamento dalla “Fiesole”

13′ Coro del pubblico per Davide Astori

12′ Gomez sulla destra si libera di Pezzella e conclude a lato

9′ Fischi del pubblico verso l’arbitro che non si avvede della segnalazione del fuorigioco lasciando proseguire una pericolosa azione offensiva dell’Atalanta. Poi il sig. Valeri se ne accorge e ferma il gioco

6′ Dentro l’area, conclusione di Castagne “murata” da Benassi

3′ Rasoterra di Benassi parato facilmente da Gollini

1′ Zapata dalla distanza prova la conclusione, Lafont para in due tempi

Iniziata!

Le squadre schierate in campo, le foto di rito.

Fiorentina: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Gerson, Pjaca, Simeone, Chiesa. All. Pioli.

Atalanta: Gollini, Toloi, Mancini, Palomino, Castagne, Hateboer, De Roon, Freuler, Pasalic, Gomez, Zapata. All. Gasperini.

Cari amici di Supernews, il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi dallo Stadio “Artemio Franchi” Fiorentina – Atalanta, gara valida per la settima giornata di campionato. Due squadre che l’anno scorso si sono contese il posto per i preliminari di Europa League e promettono oggi di dare vita a un bello spettacolo. Di seguito le probabili formazioni:

Fiorentina: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Gerson, Pjaca, Simeone, Chiesa. All. Pioli.

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Dijmsiti, Hateboer, Ali Adnan, De Roon, Freuler, Pasalic, Gomez, Zapata. All. Gasperini.

Arbitro Valeri di Roma.

Il programma della VII giornata Campionato Serie A – Roma – Lazio 3 -1 (marcatori 45′ Pellegrini, 67′ Immobile, 71′ Kolarov, 86′ Fazio, giocata ieri); Juventus – Napoli 3 – 1 (marcatori 10′ Mertens, 26′ Mandzukic, 49′ Mandzukic, 76′ Bonucci, giocata ieri); Inter – Cagliari 2 – 0 (marcatori 12′ Martinez, 89′ Politano, giocata ieri); Bologna – Udinese, arbitro Manganiello (in programma oggi alle 12.30); Chievo Verona – Torino, arbitro Guida (in programma oggi alle 15); Fiorentina – Torino, arbitro Valeri (in programma oggi alle 15); Frosinone – Genoa, arbitro Sacchi (in programma oggi alle 15); Parma – Empoli, arbitro Pairetto (in programma oggi alle 18); Sassuolo – Milan, arbitro Giacomelli (in programma oggi alle 20.30); Sampdoria – Spal, arbitro La Penna (in programma domani alle 20.30).

Classifica: Juventus 21, Napoli 15, Sassuolo 13, Inter 13, Lazio 12, Roma 11, Fiorentina 10, Genoa 9, Spal 9, Sampdoria 8, Udinese 8, Parma 7, Milan 6, Atalanta 6, Torino 6, Cagliari 6, Empoli 5, Bologna 4, Frosinone 1, Chievo Verona – 1.