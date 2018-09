LIVE Fiorentina-Spal, cronaca e risultato in tempo reale: Gol annullato a Milenkovic

13′ coro per Davide Astori, il pubblico applaude

9′ Annullato per fuorigioco un gol a Milenkovic

6′ Tiro di Simeone bloccato a terra da Gomis

5′ Chiesa entra in area, la difesa della Spal calcia in angolo

2′ Cross di Chiesa lungo

Iniziata!

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Spal

FIORENTINA: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Gerson, Veretout, Chiesa, Simeone, Pjaca. All. Pioli.

SPAL: Gomis, Cionek, Vicari, Felipe, Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares, Petagna, Antenucci. All. Semplici.

Arbitro: Ghersini di Genova.

Cari amici di Supernews, il vostro Paolo Mugnai è pronto a raccontarvi dallo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze Fiorentina – Spal, in programma oggi alle ore 18 allo Stadio “Artemio Franchi”, ecco di seguito le probabili formazioni e il programma della quinta giornata del campionato di Serie A. Tra i viola sicuro il ritorno tra i pali del portiere Lafont, annunciato dal tecnico viola in conferenza stampa.

Fiorentina: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Edimilson Fernandes, Chiesa, Simeone, Pjaca. All. Stefano Pioli.

Spal: Gomis, Cionek, Vicari, Felipe, Schiattarella, Kurtic, Missiroli, Lazzari, Fares, Petagna, Antenucci. All. Leonardo Semplici.

Le partite della V giornata: Sassuolo – Empoli 3 – 1 (giocata ieri sera), marcatori 1’ Caputo, 13’ Boateng, 57’ Ferrari, 85’ Di Francesco; Parma – Cagliari oggi alle ore 15; Fiorentina – Spal oggi alle ore 18; Sampdoria – Inter oggi alle ore 20.30; Torino – Napoli domani alle ore 12.30; Bologna – Roma domani alle ore 15; Lazio – Genoa domani alle ore 15; Chievo Verona – Udinese domani alle ore 15; Milan – Atalanta domani alle ore 18; Frosinone – Juventus domani alle ore 20.30.

La classifica: Juventus 12, Sassuolo 10, Spal e Napoli 9, Sampdoria e Fiorentina 7, Genoa e Lazio 6, Roma, Torino, Udinese e Cagliari 5, Atalanta, Inter, Milan, Parma ed Empoli 4, Bologna e Frosinone 1, Chievo -1 (Sassuolo ed Empoli una partita in più, Genoa e Milan una partita in meno).