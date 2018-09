Live Roma-Lazio, diretta risultato Derby Serie A in tempo reale: probabili formazioni

DIRETTA ROMA LAZIO TEMPO REALE. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE DEL DERBY

E’ tutto pronto per il Derby della Capitale, che si gioca questo pomerigggio all’Olimpico. Seguiremo live e in tempo reale Roma-Lazio, con aggiornamenti in diretta del risultato e tutti gli eventi salienti. Si comincia alle ore 15.00, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A. La Lazio arriva sicuramente meglio al grande appuntamento: dopo un avvio zoppicante (i biancocelesti hanno già dovuto affrontare, però, Juve e Napoli) la squadra di Simone Inzaghi ha colto cinque vittorie consecutive tra campionato ed Europa League. L’ “Aquila” sembra tornata quella dello scorso anno, con un Immobile sempre bomber implacabile. Per la Roma si tratta di un match delicatissimo, visto che Di Francesco sembra essere ancora a rischio dopo il brutto inizio di stagione. La larga vittoria contro il Frosinone ha soltanto mitigato il clima in casa giallorossa, e soltanto un risultato positivo nel derby potrà placare le voci di esonero per il tecnico abruzzese. Sarà una partita emozionante sia da vedere che da raccontare, perciò non perdetevi live Roma-Lazio in diretta, con il risultato aggiornato in tempo reale e tutti gli eventi salienti, a partire dalle 15.

Live Roma-Lazio, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi, Florenzi, Pastore, El Shaarawy; Dzeko.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Lucas Leiva, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.