Inter-Milan 1-0 (Video Gol Highlights): Icardi al 93′, Donnarumma “papera” fatale

Inter-Milan 1-0, il video del gol di Icardi e gli highlights del derby. E’ nerazzurro il primo derby stagionale, grazie ad un gol di Mauro Icardi all’ultimo minuto. Una gara equilibrata, decisa da un errore di Donnarumma in uscita con l’argentino non ha avuto difficoltà a mettere in rete. Un gol che fa esultare i supporters i nerazzurri e getta nell’occhio del ciclone il portiere rossonero per l’ennesima incertezza stagionale che costa il derby ai suoi .,

Highlights Inter-Milan 1-0, video gol del derby



90’+5- E’ finita! L’Inter vince il derby all’ultimo minuto grazie alla rete di Icardi

90’+4- Punizione per il Milan, ultima chance per i rossoneri

90’+3- GOOOL INTER! All’ultimo minuto Icardi porta in vantaggio l’Inter! Indecisione di Donnarumma e l’argentino di testa mette in rete

90’+2- Entra Abate al posto di Calabria

90’+1- Ammonito Bagayoko

90′- 3 minuti di recupero

87′- Tiro cross di Rodriguez che per poco non sorprende Handanovic

85′- Esce Kessiè ed entra Bagayoko

82’- Fallo di De Vrij su Suso, calcio di punizione per il Milan

80’- Colpo di testa di Icardi, Donnarumma interviene prima che il pallone arrivi a Borja Valero

79’- Tiro di Suso, tra le braccia di Handanovic

78′- Girata al volo di Borja Valero, alto di molto

75′- Ammonito Politano per aver fermato la ripartenza di Bonaventura

74′- Entra Cutrone al posto di Calhanoglu

69′- Fuori Perisic, in campo Keita Balde

68′- Fallo di Asamoah per intervento su Suso

65′- Conclusione di Perisic, palla a lato

64′- Tiro di Vecino deviato, palla in corner

62′- Cross di Vrsaljko, colpo di testa alto di Vecino

61′- Ammonito Suso per fallo su Asamoah

59′- Fase contratta del match

58′- Tiro al volo di Politano, palla fuori

55′- Conclusione al volo di Higuain, tiro smorzato da Skriniar

51′- Tentativo rossonero, blocca Handanovic

47′- Errore di Asamoah, Suso ruba palla ma al limite dell’area viene fermato

46′- Comincia la ripresa del derby

DIRETTA INTER-MILAN: FINE PRIMO TEMPO

45’+4- Finito il primo tempo

45’+2- Ammonito Calabria per fallo su Borja Valero

45’- 4 minuti di recupero

44′- Ammonito Calhanoglu

43’- OCCASIONE INTER! Tiro di Vecino dall’altezza del dischetto del rigore, pallone alto

41′- Gol di Musacchio! Annullato anche questo per fuorigico

40′- Altra occasione per l’Inter, grande chiusura di Romagnoli su Icardi

38′- Tiro di Politano alto sopra la traversa

34’- Tiro di Vecino dal limite, parata comoda di Donnarumma

33’- PALO INTER! Girata volante di Icardi, palla che si stampa sul legno

32′- Angolo per l’Inter, che continua ad attaccare

29′- Non ce la fa il ‘Ninja’, al posto entra Borja Valero

27′- Altro scontro tra Nainggolan e Biglia, il belga ha la peggio

25′- Calcio d’angolo per l’Inter, che ora sta giocando bene

20′- OCCASIONE INTER! Colpo di testa di Perisic e grande parata di Donnarumma

19′- Ammonito Biglia per il fallo precedente

18’- Brutta entrata di Biglia su Nainggolan: entrambi rimangono a terra doloranti

13’- OCCASIONE INTER! Accelerazione di Politano, deviazione in corner con rischio di autogol

11′- GOL annullato all’Inter: cross dalla sinistra, tocco di Vecino e Icardi insacca, ma è in posizione di fuorigioco

8’- Ripartenza del Milan, tiro di Calhanoglu fuori di poco

6′- Ora l’Inter cerca di impostare da dietro la manovra

3′- Bella azione di Calabria, tiro di Suso a lato

1’- E’ cominciato il derby di Milano

Amici di SuperNews, benvenuti alla dirette live di Inter-Milan. Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo

La 9^ giornata di Serie A si chiude questa sera con il derby Inter-Milan, match che seguiremo live aggiornadovi in diretta sul risultato in tempo reale. E’ una gara che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, visto che le due squadre ‘cugine’ si affrontano ufficialmente per la 222esima volta. Per entrambe si tratta di una partita fondamentale, per testare le reali ambizioni in campionato. I nerazzurri, che questa sera figureranno come padroni di casa, devono confermare di aver fatto definitivamente il salto di qualità. Le 6 vittorie consecutive tra Serie A e Champions League sono una grande iniezione di fiducia per la compagine di Spalletti, che però non vincendo rimarrebbe in quarta posizione dietro la Lazio. Quel posto a cui invece ambisce il Milan di Gattuso. I rossoneri hanno 12 punti in classsifica, ma hanno ancora da recuperare la partita contro il Genoa, rinviata per il crollo del ponte Morandi. Higuain e compagni sono reduci da tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League e stanno cercando di proseguire il percorso di crescita inaugurato lo scorso anno. Sarà un match da non perdere, perciò seguite live Inter-Milan, con diretta e aggiornamento del risultato del derby in tempo reale dalle 20.30.

Live Inter-Milan, le formazioni ufficiali

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.