LIVE Gara MotoGp Giappone diretta in tempo reale: il via alle ore 7

LA GRIGLIA DI PARTENZA – Dovizioso – Zarco – Miller / Crutchlow, Iannone , Marquez/ Vinales, Rins, Rossi/ Bautista Pedrosa, Nakagami/ Smith, Espargarò, Petrucci/ Syahrin, Morbidelli, Abraham/ Espargarò, Nakasuga, Redding/ Simeon, Luthi, Guintoli e Torres

Il Motomondiale è quasi alla fine e Marquez si gioca il primo match point mondiale in Giappone sul circuito di Motegi.

Torna il Motomondiale con l’appuntamento con il Gran Premio del Giappone: la sfida tra Marquez e Dovizioso è agli sgoccioli e il pilota della Honda può già portare a casa il Mondiale con 3 gare di anticipo. Il pilota della Ducati , però, non ci sta e conquista la Pole Position con 1’44”590 davanti a Zarco e Miller che formano la prima fila. Seguono Cal Crutchlow e Andrea Iannone in forma per tutto il week-end giapponese consolidato con questa seconda fila davanti al contendente al titolo Marc Marquez che si accontenta della sesta piazza sperando di recuperare qualche posizione in gara. Più staccate le Yamaha: nel gran Premio di casa Vinales e Rossi non vanno oltre la 7 e 9 posizione confermando le enormi difficoltà emerse per tutto il Mondiale. Non sarà della gara Jorge Lorenzo che , dopo l’incidente durante le prove libere del Gp della Thailandia, è costretto a dare forfait anche per questa gara per i forti dolori accusati.