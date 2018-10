LIVE Italia-Belgio Under 21, cronaca e risultato in tempo reale: Errore degli Azzurrini

Italia-Belgio 0-1: Amozu (B)

Amichevole Under 21, Stadio Dacia Arena (Udine)





92′ Errore Italia! Doppio palo per gli Azzurrini con Valzania!

90′ Quattro minuti di recupero

88′ Cartellino giallo per Mangala, che ha perso tempo buttando la palla fuori

87′ Orsolini commette fallo. Sarà calcio di punizione per gli ospiti

83′ Cambio Italia: esce Parigini, entra Edera

81′ Gol Belgio! Ha segnato Amozu!

78′ Cartellino giallo per Zaniolo

71′ Pronto un altro cambio per Di Biagio: esce Locatelli, entra Valzania

61′ Sostituzione Belgio: esce Cools, entra Vanlerberghe

59′ Primi cambi anche per gli Azzurrini: escono Kean, Romagna, Adjapong, Murgia e Vido; entrano Orsolini, Bastoni, Pellegrini, Zaniolo e Favilli

57′ Parigini! Buon controllo dell’ attaccante. Palla alta di poco

54′ Ancora Vido e Parigini protagonisti: l’ultimo tocco è di Parigini che però è lungo, De Wolf anticipa tutti

51′ Cambio inaspettato di Di Biagio: Mancini rientra in campo integro rassicurando l’allenatore che però si infuria

47′ Mancini a terra sanguinante. Di Biagio per precauzione manda a scaldare Bastoni

45′ Cinque sostituzione nel Belgio: escono Lukebakio, Vanheudsen, De Norre, Faes e De Sart; entrano Wouters, Dimata, Bushiri, Schrjvers e Omeonga

45′ Inizia la seconda frazione di gioco. Italia-Belgio 0-0

SECONDO TEMPO

Finisce in pareggio la prima frazione di gioco alla Dacia Arena di Udine. Primo tempo a favore degli Azzurrini anche se le tante occasioni sprecate hanno creato un po di problemi alla difesa di Gigi Di Biagio: sicuramente ottimi i continui scambi di posizione di Kean e Parigini sul fronte offensivo. Tra poco la seconda frazione di gioco.

45′ FINISCE LA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO! Italia-Belgio 0-0!

42′ Vido steso in area da Vanheudsen. Gli azzurrini reclamano il calcio di rigore ma l’arbitro non lo concede

38′ Ripartenza immediata di Parigini che viene fermato fallosamente sulla trequarti avversaria. Sarà calcio di punizione

34′ Errore di Iseka! Tutto parte da Mandragora che devia il traversone di Ngoi. La palla rimbalza davanti a Iseka che col destro non tira perfettamente

32′ Fallo del difensore neroverde Adjapong che stende Schrijvers. Nessun giallo da parte dell’ arbitro

28′ Calabria! Ci prova il difensore milanista: si coordina ma tira la palla sopra la porta

24′ Ci prova Schrijvers ma la palla finisce alta e fuori. Nessun problema per Scuffet

18′ Angolo battuto da Locatelli. La prende Vido che schiva alcuni avversari ma poi finisce in fuorigioco

13′ Cross di Kean allontanato da Faes. Ci prova Locatelli ma il suo sinistro finisce alto e fuori

10′ Ancora Parigini! Galoppata di Parigini sulla sinistra fino ad inizio area: doppia occasione con Vido e lo stesso Parigini

8′ Parigini! Ci prova l’attaccante azzurrino con una conclusione dalla distanza: palla sul fondo e sopra la traversa

5′ Ottimo inizio per l’Italia che costringe il Belgio a giocare nella propria metà campo

3′ – Ci prova Kean dal limite dell’ area: controllo e conclude in porta ma la prende facilmente De Wolf

1′ – Si parte! Inizia Italia-Belgio!

PRIMO TEMPO

18.25 Squadre in campo! Manca davvero poco all’inizio del match

18.20 Poco meno di dieci minuti al fischio d’inizio dell’amichevole di Udine. Restate con noi per non perdervi nulla su Italia-Belgio Under 21.

18.10 Sarà il serbo Novak Simovic ad arbitrare il match della Dacia Arena di Udine. Assistenti: Petrović – Jovanović. IV ufficiale il sign. Giacomelli.

18.00 FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA (4-3-3): Scuffet; Calabria, Mancini, Romagna, Adjapong; Locatelli, Mandragora, Murgia; Parigini, Kean, Vido.

18.00 FORMAZIONE UFFICIALE BELGIO (4-3-3): De Wolf; Cools, Vanheudsen, Faes, De Norre; De Sart, Schrijvers S., Heynen; Lukebakio, Leya, Ngoi.

17.30 Gentili lettori di SuperNews, buonasera da Davide Corradini e benvenuti alla diretta scritta di Italia-Belgio. Tra poco le formazioni ufficiali, rimanete insieme a noi.



Con la sosta per la pausa nazionali, tornano in campo la Nazionale Italiana e gli Azzurrini. Dopo l’amichevole di ieri sera tra l’ Italia di Mancini e l’Ucraina di Shevchenko a Genova (1-1 il risultato finale), oggi tocca all’ Under 21 scendere in campo, sempre in amichevole, contro il Belgio a Udine. Sarà il primo esame dopo la vittoria-sofferta di Cagliari per Gigi Di Biagio ed il suo team, in vista dell’Europeo di categoria che si svolgerà nel 2019 in Italia e a San Marino. Diretta su SuperNews a partire dalle 18.30.



QUI BELGIO

La Nazionale guidata da mister Walem, che lo scorso 7 settembre ha umiliato l’ Under 21 maltese, sembra intenzionato a riproporre il 4-2-1-3: Jackers tra i pali, in difesa il quartetto Cools-Vanheusden-Faes-De Norre, a centrocampo spazio a Bastien e Vanlerberghe, mentre davanti ci saranno Mbenza, Dimata e Lukebakio.



QUI ITALIA

A otto mesi dall’inizio del Campionato Europeo – che si svolgerà in Italia e a San Marino – prosegue la marcia di avvicinamento per la Nazionale Under 21. Il primo impegno è questa sera, alla Dacia Arena di Udine (ore 18.30) contro il Belgio di Walem. Sono 25 i giocatori convocati dal c.t.: da segnalare l’esordio con la maglia della Nazionale per Luca Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Gaetano Castrovilli e Moise Kean.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA – BELGIO

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Scuffet; Calabria, Romagna, Mancini, Pezzella; Zaniolo, Mandragora, Locatelli; Orsolini, Vido, Parigini. All.: Di Biagio

PROBABILE FORMAZIONE BELGIO (4-2-1-3): Jackers; Cools, Vanheusden, Faes, De Norre; Bastien, Vanlerberghe; Schrijvers; Mbenza, Dimata, Lukebakio. All.: Walem