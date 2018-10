LIVE Italia-Belgio Under 21, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni

Con la sosta per la pausa nazionali, tornano in campo la Nazionale Italiana e gli Azzurrini. Dopo l’amichevole di ieri sera tra l’ Italia di Mancini e l’Ucraina di Shevchenko a Genova, oggi tocca all’ Under 21 scendere in campo, sempre in amichevole, contro il Belgio a Udine. Sarà il primo esame dopo la vittoria-sofferta di Cagliari per Gigi Di Biagio ed il suo team, in vista dell’Europeo di categoria che si svolgerà nel 2019 in Italia e a San Marino. Diretta su SuperNews a partire dalle 18.30.



QUI BELGIO

La Nazionale guidata da mister Walem, che lo scorso 7 settembre ha umiliato l’ Under 21 maltese, sembra intenzionato a riproporre il 4-2-1-3: Jackers tra i pali, in difesa il quartetto Cools-Vanheusden-Faes-De Norre, a centrocampo spazio a Bastien e Vanlerberghe, mentre davanti ci saranno Mbenza, Dimata e Lukebakio.



QUI ITALIA

A otto mesi dall’inizio del Campionato Europeo – che si svolgerà in Italia e a San Marino – prosegue la marcia di avvicinamento per la Nazionale Under 21. Il primo impegno è questa sera, alla Dacia Arena di Udine (ore 18.30) contro il Belgio di Walem. Sono 25 i giocatori convocati dal c.t.: da segnalare l’esordio con la maglia della Nazionale per Luca Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Gaetano Castrovilli e Moise Kean.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA – BELGIO

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Scuffet; Calabria, Romagna, Mancini, Pezzella; Zaniolo, Mandragora, Locatelli; Orsolini, Vido, Parigini. All.: Di Biagio

PROBABILE FORMAZIONE BELGIO (4-2-1-3): Jackers; Cools, Vanheusden, Faes, De Norre; Bastien, Vanlerberghe; Schrijvers; Mbenza, Dimata, Lukebakio. All.: Walem